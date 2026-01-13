Teknoparklar İle AR-GE Ve Tasarım Merkezleri İçin Belirlenen Uzaktan Çalışma Süresi Oranlarının Uygulama Süresi 31.12.2026'ya Kadar Uzatılmıştır

2021/036 sayılı Sirkülerimizde detaylı olarak açıklandığı üzere; 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Merkezleri ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır.

7263 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme uyarınca, ilgili Bakanlar Kurulu Kararındaki düzenlemelere ilave olarak, bölge veya merkezlerde gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin % 20'sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin, bölge ve merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına söz konusu %20 oranını, %75'e kadar arttırmaya yetkisi verilmiştir.

Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini ilk olarak 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıile kullanmış ve anılan Karar uyarınca bölge ve merkezlerde çalışan personelin toplam sayısı veya teşvike konu edilen toplam çalışma süresine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın,31/12/2022 tarihine kadar %50olarak uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Daha sonra 21.07.2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; bu oranın31.12.2023 tarihine kadar % 75olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Yayım tarihi olan 21.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Karar ile dışarıda geçirilen sürelere ilişkin oranı % 50 olarak belirleyen 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

2023 yılına gelindiğinde, 7440 sayılı Kanunla 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ve 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetkinin kapsamı genişletilerek, meslek gruplarına göre de uzaktan çalışma oranı belirleme yetkisi verilmiştir. Aynı Kanunla Cumhurbaşkanının uzaktan çalışma kapsamında destek ve teşviklere konu edilebilecek çalışma sürelerini %75'e kadar artırma yetkisi %100'e çıkartılmıştır.

Bunun akabinde, 20/04/2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; söz konusu oranın, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline 1/04/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %100, bunlar dışındaki personele ise 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) %75 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bakanlık daha sonra bu kapsamdaki bilişim personelini tanımlayan duyuruyu yayımlamıştır.

7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen oranların uygulanma süresi, 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla31.12.2024 tarihineve 28.12.2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9368 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıylaise31.12.2025 tarihine kadaruzatılmıştır.

Belirlenen sürenin sona ermesine çok az bir zaman kala, beklendiği söz konu uygulamada yine bir süre uzatımı yapılmıştır. 25.12.2025 tarihli ve 33118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10766 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla7103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen oranların uygulanma süresi31.12.2026 tarihine kadaruzatılmıştır.

Söz konusu düzenleme uyarınca, gelir vergisi stopajı teşviki ve diğer destek unsurları bakımından uzaktan çalışmaya konu edilebilecek süreler, 31.12.2026 tarihine kadar, mahiyeti Bakanlıkça belirlenmiş bilişim personeli için %100, bu kapsama girmeyen diğer personel için ise %75 oranında uygulanmaya devam edilecektir. Böylece, mevcut uygulamada herhangi bir oran değişikliğine gidilmeksizin, mükelleflerin ve anılan merkezlerin söz konusu teşviklerden aynı şartlarla yararlanma imkânı korunmuştur.

