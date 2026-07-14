Nitelikli Hizmet Merkezlerinde Ve Teknogirişim Şirketlerinde İstihdam Edilen Personele Sağlanan Vergi Teşvikleri

Özet: 7582 sayılı Kanunla 193 sayılı GVK’nın 23/20. maddesinde yapılan düzenleme ile 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında kurulan nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı vergiden istisna edilmiş olup bazı endüstri bölgeleri ile İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezleri bu istisna brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacaktır. Yine, GVK’nın 17. maddesine 2024 yılında eklenen, hizmet erbabına pay senedi verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde ücret istisnasının üst sınırı artırılmış ve iktisap edilen pay senetlerinin elde tutulma süreleri kısaltılmıştır.

Anahtar kelimeler: Nitelikli hizmet merkezi, nitelikli hizmet personeli ücretinde istisna, teknogirişim şirketi (startup), çalışana pay senedi verilmesinde ücret istisnası.

1. Düzenlemenin Gerekçesi

Bilindiği üzere, 21.05.2026 tarih ve 7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 04.06.2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Anılan Kanunla, 193 sayılı GVK’nın 23/20. Maddesinde nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen personel ücretine getirilen istisna uygulaması ile 2024 yılında GVK’nın 17. maddesinde yapılan düzenlememede yapılan değişiklikle, ülkeye döviz girişinin artırılarak ekonomik istikrarın sürdürülmesi ve istihdam olanaklarının genişletilmesi hedeflenmektedir.

Düzenlemenin gerekçesinde; Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi, uluslararası sermaye girişinin artırılması ve yüksek katma değerli ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi, Türkiye'nin teknoloji girişimciliği ekosisteminin küresel arenada rekabet gücünün artırılması ve cazibe merkezi konumunun güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. Yapılan düzenlemelerle, ülkemizin güncel ekonomik gelişmelere uyum sağlaması, belirlenen ekonomik program hedeflerine ulaşılması, uluslararası rekabet gücünün artırılması, büyümenin desteklenmesi ve dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

7582 sayılı Kanun ile teknogirişim ekosistemini doğrudan ilgilendiren yatırım, istihdam ve vergi alanlarında kapsamlı değişiklikler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Düzenleme ile yatırım süreçleri kolaylaştırılmakta olup girişimcilere, çalışanlara ve uluslararası firmalara önemli teşvikler sunmaktadır.

2. Nitelikli Hizmet Merkezlerinde İstihdam Edilen Nitelikli Personel Ücretinde Vergi İstisnası

7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (20) numaralı bentle; 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun ek 1 inci maddesinde tanımlanan nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiş olup bazı endüstri bölgeleri ile İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezleri bu istisna brüt asgari ücretin beş katı olarak uygulanacaktır.

Ülkemizin nitelikli hizmet ihracatını artırmak ve uluslararası yatırımcılar açısından tercih edilirliğini teşvik etmek amacıyla, nitelikli hizmet merkezlerinin kurulması sağlanmakta, gerek bu merkezlerin faaliyetlerinden elde edeceği kazançlarına gerekse bu merkezlerde istihdam edilen nitelikli personelin ücretlerine yönelik vergi istisnası getirilmiştir.

Bu kapsamda, öncelikle 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa eklenen Ek 1. Madde ile "Nitelikli hizmet merkezi” tanımlanmış sonrada 193 sayılı GVK’nın 23. Maddesine eklenen 20. bent ile nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerine istisna imkanı sağlanmıştır. Yapılan bu düzenlemeler Kanunun yayım tarihi olan 04/06/2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa Göre Nitelikli Hizmet Merkezi Ve Nitelikli Hizmet Personeli

