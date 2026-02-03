Konkordato İlanı Sözleşmelerde Fesih Sebebi Midir?

Article Insights

Konkordato ilanı, ticari ilişkilerde taraflardan birinin mali dengesinin sarsıldığını gösteren kritik bir süreçtir. Peki, iş ortağınızın veya borçlunuzun konkordato talep etmesi size sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı verir mi? İcra ve İflas Kanunu (İİK) 296. maddesi bu konuda çok net ve emredici hükümler içermektedir.

İşte konkordato sürecinde sözleşmelerin akıbetine dair bilmeniz gereken tüm detaylar.

Konkordato Sürecinde Sözleşmelerin Devamı Esastır

Hukuk sistemimizde konkordatonun temel amacı, mali güçlük içindeki borçlunun iflas etmesini önlemek ve işletmenin devamlılığını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için borçlunun taraf olduğu sözleşmelerin korunması hayati önem taşır.

İİK Madde 296 uyarınca; borçlunun konkordato talebinde bulunması, tek başına bir sözleşmeye aykırılık veya haklı fesih sebebi oluşturmaz.

Sözleşmedeki “Konkordato Hâlinde Fesih” Maddeleri Geçerli mi?

Birçok ticari sözleşmede “Taraflardan birinin konkordato ilan etmesi, iflas erteleme istemesi veya ödeme aczine düşmesi durumunda karşı tarafın fesih hakkı doğar” gibi maddeler yer almaktadır. Ancak kanun bu konuda emredicidir:

Fesih Yasağı: Borçlunun sırf konkordato talep etmiş olması gerekçe gösterilerek sözleşme sona erdirilemez.

Borçlunun sırf konkordato talep etmiş olması gerekçe gösterilerek sözleşme sona erdirilemez. Muacceliyet Yasağı: Konkordato ilanı, borçların vadesinden önce talep edilmesine (muaccel hâle gelmesine) neden olamaz.

Konkordato ilanı, borçların vadesinden önce talep edilmesine (muaccel hâle gelmesine) neden olamaz. Geçersizlik: Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunsa dahi, borçlu konkordato yoluna başvurduğunda bu madde uygulanamaz.

Borçlunun Sözleşmeyi Fesih Hakkı (İstisnai Durum)

Kanun, sözleşmenin karşı tarafına fesih yasağı getirirken; konkordato borçlusuna belirli şartlar altında bir imkân tanımaktadır. Eğer bir sözleşme, konkordatonun amacına ulaşmasını engelliyorsa ve borçlu için aşırı külfetli hâle gelmişse:

Konkordato Komiserinin uygun görüşü alınarak ve, Mahkemenin izni temin edilerek sürekli borç ilişkisi borçlu tarafında feshedebilir.

Önemli Not: Bu fesih sonucunda oluşacak tazminat alacakları, imtiyazsız alacak olarak konkordato projesine tabi olur.

Yargı Kararları Ne Diyor? (Bölge Adliye Mahkemesi Örnekleri)

Güncel yargı pratiği, İİK 296. maddeyi işletmeyi koruma ekseninde yorumlamaktadır.

İstanbul BAM 45. Hukuk Dairesi (2023/1084 E.): Mahkeme, işletme faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde konkordato başvurusunun fesih sebebi yapılamayacağını açıkça ifade etmiştir.

Mahkeme, işletme faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde konkordato başvurusunun fesih sebebi yapılamayacağını açıkça ifade etmiştir. İstanbul BAM 17. Hukuk Dairesi (2019/2199 E.): Konkordato ilan edilmesinin geçerli bir fesih nedeni sayılmadığı bu kararla da sabitlenmiştir.

Sözleşmeniz Güvence Altında mı?

Eğer bir işletme olarak konkordato sürecine girdiyseniz, faaliyetleriniz için kritik olan tedarik, kira veya hizmet sözleşmeleriniz karşı tarafça “konkordato” gerekçesiyle sonlandırılamaz. Yapılan bu tür fesih işlemleri hukuken geçersizdir ve edimlerin ifası devam etmelidir.

