Veraset Ve İntikal Vergisine İlişkin 2025 Yılında Uygulanacak Oran Ve Tutarlar Belirlenmiştir

30 Aralık 2024 tarihli ve 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 56 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2025 yılında uygulanacak oran ve tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Maktu İstisna Tutarlarının Tespiti

1/1/2025 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 2.316.628 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 4.636.103 TL),

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 53.339 TL,

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 53.339 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

Matrah Dilim Tutarlarının Tespiti

1/1/2025 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%) Veraset Yoluyla

İntikallerde İvazsız

İntikallerde İlk 2.400.000 TL için 1 10 Sonra gelen 5.700.000 TL için 3 15 Sonra gelen 12.000.000 TL için 5 20 Sonra gelen 24.000.000 TL için 7 25 Matrahın 44.100.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30

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