5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa eklenen "Nitelikli hizmet merkezi” düzenlemesi ile ülkemizin nitelikli hizmet ihracatını artırmaya, yatırımcı görünürlüğünü güçlendirmeye ve uluslararası firmalar için Türkiye'yi bölgesel bir merkez haline getirmeye yönelik olarak nitelikli hizmet merkezlerinin kurulmasına imkan sağlanmaktadır. Bu kapsamda, en az üç farklı ülkede aktif olarak faaliyet gösteren uluslararası firmalara hizmet vermek üzere kurulacak olan bu merkezlerin yıllık brüt gelirlerinin en az %80'inin yurt dışından elde edilmesi gerekmektedir.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa eklenen "Nitelikli hizmet merkezi” başlıklı ek 1. Madde hükmüne göre; nitelikli hizmet merkezi, en az üç farklı ülkede aktif olarak faaliyet gösteren, ilişkili şirket veya şirketler topluluğuna yönelik hizmet sunmak ve ikinci fıkrada belirtilen faaliyetleri yapmak üzere kurulan, yıllık hasılatlarının en az %80'ini yurt dışındaki ilişkili şirketlerden veya şirketler topluluğundan elde eden sermaye şirketlerini ifade eder.

Bu merkezler;

a) Finansal danışmanlık, stratejik yönetim danışmanlığı, risk yönetimi, nakit ve likidite yönetimi, fonlama ve borçlanma işlemleri, yatırım ve sermaye yapısı planlaması, bütçeleme, finansal raporlama ve analiz, uluslararası muhasebe ve uyum, denetim, dijital dönüşüm ve teknoloji danışmanlığı, yatırım ve veri analizi, hukuk danışmanlığı (yurt içi faaliyetlere veya Türk hukukuna yönelik hukuk danışmanlığı, sadece 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında hizmet verebilecek avukat veya avukat ortaklığından alınmak suretiyle), tanıtım, marka yönetimi, insan kaynakları ve eğitim hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmetini,

b) Satış, satış sonrası destek, teknik destek, araştırma ve geliştirme, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmetini,

sunar. Bu kapsamdaki hizmetleri doğrudan ifa eden ve destek personeli dışında kalan çalışanlar nitelikli hizmet personelidir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşünü almak suretiyle bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

193 Sayılı GVK’nın 23/20. Maddesine Göre Nitelikli Hizmet Merkezlerinde İstihdam Edilen Nitelikli Hizmet Personelinin Ödenen Ücretlerde İstisna

193 sayılı GVK’nın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen 20. bent hükmüne göre; 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun Ek 1. maddesinde tanımlanan nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Madde metninde yer alan parentez içi hükme göre; katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezleri açısından brüt asgari ücretin beş katı olarak uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan üç ve beş katlarını birlikte veya ayrı ayrı bir kata kadar belirlemeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir.

Yapılan düzenleme ile 4875 sayılı Kanun kapsamında nitelikli hizmet merkezlerinin kurulmasına imkan sağlanmakta, bu merkezlerde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretleri ise belirli sınırlar dahilinde gelir vergisinden istisna edilmektedir.

Buna göre, nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerine, tüm çalışanların yararlandığı asgari ücret istisnası ile birlikte brüt asgari ücretin üç katına kadar gelir vergisi istisnası sağlanmaktadır. İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösterecek nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanlara ise bu istisnanın toplamda beş kat olarak uygulanacağı düzenlenmektedir. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesi kapsamındaki ücretler ile ilgili kağıtlar damga vergisinden istisna olduğundan, düzenleme uyarınca damga vergisi istisnası da sağlanmaktadır.

Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinde gelir vergisi istisnası uygulanmasına ilişkin olarak 334 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 04/07/2026 tarihli ve 33300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

İstisnanın Kapsamı: 193 sayılı GVK’nın 61 inci maddesinde ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmıştır. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı, tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması ücretin mahiyetini değiştirmemektedir.

Dolayısıyla nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet erbabına ödenen aylık ücret, mesai, prim, ikramiye, gider karşılığı ve sair adlarla yapılan tüm ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret kapsamında değerlendirilmektedir.

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununun ek 1 inci maddesinde tanımlanan nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır.

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan endüstri bölgelerinden bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanınca uygun bulunanlar ile katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin beş katını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır.

İstisnadan Yararlanma Şartları: 193 sayılı GVK’nın 23/20 numaralı bendinde yer alan istisnadan yararlanılabilmesi için çalışanların, 4875 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde tanımlanan nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personeli olması gerekmektedir. Çalışanların aldıkları ücretlerin brüt asgari ücretin üç katına kadar olan kısmı istisnaya konu edilebilecektir. Ücretlerin, brüt asgari ücretin üç katını aşan kısmı ise genel hükümlere göre vergilendirilecektir.

