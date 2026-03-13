Sgk Yemek Yardımı İstisnasıniın Artırılmasına İlişkin Kanun Teklifi 2 Mart 2026 Tarihinde Tbmm'ye Sunulmuştur

2 Mart 2026 tarihinde TBMM'ye sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile yemek yardımına ilişkin sosyal güvenlik primi günlük istisna tutarının değiştirilmesi beklenmektedir.

Kanun Teklifi'nin 14. Maddesi ile yemek yardımına ilişkin günlük sosyal güvenlik primi istisna tutarının 158,00 TL'den 300,00 TL'ye çıkarılması öngörülmektedir. Böylece söz konusu tutar, gelir vergisi mevzuatında yer alan günlük yemek yardımı istisna tutarı ile eşit hale getirilecektir.

Kanun Teklifi'nin 14. Maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmek istenmektedir.

Aynî yardımlar, Ölüm, doğum, evlenme yardımları, Görev yollukları, Seyyar görev, kıdem, ihbar ve kasa tazminatı, İş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler, Keşif ücreti, Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk ve aile zamları, İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, İşverence işyeri veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk lirasına kadar olan kısmı,

prime esas kazanca tabi tutulmaz.

(9) numaralı alt bentte belirtilen tutar, her yıl bir önceki yıl için açıklanan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Kurum Yönetim Kurulu yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenen tutarı düşürmeye ya da artırmaya yetkilidir.”

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.