Iflastan Kurtulma Yolu, Konkordato Basvurusu Ve Hukuki Süreç

Ekonomik sistemin döngüsel yapisi, dönemsel krizleri ve ani likidite daralmalarini kaçinilmaz kilar. Faiz oranlarindaki artislar, kur soklari, küresel arz zinciri sorunlari ve iç piyasadaki talep düsüsleri birçok isletmeyi nakit akisi sikintisina sokar. Bu tür dönemlerde, borçlarini dürüstçe ödemek isteyen ancak geçici mali dengesizlik yasayan isletmelerin dogrudan iflasa sürüklenmesi, hem ekonomik hem de sosyal açidan agir sonuçlar dogurur.

Iflas yalnizca bir isletmenin sona ermesi degil; ayni zamanda çalisanlarin isini kaybetmesi, tedarikçilerin zincirleme biçimde zarar görmesi ve piyasa güveninin sarsilmasi anlamina gelir. Hukuk düzeni bu noktada, borçlunun tamamen ortadan kalkmasini degil, faaliyetini yeniden düzenleyerek sürdürebilmesini hedefleyen bir denge mekanizmasi gelistirmistir.

Konkordato, dürüst borçlunun, yasal koruma altinda, alacaklilariyla yeni bir ödeme plani üzerinde uzlasmasini saglayan bir yeniden yapilandirma aracidir. Modern hukuk sistemlerinde "ikinci sans" ilkesinin somutlasmis hâlidir; zira ekonomik basarisizlik çogu zaman kötü niyetten degil, piyasa kosullarinin öngörülemeyen degiskenliginden kaynaklanir.Türk hukukunda konkordato, yalnizca bireysel bir kurtulus yolu degil; istihdami koruyan, piyasa istikrarini güçlendiren ve yatirimci güvenini sürdürmeye yardimci olan ekonomik bir rehabilitasyon mekanizmasidir. Dolayisiyla konkordato süreci hem borçlu hem alacakli hem de kamusal menfaat açisindan çok boyutlu bir dengeyi ifade eder.

I. Konkordato Basvurusunun Hukuki Niteligi

Konkordato, Türk Icra ve Iflas Kanunu'nda düzenlenen, alacaklilarin çogunlugu tarafindan kabul edilen ve mahkemece onaylanan bir ödeme plani yoluyla borçlunun iflastan korunmasini saglayan özel bir yeniden yapilandirma sürecidir. Bu kurum, hem alacaklilar arasinda esitligi saglamaya çalisan bir özel hukuk anlasmasi hem de kamu denetimi altinda yürüyen yargisal bir süreç niteligi tasir.

Basvuru hakki öncelikle borçluya aittir; ancak alacaklilar da borçlunun menfaatine olarak konkordato talebinde bulunabilir. Basvuru, borçlunun merkezinin bulundugu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapilir. Dilekçeye eklenecek belgeler — bilanço, gelir tablosu, borç listesi, alacakli isimleri ve ödeme plani — yalnizca sekli bir zorunluluk degil, konkordatonun inandiriciligini gösteren temel araçlardir. Belgelerdeki eksiklik veya gerçege aykirilik, basvurunun reddine yol açabilecegi gibi, sürecin güvenilirligini de zedeler.

Mahkeme, basvurunun ilk incelemesini yaptiktan sonra sartlarin mevcut oldugu kanaatine varirsa "geçici mühlet" karari verir. Bu karar, borçluya karsi yeni takiplerin baslatilamayacagi ve mevcut takiplerin duracagi anlamina gelir. Geçici mühlet, borçlunun yeniden yapilanma planini hazirlayip alacaklilara sunmasi için ona nefes alma imkâni tanir; ayni zamanda alacaklilarin korunmasi için borçlunun tasarruf yetkisini sinirlandirir.

Mahkeme, belgelerin dogrulugu veya projenin gerçekçiligi konusunda tereddüt duyarsa, bilirkisiden mali analiz raporu isteyebilir. Bu asamada borçlunun mali yapisinin sürdürülebilir olup olmadigi, ödeme planinin gerçeklesme ihtimali ve isletmenin ekonomik varligini devam ettirip ettiremeyecegi degerlendirilir.

