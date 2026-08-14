Yatırım Tazmin Merkezi Yönetmelik’inde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

16 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler ile Yatırım Tazmin Merkezi (“YTM”) Yönetmelik’inde emanet ve alacakların yönetimi, zamanaşımı uygulamaları, başvuru usulleri ile raporlama yükümlülüklerine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır.

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16 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler ile Yatırım Tazmin Merkezi (“YTM”) Yönetmelik’inde emanet ve alacakların yönetimi, zamanaşımı uygulamaları, başvuru usulleri ile raporlama yükümlülüklerine ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Takasbank A.Ş. tarafından yerine getirilecek tedbir ve haciz işlemleri

Yeni düzenleme ile, YTM’ye emaneten devrolunan tüm emanet varlıklar ve alacaklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli talebin Takasbank A.Ş. tarafından yerine getirilmesi sırasında, ilgili varlık veya alacağın kaydileştirilmiş olup olmadığı hususunun dikkate alınmayacağı açık ve kesin şekilde hüküm altına alınmıştır.

Bunun yanında, Takasbank A.Ş. tarafından yerine getirilen söz konusu idari ve adli taleplere ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında, içeriği ve formatı YTM tarafından belirlenecek şekilde, Takasbank A.Ş.nin YTM’ye aylık periyotlarla bilgi vermesi zorunlu hale getirilmiştir.

Üç aylık raporlama yükümlülüğünde yapılan değişiklik

Yönetmelik’in 27. maddesinin dördüncü fıkrasında daha önce Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanacak raporların, ilgili dönemi izleyen ayın ilk iki haftası içerisinde YTM’ye gönderileceği düzenlenmekteydi.

Yeni düzenleme ile birlikte, Takasbank A.Ş. tarafından YTM’ye yapılacak aylık bildirimlerin de söz konusu üç aylık rapor kapsamına dahil edilmesi öngörülmüştür. Ayrıca Takasbank A.Ş.nin, söz konusu raporlardaki hususlarla ilgili olarak YTM tarafından talep edilen içerik ve şekil şartlarına uygun hareket etmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların devrine ilişkin süre değişikliği

Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların YTM’ye emaneten devrine ilişkin sürelerde de değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda yatırım kuruluşlarının; “Bir önceki yılda zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklara ilişkin hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kâr payı ve diğer getirileri ile birlikte ulaştıkları tutarları gösteren listeyi en geç içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar YTM ve Takasbank A.Ş.ye göndermeleri” öngörülmüş olup, Yönetmelik’in eski 26. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan süre düzenlemesi bu doğrultuda değiştirilmiştir.

Zamanaşımına uğrayan varlıkların iadesi başvuru usulü

Yeni düzenleme ile zamanaşımına uğrayan varlıkların iadesine ilişkin başvuru usulü değiştirilmiş, başvuruların esas itibarıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılması kabul edilmiştir.

Bunun yanında Yönetmelik’in 28. maddesinin ikinci fıkrasında;

elektronik ortamda gerçekleştirilemeyen başvurular bakımından Kurul tarafından belirlenecek esasların Kurul Bülteni ile YTM’nin kurumsal internet sitesinde,

elektronik başvurulara ilişkin uygulama rehberinin ise YTM’nin kurumsal internet sitesinde

ilan edileceği düzenlenmiştir.

Bu değişiklik sonucunda, Yönetmelik’in mülga (yürürlükten kaldırılmış) 28. maddesinin üçüncü fıkrasında başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu tutulan belgeler Yönetmelik metninden çıkarılmıştır.

Faaliyeti durdurulan yatırım kuruluşları bakımından zamanaşımı başlangıcı

Yeni düzenleme ile ayrıca, 26 Ağustos 2021 tarihinden önce faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş ve hesapları başka bir yatırım kuruluşuna devredilmemiş yatırım kuruluşlarının Takasbank A.Ş. ve/veya MKK nezdinde blokeli bulunan müşteri emanet ve alacaklarına ilişkin son işlem tarihlerinin tespit edilememesi halinde uygulanacak zamanaşımı başlangıcı yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, zamanaşımı süresinin belirlenmesinde yatırım kuruluşunun faaliyetlerinin sürekli durdurulduğu tarih değil; faaliyet durdurma, tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas kararlarından kronolojik olarak en eski olan karar tarihi esas alınacaktır.

Geçici Madde 6’ya eklenen yeni fıkra

Geçici Madde 6’ya eklenen yedinci fıkra ile, Özel Fon kapsamındaki aracı kurumlarda bulunan yatırımcılara ait ve 31 Aralık 2014 tarihinden önce borç ödemeden aciz belgesine bağlanmamış veya iflas masasına yazdırılmamış emanet ve alacakların zamanaşımı süresinin 22 Nisan 2021 tarihinden önce dolmuş sayılacağı düzenlenmiştir.

Bu emanet ve alacaklar hakkında Geçici Madde 6’nın üçüncü fıkrasının (a) bendi ile dördüncü ve beşinci fıkraları ve Geçici Madde 7 hükümleri uygulanacaktır. Bununla birlikte, Geçici Madde 7’de öngörülen gecikme zammı bu emanet ve alacaklar bakımından uygulanmayacaktır.

Geçici Madde 10 ile getirilen geçiş hükmü

Yönetmelik’e eklenen Geçici Madde 10 ile, 28. maddede yapılan başvuru usulüne ilişkin değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış ve halen sonuçlandırılmamış başvurular ile posta yoluyla gönderilmiş olmakla birlikte henüz YTM tarafından tebellüğ edilmemiş başvurular bakımından, ilgili hükümle sınırlı olarak Yönetmelik’in değişiklik öncesindeki hükümlerinin uygulanmaya devam edeceği hüküm altına alınmıştır.

Yürürlük

Söz konusu değişiklikler 16 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

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