OECD 2026 Ücretlerin Vergilendirmesi Raporunda Çalışanların Vergi Yükü

OECD, her yıl olduğu gibi bu yılda 2026 Ücretlerin Vergilendirilmesi Raporunu 22.04.2026 tarihinde yayımladı. Rapor, OECD üyesi 38 ülkede ücretler üzerinden ödenen vergiler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan yıllık bir yayındır.

Özet: OECD, her yıl olduğu gibi bu yılda 2026 Ücretlerin Vergilendirilmesi Raporunu 22.04.2026 tarihinde yayımladı. Rapor, OECD üyesi 38 ülkede ücretler üzerinden ödenen vergiler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayan yıllık bir yayındır. Raporda 38 OECD üyesi ülkede ücretlilerin 2025 ve önceki yıllara ilişkin vergi yükleri analiz edilmekte ve vergi takozu başta olmak üzere çeşitli istatistikler yer almaktadır. OECD'nin 2026 Raporuna göre ücret üzerindeki vergi yükünde OECD ortalaması %35,1 olup Türkiye ise %40,3 ile 14. sırada yer almaktadır.

Anahtar kelimeler: OECD 2026 Ücret Vergilendirme Raporu, vergi takozu, vergi yükünde OECD ortalaması, Türkiye’de ücretin vergi takozu.

1. Giriş

OECD’nin yayımladığı Ücretlerin Vergilendirilmesi 2026 Raporu “Taxing Wages 2026” 22 Nisan 2026 tarihinde yayımlandı. Bu yıllık yayın, OECD ülkelerinde ücretler üzerinden ödenen vergiler hakkında ayrıntılı bilgi sunmaktadır.

Raporda, 2025 yılına kadar olan veriler kullanılarak, çalışanlar tarafından ödenen kişisel gelir vergileri ve sosyal güvenlik katkı payları, işverenler tarafından ödenen sosyal güvenlik katkı payları ve bordro vergileri ile çalışanlar tarafından alınan nakit yardımları da incelemektedir.

OECD 2026 Ücret Vergilendirme Raporuna göre, OECD vergi takozu ortalaması %35,1 olup ücret üzerindeki vergi yükünde 38 ülke içinde ilk 5 sıralamasına baktığımızda; birinci sırada %52,5 ile Belçika, ikinci sırada %49,3 ile Almanya, üçüncü sırada %47,2 ile Fransa, dördüncü sırada %47,1 ile Avusturya ve beşinci sırada %45,8 ile İtalya yer almaktadır. Ücretler üzerindeki vergi yükü sıralamasında Türkiye %40,3 ile 14. sırada yer almaktadır.

Vergi hukukunda yer alan vergi takozu ve vergi kaması kavramları sıklıkla kullanılan terimlerdir. Vergi takozu, devletin gelir vergileri ve zorunlu sosyal sigorta katkıları yoluyla istihdam üzerinde oluşturduğu toplam ortalama yükü temsil etmektedir. Çalışanın, işverene olan maliyetini ölçmek için vergi takozu (tax wedge) denilen bu kavram kullanılmaktadır. Vergi takozu kavramı, İngilizce “tax wedge” kavramının karşılığı olarak kullanılmakta olup Türkçe’ye vergi kaması olarak çevrildiği de görülmektedir.

OECD, vergi takozunu (vergi kaması), bekâr bir çalışanın ödediği vergi miktarı ile işverenin o işçi nedeniyle katlandığı toplam işgücü maliyeti arasındaki fark olarak tanımlamaktadır. Ücretler üzerindeki vergi ve prim yükleri, başka bir ifadeyle vergi takozu (kaması - İngilizce tax wedge) toplam işgücü maliyetinin yüzdesi olarak hesaplanmaktadır.

2. OECD Ülkelerinde İşgücü Üzerindeki Vergiler Artmaya Devam Ediyor

OECD'nin 2026 Raporuna göre, 2025 yılında OECD ülkelerinde özellikle çocuklu haneler için işgücü gelirine uygulanan etkin vergi oranları artmış durumdadır. 2026 Ücret Vergilendirme Raporu, işgücü maliyetlerinin yüzdesi olarak çalışanlar ve işverenler tarafından ödenen toplam işgücü vergilerini (çalışan ailelerin aldığı nakit yardımlar düşüldükten sonra) gösteren işgücü vergi yükünün ülkeler arası karşılaştırmalarını sunmaktadır. Daha yüksek bir vergi yükü, net ücreti azaltarak ve işverenlerin işgücü maliyetlerini artırarak çalışma ve işe alma teşviklerini azaltma eğilimindedir.