II. Mühlet Süreci

Geçici mühletin ardindan mahkeme, sartlarin uygunlugunu tespit ederse "kesin mühlet" karari verir. Kesin mühlet süresince borçlu faaliyetlerine devam eder; ancak bu faaliyetler, mahkemece atanan konkordato komiseri nin gözetimi altindadir. Komiser, yargisal denetim ile ekonomik denge arasinda köprü kuran kilit aktördür.

Komiser, borçlunun defter ve kayitlarini inceler; mali tablolari, nakit akisini ve borç ödeme kapasitesini analiz eder. Bu kapsamda, borçlunun planladigi satis projeksiyonlari, maliyet yapisi ve öngörülen gelir kalemleri somut verilerle karsilastirilir. Komiser, tespitlerini belirli periyotlarla mahkemeye sundugu raporlarla ortaya koyar.

Komiserin raporlari, mahkeme için yol gösterici niteliktedir. Özellikle planin uygulanabilirligi, iyi niyetli olup olmadigi ve alacaklilar arasinda esitlik ilkesine uygun davranilip davranilmadigi komiser degerlendirmesinin merkezinde yer alir. Komiser, borçlunun isletmesini makul sekilde sürdürebilmesi için organizasyonel küçülme, gider azaltimi veya verimsiz varliklarin elden çikarilmasi gibi önlemler önerebilir.

Mühlet sürecinde borçlu, kural olarak yeni borçlanma yapamaz, rehin tesis edemez veya malvarligini olaganüstü sekilde azaltacak tasarruflarda bulunamaz; bu tür islemler için mahkemenin izni gerekir. Bu sinirlama, borçlunun malvarliginin alacaklilar aleyhine bosaltilmasini engellemeyi amaçlar. Ayni zamanda, süreç boyunca alacaklilar arasinda esitlik ilkesi geçerlidir; hiçbir alacakliya ayricalikli ödeme yapilamaz, aksi hâlde konkordatonun iptali gündeme gelebilir.

III. Konkordato Tasdiki

Tasdik asamasi, konkordato sürecinin hukuki ve ekonomik agirlik merkezini olusturur. Borçlu tarafindan hazirlanan ödeme plani mühlet içinde alacaklilarin oyuna sunulur; planin kabulü için hem alacakli sayisi hem de alacak miktari bakimindan kanunda öngörülen çogunluklarin saglanmasi gerekir. Bu çogunluk saglandiginda dahi mahkemenin resen yapacagi uygunluk denetimi devam eder.

Mahkeme, tasdik asamasinda planin "uygulanabilir, dürüst ve adil" olup olmadigini inceler. Bu çerçevede borçlunun mali projeksiyonlarinin gerçekçi olup olmadigi, alacaklilar arasinda esitlik ilkesine riayet edilip edilmedigi ve konkordatonun genel olarak ekonomik istikrarla bagdasip bagdasmadigi degerlendirilir.

Tasdik karariyla konkordato, plana katilmamis veya olumsuz oy kullanmis olanlar dâhil tüm alacaklilar bakimindan baglayici hâle gelir. Borçlu, borçlarini tasdikli plana göre ödemekle yükümlü olur; alacaklilar ise yasal olarak kabul edilmis bu indirimi veya vadelendirmeyi kabullenmek zorundadir. Pekcanitez ve Atalay konkordatonun bu yönünü, "iflasin toplu cebri icra karakterinden farkli olarak, uzlasmayi hukuken zorunlu kilan kollektif bir yeniden yapilanma araci" olarak nitelendirir.

Konkordatonun tasdiki yalnizca borçlunun yükümlülüklerinin yeniden düzenlenmesi degil, ayni zamanda ekonomik sistemin istikrarina katki anlamina gelir. Borçlunun faaliyetinin devami, vergi gelirlerinin sürmesi, is gücünün korunmasi ve piyasa güveninin zedelenmemesi bakimindan tasdik kararinin isabetli verilmesi kritik önem tasir.

