Sermaye Kaybı Ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Hesaplamalarda Dikkate Alınmayacak Giderlerle İlgili Uygulamanın Süresi 01.01.2027 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

10 Aralık 2025 tarihli ve 33103 sayılı Resmî Gazete'de Ticaret Bakanlığınca yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2026” ibaresi “1/1/2027” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin hesaplamalarda dikkate alınmayacak giderlere ilişkin uygulamanın süresi 01.01.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Söz konusu geçici maddenin son hali aşağıdaki gibidir:

“1/1/2027 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilir. Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.”

Söz konusu Tebliğ linki aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

11 Aralık 2025 ÇARŞAMBA