OECD genelinde ortalama olarak, raporda incelenen sekiz hane tipi için vergi yükü 2025 yılında artarak 2018'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. OECD ülkelerinin 38'inden 24'ünde ortalama ücret kazanan bekar bir işçi için vergi yükü artarken, 11'inde azalmış ve 3'ünde değişmemiştir. OECD genelinde, bu hane tipi için vergi yükü 2025 yılında Kolombiya'da %0'dan Belçika'da %52,5'e kadar değişmiş ve ortalama olarak işgücü maliyetlerinin %35,1'ini oluşturmuştur.

Bu arada, OECD genelinde ortalama ücret seviyesindeki iki çocuklu tek gelirli bir hane için vergi yükü, 2025 yılında ortalama 0,46 puan artarak %26,2'ye yükselmiş ve bu artış 22 ülkede görülmüştür. Bu hane tipi için daha büyük artış, OECD'deki çalışan aileler için vergi avantajının 2025 yılında 0,31 puan azaldığı anlamına geliyor; bu da art arda ikinci yıl düşüş gösterdiği anlamına geliyor.

3. OECD Ülkelerinde Ortalama Vergi Takozu (Vergi Yükü) Oranları

OECD ülkelerinin tamamında ortalama ücret nominal olarak 2024 ile 2025 yılları arasında artarken, 38 ülkenin 35'inde reel olarak da artış göstermiştir. Ortalama ücreti kazanan bekar bir çalışanın vergi sonrası reel geliri ise aynı dönemde 28 ülkede reel olarak artış gösterirken, 2024 yılında bu artış 29 ülkede gerçekleşmişti.

OECD üyesi on ülkede, ortalama ücret kazanan çocuksuz bekar bir çalışanın vergi sonrası reel geliri, 2025 yılında 2024 yılına göre daha düşüktü; bunun nedeni ya kişisel ortalama vergi oranının artması veya değişmeden kalması, buna karşılık vergi öncesi reel ücretin azalması ya da kişisel ortalama vergi oranının vergi öncesi reel ücretten daha fazla artmış olmasıdır. Buna karşılık, bu hane halkı tipinin vergi sonrası reel geliri 2025 yılında 28 ülkede artmıştır.

Raporda yer aldığı şekliyle, 38 OECD ülkesindeki ücret üzerindeki vergi yüklerinin en yüksekten en düşüğe kadar sırlaması aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlk beş sırada; Belçika, Almanya, Fransa, Avusturya ve İtalya yer almaktadır. OECD ülkelerinde bekar ve çocuksuz bir çalışan için çergi takozu oranları şöyledir.

2026 Ücret Vergilendirme Raporu ayrıca, 2025 yılında OECD ülkelerinin 38'inden 35'inde ücretlerin reel olarak arttığını ortaya koyuyor. Birçok ülkede görülen daha yüksek vergi oranlarına rağmen, ortalama ücret kazanan bir çalışanın vergi sonrası geliri 28 ülkede artmıştır.

Bu yılki raporda, OECD ülkelerinde işgücü vergilendirmesinin yasal ilerleyiciliğine ilişkin özel bir bölüm yer alıyor ve farklı hane tipleri için farklı gelir seviyelerinde etkin vergi oranlarının ne ölçüde değiştiği gösteriliyor. OECD genelinde, vergi indirimleri ve nakit transferlerinin etkisi nedeniyle, işgücü vergi sistemleri genellikle düşük gelir seviyesindeki ve çocuklu haneler için en ilerleyici olma eğilimindedir.

OECD ülkelerinde 2000 yılından bu yana, ortalama ücretin altında kazanan haneler için vergi sistemleri daha kademeli hale gelirken, ortalama ücretin üzerindeki kazançlar üzerindeki vergi yükünün kademeliliği önemli ölçüde değişmemiştir. OECD ülkeleri bu dönemde, ortalama ve daha yüksek kazanan çalışanlara kıyasla düşük kazanan çalışanların vergilerini daha fazla azaltma eğiliminde olmuştur.

4. OECD Ücretlerin Vergilendirilmesi 2026 Raporundan Bazı Detaylar

OECD ülkelerinin çoğunda, ortalama ücret kazanan bekar bir çalışanın iş gelirine uygulanan etkin vergi oranları, 2025 yılında üst üste dördüncü kez artmıştır. Aynı yıl, bu raporda incelenen sekiz hane tipinin tamamında etkin vergi oranları, birçok ülkenin COVID-19 destek önlemlerini aşamalı olarak kaldırdığı 2022 yılından bu yana ilk kez OECD genelinde ortalama olarak artmıştır. En büyük artışlar çocuklu hanelerde gözlemlenmiş ve bu da çocuklu haneler ile çocuksuz haneler arasındaki etkin vergi oranlarındaki farkı üst üste ikinci yıl daraltmıştır.