4737 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Cumhurbaşkanınca uygun bulunan endüstri bölgeleri ile katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin, brüt asgari ücretin beş katına kadar olan kısmı istisnaya konu edilebilecektir. Söz konusu personelin ücretlerinin asgari ücretin beş katını aşan kısmı ise genel hükümlere göre vergilendirilecektir.

İstisnanın Uygulanması: Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan nitelikli hizmet personelinin ücretlerinde istisna uygulaması brüt asgari ücretin üç katı ile sınırlı olacaktır. 4737 sayılı Kanun kapsamında kurulan endüstri bölgelerinden bölgenin yabancı yatırım yoğunluğuna göre Cumhurbaşkanınca uygun bulunanlar ile katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin, brüt asgari ücretin beş katına kadar olan kısmı istisnaya konu edilebilecektir.

Nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin, GVK’nın 23/20 numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisna edilen kısmına damga vergisi istisnası da uygulanacak olup bu ücretlerin istisna haddini aşan kısmı ise genel hükümler çerçevesinde gerek gelir gerekse damga vergisine tabi tutulacaktır. İstisnanın uygulanmasına ilişkin olarak 334 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan örneklere bakılmasında fayda vardır.

22/6/2022 Tarihli ve 7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanununda Yapılan Değişiklik

7582 sayılı Kanunun 12. maddesinde yapılan düzenleme ile 22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların" ibaresi “Katılımcıların" şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya "Nitelikli hizmet merkezlerinin bu istisnadan yararlanan personeline, 31/I2/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (20) numaralı bendinde yer alan istisna uygulanmaz." cümlesi eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile İstanbul Finans Merkezindeki finansal kurumlara sağlanan, yurt dışı tecrübesi olan personelin çalıştırılması halinde uygulanan gelir vergisi indirimi tüm katılımcıları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Aynı maddede yapılan düzenleme ile İstanbul Finans Merkezinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezlerinde çalışıp ücret istisnasından yararlanan personel, 193 sayılı GVK’nın 23/20 numaralı bendinde yer alan istisnadan yararlanamayacaktır.

3. Teknogirişim Şirketleri Hizmet Erbabına Pay Senedi Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde Ücret İstisnası Uygulamasında Yapılan Değişiklik

Bilindiği üzere, 28/7/2024 tarih ve 7524 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 17. Maddesinde “Hizmet erbabına pay senedi verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde ücret istisnası” düzenlemesi yapılmıştı. 193 sayılı GVK’da yapılan ve 02.08.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teknogirişim (startup, scaleup) şirketi olarak belirlenen şirketler tarafından hizmet erbabına verilen ve ücret kapsamında değerlendirilen pay senetlerinin (çalışana hisse senedi opsiyonu verilmesi), verildiği tarihteki rayiç değerinin o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiş olup konu hakkında gerekli açıklamalar 326 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştı.

Konu hakkında detaylı açıklamalar için 30.09.2024 tarihinde yayımlanan “Teknogirişim Şirketleri (Startup) Tarafından Çalışanlara Verilen Hisse Senedi Opsiyonlarda Vergileme” adlı makalemize bakılmasında fayda vardır. (https://nazaligundem.com/tr/yayinlar/teknogirisim-sirketleri-startup-tarafindan-calisanlara-verilen-hisse-senedi-opsiyonlarda-vergileme?onlyTm=&tm=)

Gelir Vergisi Kanununun 17 nci maddesinde düzenlenmiş olan “Çalışanlara pay senedi verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna” 7582 sayılı Kanunla değişiklikler yapılmış; istisna uygulamasına ilişkin üst sınır, ilgili yıldaki brüt ücretin iki katı olarak yeniden belirlenmiş ve bu şekilde iktisap edilen pay senetlerinin elde tutulma süreleri kısaltılmıştır. Böylece, teknoloji ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla teknogirişim şirketlerinde çalışanlara sağlanan hisse senedi teşvikleri daha da geliştirilmiştir.

