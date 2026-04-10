Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Ile LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik: İflas Kararı Verilmesiyle Lisans Sonlandırılabilecek

Article Insights

Gülşade Öksüz’s articles from LBF Partners are most popular: in Turkey

with readers working within the Healthcare industries LBF Partners are most popular: within Compliance and Transport topic(s)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK”), 08/04/2026 tarih ve 33218 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (“LPG”) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmelikleri") ile lisansların sona ermesi ve iptali hükümlerindeki iflas koşulunu yeniden şekillendirmiştir.

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e buradan, LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Yönetmelikleri ile gerek Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin gerekse LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin lisansların sona ermesi ve iptalini düzenleyen 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmiştir. İlgili maddelerdeki lisans türlerine göre geçerli olan yetkili makam ayrımı (Kurul ve Daire Başkanlığı) ile iflas koşulu dışındaki diğer sona erme halleri ise aynen korunmuştur.

Eski düzenlemede, lisansların sonlandırılabilmesi iflas kararının kesinleşmesi (istinaf ve temyiz aşamalarının tamamlanması) şartına bağlıydı. Bu durum, fiilen mali yeterliliğini kaybetmiş şirketlerin uzun yıllar sürebilen yargılama süreçleri boyunca piyasada faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanımaktaydı. Yeni düzenleme ise "iflas kararı"nı başlı başına bir sona erme sebebi olarak kabul etmekte ve böylece idari yaptırımı yargısal kesinlikten bağımsız kılmaktadır.

Bu sayede EPDK, iflas kararının ilanıyla birlikte derhal harekete geçerek lisans sona erdirme işlemlerini başlatabilecektir. Söz konusu yaklaşım, enerji arz güvenliğini ve piyasa disiplinini korumayı hedeflemekte; müflis şirketlerin piyasada yaratabileceği olası domino etkilerini önlemeyi ve lisans şartlarını yitirmiş aktörlerin operasyonlarını sürdürmesini engellemeyi amaçlamaktadır.

Bu düzenleme, petrol ve LPG piyasasında faaliyet gösteren aktörler açısından "mali sürdürülebilirliği" hukuki bir zorunluluk olarak daha da belirgin hale getirmektedir. Şirketlerin, iflas riskini yalnızca mali bir süreç olarak değil, lisansın anında kaybına yol açabilecek hayati bir risk olarak değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda, iş sürekliliği planlarının söz konusu yeni hukuki gerçekliğe uygun şekilde gözden geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak bu değişiklikler, EPDK’nın piyasa düzenleyici rolünü daha etkin biçimde kullanmasına zemin hazırlarken piyasa aktörleri açısından daha sıkı bir mali disiplin ve hukuki uyum sürecini zorunlu kılmaktadır.

Daha fazla bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.