2026 Ücret Vergilendirme Raporu, işgücü maliyetlerinin yüzdesi olarak çalışanlar ve işverenler tarafından ödenen toplam işgücü vergilerini (çalışan ailelerin aldığı nakit yardımlar düşüldükten sonra) gösteren işgücü vergi yükünün ülkeler arası karşılaştırmasını sunmaktadır. Daha yüksek bir vergi yükü, net ücreti azaltarak ve işverenlerin işgücü maliyetlerini artırarak çalışma ve işe alma teşvikini azaltma eğilimindedir.

Ortalama ücret kazanan bekar bir işçi için, vergi yükü 2025 yılında bir önceki yıla göre 24 ülkede artmış, 11 ülkede azalmış ve üç ülkede aynı kalmıştır. OECD genelinde ortalama olarak, bu hane tipi için vergi yükü 2025 yılında %0,15 puan artarak %35,1'e yükselmiştir. En büyük artış Birleşik Krallık'ta gözlemlenmiş; bu kısmen işveren sosyal güvenlik katkı paylarındaki (SSC) artıştan ve kısmen de vergi sistemlerinin parametreleri enflasyona göre ayarlanmadığında etkin vergi oranlarının mekanik olarak artması fenomeni olan mali sürüklenmeden kaynaklanmıştır. Estonya, 2025 yılında kişisel gelir vergisi (PIT) oranını %20'den %22'ye yükseltirken, Almanya ve İsrail'deki vergi yükündeki artışlar, işverenler ve çalışanlar için daha yüksek sosyal güvenlik primlerinin yanı sıra mali sürüklenmeden kaynaklanmıştır.

Bu hane tipi için vergi yükündeki azalmalar İtalya'da, Letonya'da ve Avustralya'da 1 puanı aşmıştır. İtalya ve Letonya'daki azalmalar, ortalama ücretliler için daha büyük vergi indirimlerinden kaynaklanırken, Avustralya'daki düşüş esas olarak yasal gelir vergisi oranlarını düşüren vergi tarifesi reformundan kaynaklanmıştır.

OECD genelinde 2025 yılında ortalama olarak ücretin vergilendirmesi raporunda analiz edilen diğer yedi hane tipi için vergi yükü artmıştır. En büyük artış, ortalama ücretin %67'sini kazanan iki çocuklu bekar ebeveynlerde görülmüş; bu hane tipinin vergi yükü ortalama 0,52 puan artarak %16,3'e yükselmiş ve 22 ülkede artış göstermiştir. Bu hane tipinin vergi yükü, mali sürüklenme, daha yüksek Sosyal Güvenlik Katkı Payları (SSC) ve daha düşük vergi indirimleri ve nakit transferlerinin birleşimi nedeniyle en çok Slovenya'da (%5,6), Slovakya'da (%4,7) ve Birleşik Krallık'ta (%4,3) artmıştır. En büyük düşüşler ise Lüksemburg'da (%-3,2), Litvanya'da (%-2,7), Danimarka, İrlanda ve Letonya'da (%-2,0) gözlemlenmiş; bu düşüşler daha düşük Gelir Vergisi (PIT) oranlarını ve daha yüksek çocukla ilgili vergi yardımlarını yansıtmaktadır.

Ortalama ücret seviyesindeki iki çocuklu tek gelirli bir çift için vergi yükü 2025 yılında 22 ülkede artarken 15 ülkede azalmış; OECD ortalama vergi yükündeki 0,46 puanlık artış (yüzde 26,2'ye) hane tipleri arasında ikinci en büyük artış olmuştur. Bu hane tipi için OECD ortalama vergi yükü ile ortalama ücret kazanan bekar bir çalışanın vergi yükü arasındaki fark 2025 yılında 0,31 puan azalarak 8,9 puana düşmüş; bu da çocuklu haneler için vergi avantajında bir azalmaya işaret etmektedir.

Rapor, OECD ülkelerinde işgücü vergilendirmesinin yasal ilerleyiciliğini inceleyen özel bir bölüm içermektedir. 2013 tarihli ücret vergilendirmesi raporunda tanıtılan yasal ilerleyicilik göstergesine dayanarak, OECD ülkelerinde çalışan hane halklarının kazançlarına ve bileşimine göre işgücü gelirine uygulanan vergi yükünün nasıl değiştiğini incelemektedir. OECD genelinde, vergi indirimleri ve nakit transferlerinin etkisi nedeniyle, işgücü vergi sistemleri genellikle düşük gelirli ve çocuklu hane halkları için en ilerleyici olma eğilimindedir.

5. Raporda Yer Alan Temel Bulgular

· OECD ülkelerinin çoğunda, ortalama ücret kazanan bekar bir çalışanın ortalama vergi yükü 2025 yılında arttı

OECD ülkelerinde 2025 yılında, çocuğu olmayan ve ulusal ortalama ücreti kazanan bekar bir çalışanın vergi yükü, işgücü maliyetlerinin ortalama %35,1'ini oluşturarak 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

2024 ve 2025 yılları arasında, bu hane tipi için vergi yükü 24 ülkede arttı, 11 ülkede azaldı ve üç ülkede değişmedi.