7524 sayılı Kanunla 2024 yılında yapılan düzenlemeyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterleri haiz teknogirişim şirketlerinde çalışan personele işverenler tarafından bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerinin, verildiği tarihteki rayiç değerinin o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarını aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna edilmişti.

Mevcut düzenlemeye göre pay senetlerinin; iktisap edildiği tarihten itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması halinde istisna edilen verginin tamamı, 4 ila 6 yıl arasında elden çıkarılması halinde istisna edilen verginin %75'i, 7 ila 12 yıl arasında elden çıkarılması halinde istisna edilen verginin %25'i, gecikme faizi ile birlikte işverenden tahsil edilmektedir.

Yeni düzenleme ile istisnaya konu edilebilecek üst sınır ilgili yıldaki brüt ücretin iki katı olarak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, bu şekilde iktisap edilen pay senetlerinin elde tutulma süreleri kısaltılarak söz konusu pay senetlerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl içinde elden çıkarılması halinde istisna edilen verginin tamamı, 3 ila 4 yıl arasında elden çıkarılması halinde istisna edilen verginin %75'i, 5 ila 6 yıl arasında elden çıkarılması halinde ise istisna edilen verginin %25'inin gecikme faizi ile işverenden tahsil edilmesi düzenlenmektedir.

Yapılan bu düzenlemeler Kanunun yayım tarihi olan 4.6.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7582 sayılı Kanunun 3. Maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Hizmet erbabına pay senedi verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde ücret istisnası” başlıklı 17 nci maddesinde yapılan değişiklik sonrasında madde hükmünün son hali şöyle olmuştur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterlere göre teknogirişim şirketi niteliğini haiz işverenlerce hizmet erbabına bedelsiz veya indirimli olarak verilen ve ücret niteliğinde kabul edilen pay senetlerinin, verildiği tarihteki rayiç değerinin o yıldaki bir yıllık brüt ücret tutarının iki katını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır.

Şu kadar ki, hizmet erbabı tarafından bu şekilde iktisap edilen pay senetlerinin; iktisap tarihinden itibaren iki tam yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisna edilen verginin tamamı, üç ila dört yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisna edilen verginin %75’i, beş ila altı yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisna edilen verginin %25’i, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Bu şekilde istisna nedeniyle zamanında alınmayan vergilere ilişkin zamanaşımı süresi, hizmet erbabına bedelsiz veya indirimli olarak verilen pay senetlerinin hizmet erbabı tarafından elden çıkarıldığı tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren başlar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Daha öncede belirtildiği üzere, konu hakkında gerekli açıklamalar 2024 yılında yayımlanan 326 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmış bulunduğundan, uygulamaya ilişkin detaylı bilgi için söz konusu Genel Tebliğe bakılması gerekmektedir. Konu hakkında 326 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Seri No.lu Tebliğ, 04/07/2026 tarihli ve 33300 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Söz konusu Genel Tebliğde, bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esasları içeren 326 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli güncellemeler yapılmıştır.

4. Sonuç

7582 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda, nitelikli hizmet merkezi ve nitelikli hizmet personeli hakkında yapılan düzenleme paralel olarak; 193 sayılı GVK’nın 23/20. bent hükmüne göre, nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli personel ücretinde vergi istisnası sağlanmıştır. Konu hakkında yayımlanan 334 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Aynı Kanuni düzenleme ile 2024 yılında 193 sayılı GVK’ya eklenmiş olan 17. maddede yer alan teknogirişim şirketleri (startup) hizmet erbabına pay senedi verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde ücret istisnası uygulamasında da değişiklik yapılarak, çalışanlara bedelsiz veya indirimli olarak verilen pay senetlerine ilişkin ücret istisna uygulamasındaki üst sınır, ilgili yıldaki brüt ücretin iki katı olarak yeniden belirlenmiş ve bu şekilde iktisap edilen pay senetlerinin elde tutulma süreleri kısaltılmıştır.

Konu hakkında yayımlanan 326 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Seri No.lu Tebliği ile çalışanlara pay senedi verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna istisnanın uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 326 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği güncellenmiş bulunmaktadır.

*Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

KAYNAKÇA