Bununla birlikte tasdik, borçluya sinirsiz bir ayricalik tanimaz. Planin gereklerine uyulmamasi, mali disiplinin bozulmasi veya alacaklilar aleyhine hileli islemlerde bulunulmasi hâlinde konkordatonun feshine karar verilebilir. Bu durumda borçlu iflasa gider ve konkordato sürecinde alacaklilar aleyhine ortaya çikan zararlar, komiserin ve borçlunun sorumlulugunu da gündeme getirebilir.

IV. Konkordatonun Ekonomik-Sosyal Islevi

Konkordato, teknik anlamda bir borç yapilandirma kurumu olmakla birlikte, ekonomik istikrarin korunmasi açisindan stratejik bir rol oynar. Iflaslarin artmasi, yalnizca tekil isletmelerin çöküsüyle sinirli kalmaz; sektörler arasi etkilesim yoluyla finansal sistemi ve kredi piyasalarini da olumsuz etkileyebilir. Konkordato, bu zincirleme riski azaltarak piyasadaki güvenin korunmasina yardimci olur.

Konkordatonun sosyal boyutu, toplumsal refahin korunmasiyla ilgilidir. Isletmenin devami, çalisanlarin is güvencesi, tedarik zincirinin istikrari ve yerel ekonominin sürdürülebilirligi konkordato sürecinin basarisiyla yakindan iliskilidir. Bu nedenle konkordato, ekonomik bir kurtarma mekanizmasinin ötesinde, borçlu ile alacakli arasindaki diyalogu güçlendiren, müzakere ve uzlasma kültürünü kurumsallastiran bir araç olarak da degerlendirilebilir.

Uzun vadede kurumun basarisi, yalnizca kanun hükümlerinin teknik yeterliligiyle degil; alacakli-borçlu iliskilerinde güven, seffaflik ve iyi niyetin yerlesmesiyle mümkündür. Bu yönüyle konkordato, hukuk sisteminin adalet ilkesi ile ekonomik gerçekligi uzlastiran nadir kurumlardan biri olarak öne çikar.

Sonuç

Konkordato, ekonomik hayatin kirilgan dönemlerinde hem hukuk hem de ekonomi arasindaki köprüyü kuran en islevsel kurumlardan biridir. Iflasin sert sonuçlarini yumusatirken, dürüst borçluya yeniden üretim ve ödeme kabiliyeti kazanma firsati sunar. Bu yönüyle konkordato yalnizca bireysel bir kurtulus mekanizmasi degil, ayni zamanda finansal sistemin istikrarini koruyan bir güvenlik supabidir.

Ancak bu kurumun basarisi, sadece mevzuatin varligina degil, uygulama sürecinin kalitesine baglidir. Mahkemelerin teknik uzmanligi, komiserlerin profesyonel yetkinligi, alacaklilarin isbirligi kültürü ve borçlularin seffaf tutumu, konkordatonun gerçek anlamda "rehabilite edici" bir kurum olabilmesinin ön kosullaridir. Uygulamada görülen gecikmeler, plansiz raporlamalar veya kötü niyetli basvurular, sistemin mesruiyetini zedeleyebilmekte; bu durum, hem alacakli güvenini hem de piyasa disiplinini olumsuz etkileyebilmektedir.

Sonuç olarak konkordato, bir hukuk kurumu olmanin ötesinde, toplumsal dayanikliligin ve ekonomik sürekliligin sembolüdür. Dürüst borçluyu korurken kötü niyetli davranislari engelleyen bir denge unsuru olarak, ekonomik krizlerin yikici etkilerini sinirlayabilecek nadir araçlardan biridir. Türk hukuk sisteminin bu kurumu gelistirmesi, sadece iflas hukukunu degil, ayni zamanda piyasa güvenini ve sosyal adaletin ekonomik boyutunu da güçlendirecektir.