2025 yılında bu hane tipi için en büyük vergi yükü Belçika'da (%52,5), Almanya'da (%49,3), Fransa'da (%47,2), Avusturya'da (%47,1) ve İtalya'da (%45,8) gözlemlenmiştir.

OECD genelinde 2025 yılında bu hane tipi için ortalama kişisel vergi oranı (kişisel gelir vergisi ve çalışanların sosyal güvenlik primlerini brüt kazançlarının yüzdesi olarak ifade eder) ortalama %25,1 olmuştur.

· Çocuklu aileler için vergi yükü, bekar çalışanlara göre daha fazla arttı

Ortalama maaş alan ve iki çocuğu olan tek gelirli bir çift için vergi yükü 22 ülkede arttı ve OECD ülkeleri genelinde ortalama 0,46 puan artarak %26,2'ye yükseldi.

OECD genelinde ortalama olarak, bu hane tipinin vergi yükü ile ortalama ücretli bekar bir çalışanın vergi yükü arasındaki fark, 2024'te 0,13 puan daraldıktan sonra, 2025'te 0,31 puan daraldı.

"Ücretlerin Vergilendirilmesi" raporunda analiz edilen sekiz hane tipi arasında, OECD ortalama vergi yükündeki en büyük artış 2025 yılında, ortalama ücretin %67'sini kazanan bekar ebeveynler için gözlemlenmiştir (0,52 puan artışla %16,3'e). Bu hane tipi için vergi yükü 22 ülkede artmıştır.

Her ikisinin de ortalama ücretle kazandığı, çocuklu evli bir çift için ortalama vergi yükü 22 ülkede arttı ve OECD genelinde ortalama 0,26 puan artarak %32,0'ye yükseldi.

· OECD ülkeleri genelinde çoğu hane tipi için ortalama vergi yükü, COVID-19 pandemisinden önceki dönemden bu yana en yüksek seviyesinde

OECD genelinde ortalama olarak, 2021'den bu yana sekiz hane tipinin tamamında vergi yükü artmıştır; bu artış en çok, ortalama gelirle geçinen ve iki çocuğu olan tek gelirli evli çiftlerde (1,7 puan) görülmüştür.

İki çocuklu bekar ebeveyn dışındaki tüm haneler için, OECD ortalama vergi yükü 2025 yılında en az 2018'den beri en yüksek seviyesindeydi.

Daha geriye baktığımızda, 2025 yılındaki vergi yükü, Vergilendirme Ücretleri verilerinin mevcut olduğu ilk yıl olan 2000 yılındaki seviyenin altında kaldı. Ortalama ücret kazanan bekar bir çalışan için, bu dönemde OECD ülkeleri genelinde vergi yükü ortalama 1,1 puan azaldı.

· OECD ülkelerinde ortalama ücretler ve vergi sonrası gelirler reel olarak arttı

OECD üyesi 38 ülkenin tamamında ortalama ücret, 2025 yılında bir önceki yıla göre nominal olarak artarken, 35 ülkede reel olarak da artış gösterdi.

Ortalama ücret kazanan bekar bir çalışanın vergi sonrası geliri, reel olarak 2025 yılında 28 ülkede artış gösterdi; bu artış 2024 yılında 29 ülkede gerçekleşmişti.

6. Sonuç

Vergi takozu kavramı, İngilizce “tax wedge” kavramının karşılığı olarak kullanılmakta olup Türkçe’ye vergi kaması olarak çevrildiği görülmektedir. Vergi takozu, kısaca bir çalışanın eline geçen net ücret ile o çalışanın işverene olan toplam maliyeti arasındaki farktır. Vergi takozu, bir çalışanın aldığı net ücreti doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir ve yüksek oranlar işgücü maliyetlerini artırmaktadır.

OECD’nin yayımladığı Ücretlerin Vergilendirilmesi 2026 Raporu, 38 OECD ülkesi için çalışanların ödediği gelir vergileri, sosyal güvenlik katkı payları, nakit yardımlar şeklinde aldıkları transferler ve işverenlerinin ödediği sosyal güvenlik katkı payları ve bordro vergileri hakkında bilgiler sunmaktadır.

OECD ülkelerinde bekar ve çocuksuz bir çalışan için 2026 yılı vergi takozu ortalaması %35,1 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, %40,3'lük vergi takozu oranıyla OECD ortalamasının 5,2 puan üzerinde yer almaktadır. OECD'nin 2026 Raporuna göre ücret üzerindeki vergi yükünde 38 ülke içinde birinci sırada Belçika %52,5, ikinci sırada Almanya %49,3 ve üçüncü sırada Fransa %47,2 vergi takozu oranına sahip bulunmaktadır.

