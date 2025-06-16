İcra İflas Kanunu Kanun Yolu Başvuruda Esas Alınması Gereken Parasal Sınıra İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi, Bursa 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin başvurusu üzerine verdiği 6/3/2025 tarihli ve E.2024/49, K.2025/64 sayılı kararıyla, İcra ve İflas Kanunu'nun Ek 1.

Anayasa Mahkemesi, Bursa 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin başvurusu üzerine verdiği 6/3/2025 tarihli ve E.2024/49, K.2025/64 sayılı kararıyla, İcra ve İflas Kanunu'nun Ek 1. maddesinin ikinci fıkrasını Anayasa'nın 13. ve 36. maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir.

1. Başvuru Konusu Olay

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'na göre icra mahkemesi kararlarına karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurulabilmesi, belli parasal sınırların aşılmasına bağlıdır. Ek 1. maddenin iptal edilen ikinci fıkrası, bu parasal sınırların davanın açıldığı tarihe değil, hükmün verildiği tarihe göre belirlenmesini öngörüyordu. Bu düzenleme sebebiyle, dava açıldığında istinaf veya temyize açık olan bir karar, yargılama uzun sürdüğünde sınır artışı nedeniyle kanun yolu kapalı hale gelebiliyordu.

2. Anayasa Mahkemesi Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi;

Tarafların kanun yolu başvurusuna ilişkin hukuki durumlarını önceden öngöremeyeceklerini,

Bu durumun hukuki güvenlik ve adil yargılanma ilkelerini zedelediğini,

ve ilkelerini zedelediğini, Güncellenen parasal sınırların yalnızca devlet lehine işlediğini, taraflara orantısız yük getirdiğini değerlendirmiştir.

Ayrıca Mahkeme, daha önce benzer bir düzenleme hakkında verdiği 4/12/2024 tarihli kararı da emsal alarak aynı gerekçelerle mevcut düzenlemenin de iptaline karar vermiştir.

3. Sonuç

İcra ve İflas Kanunu'nun Ek 1. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “363 ve 364 üncü maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır.” hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu iptal kararı sonrasında, istinaf ve temyiz yoluna başvuru bakımından parasal sınırların belirlenmesinde, davanın açıldığı tarihteki miktarın esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

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