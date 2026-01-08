7566 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Getirilen Düzenlemeler

19 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "7566 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"...

Article Insights

Öyküm Koruca’s articles from Urey Law Firm are most popular: in Turkey

with readers working within the Chemicals industries

7566 sayılı Kanun ile sosyal güvenlik, vergi ve çeşitli mali yükümlülüklere ilişkin önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Söz konusu değişiklikler; SGK prim oranları, prime esas kazanç sınırları ve işveren teşvikleri başta olmak üzere, sigortalılar ve işverenler bakımından mali sonuçlar doğurmaktadır. Bunun yanı sıra gelir vergisi, harçlar, bireysel emeklilik sistemi ve çek hukukuna ilişkin bazı hükümler de yeniden düzenlenmiştir. İşbu bilgi notu ile anılan değişikliklerin uygulamaya yansımaları bakımından öne çıkan hususlara değinilmiştir.

Law No. 7566 has introduced significant regulations regarding social security, taxation, and various financial obligations. These changes have financial implications for both insured individuals and employers, primarily concerning SGK premium rates, income limits for premium calculations, and employer incentives. Additionally, certain provisions related to income tax, fees, the individual pension system, and check law have been revised. This legal brief highlights the key aspects of the aforementioned changes as they relate to their practical implementation.

19 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "7566 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamındaki bazı değişiklikler aşağıda kategorik olarak özetlenmektedir.

Prime Esas Kazanç Tavanının Yükseltilmesi (5510 s. Kanun m.82)

5510 sayılı Kanunun 82'nci maddesi uyarınca; alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, değişiklik öncesinde asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanmaktaydı. Yapılan kanun değişikliği ile bu sınır 01.01.2026 tarihinden itibaren asgari ücretin 9 katı olarak belirlenmiştir.

Prim Oranları ve Borçlanma Maliyetlerindeki Değişiklikler

1) 5510 s. Kanun m.41, Geçici m.31, 36, 43, 44 ve 84:

Askerlik borçlanması başta olmak üzere SGK hizmet borçlanmalarında borçlanmaya esas tutar, prime esas kazancın %32'si üzerinden hesaplanmaktaydı. Yapılan düzenleme ile birlikte 01.01.2026 tarihinden itibaren 41'inci maddenin (a) bendi kapsamındaki borçlanmalar hariç olmak üzere, askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve benzeri SGK hizmet borçlanmalarında, borçlanmaya esas prime esas kazanç tutarının %45'i olarak uygulanacaktır.

2) 5510 s. Kanun m.52

İsteğe bağlı sigorta prim oranı %32 olarak uygulanmaktaydı. Yapılan düzenleme ile bu oran 2026 yılı Ocak ayı başından itibaren %33 olarak belirlenmiştir.

3) 5510 s. Kanun m.81:

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında işveren tarafından ödenen prim oranı daha önce %11 iken, yapılan değişiklik ile 2026 yılı Ocak ayından itibaren %12 olarak uygulanacaktır. Bu artış sonucunda, uzun vadeli sigorta prim kollarının toplam oranı %20'den %21'e yükselmiştir.

İşlem Türü Mevcut Oran Yeni Oran Yürürlük Tarihi Hizmet Borçlanmaları (Askerlik, Doğum vb.) %32 %45 01.01.2026 İsteğe Bağlı Sigorta Primleri %32 %33 01.01.2026 Uzun Vadeli Sigorta Kolları (Toplam) %20 %21 01.01.2026 Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortaları %11 %12 01.01.2026

4) 5510 s. Kanun Ek M.5:

İsteğe bağlı sigortalılık hükümleri ve 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında sigortalı olmayan, kendi sigortalılıklarından dolayı bu kanunlara göre gelir veya aylık almayan ve 18 yaşını doldurmuş olanlardan; tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların ödeyeceği primler sigortalı tarafından belirlenen günlük kazancın otuz katının %34,5'i oranından %35,5 oranına yükseltilmiştir. Bu değişiklik 2026 yılı Ocak ayı başında yürürlüğe girmiştir.

5) 5510 s. Kanun Ek M.6:

Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin ödeyeceği primler kendileri tarafından belirlenecek günlük kazancın otuz katının %32,5'i oranından %33,5 oranına yükseltilmiştir. Bu değişiklik 2026 yılı Ocak ayı başında yürürlüğe girmiştir.

6) 5510 s. Kanun Ek M.9:

Ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar adlarına ödenen priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödeyebilecekleri primler aynı kazancın otuz katının %32,5 oranından %33,5 oranına yükseltilmiştir. Bu değişiklik 2026 yılı Ocak ayı başında yürürlüğe girmiştir.

SGK İşveren Prim Teşvikinin Azaltılması (5510 s. Kanun m.81/ı)

Özel sektör işverenlerine sağlanan SGK prim teşvikinde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinde işveren hissesinin dört puanlık kısmına karşılık gelen Hazine desteği uygulanmaktaydı. Yapılan değişiklikle birlikte bu teşvik 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla iki puana düşürülmüştür.

SGK'dan Gelir veya Aylık Alanlardan Prim Borcu Kesintisi (5510 s. Kanun Ek m.24)

7566 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 24 uyarınca, SGK'dan gelir veya aylık alan kişilerin, kendi sigortalılıkları veya hak sahibi oldukları kişinin sigortalılığı nedeniyle doğan genel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin borçları, %25'i geçmemek üzere doğrudan gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Bu değişiklik 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konut Kira Gelirlerinde Giderlere İlişkin Değişiklik

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun gayrisafi hasılattan indirilecek giderleri düzenleyen 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “Kiraya verilen mal ve haklar” ibaresi “Konutlar hariç olmak üzere kiraya verilen mal ve haklar” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişiklik 1/1/2025 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri gelir ve kazançlarına ilişkin verilecek beyannamelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Motorlu Taşıt Tescil ve Devir Harçları ile Tapu Harçlarında Değişiklik

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında araçların ilk tescil işlemleri ile tescil edilmiş araçların satış ve devirlerinde, 1.000 TL'den az olmamak üzere satış ve devir bedeli üzerinden (binde 2), tescil edilmiş araçların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunanlara yapılan satış ve devirlerinde bu harcın alınmayacağı düzenlenmiştir.

Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında ödenecek harç bedeli; “beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri” olarak hesaplanırken, yapılan değişiklik ile “gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu değişiklikler 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda Yapılan Değişiklik

4632 sayılı Kanun Ek m.1'de düzenlenmiş olan işveren tarafından ödenenler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde otuzuna karşılık gelen tutarın, Cumhurbaşkanı tarafından yüzde ellisine kadar artırılabileceği, sıfıra kadar indirilebileceği düzenlenmiştir.

5941 sayılı Çek Kanunu'nda Yapılan Değişiklik

31/12/2025 tarihine kadar üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olacağına ilişkin düzenleme 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sonuç olarak;

1- 7566 sayılı Kanun ile 2026 yılı itibarıyla SGK prim yüklerinde hem işverenler hem de sigortalılar açısından artışlar öngörülmüş; özellikle prime esas kazanç tavanı, borçlanma tutarları ve uzun vadeli sigorta kollarındaki prim oranları yeniden belirlenmiştir.

2- İşveren prim teşvikinin azaltılması, özel sektör bakımından istihdam maliyetlerini artırırken; isteğe bağlı sigortalılar, tarım, ev hizmetleri ve kısmi süreli çalışanlar yönünden daha yüksek prim ödeme yükümlülükleri gündeme gelmiştir.

3- SGK'dan gelir veya aylık alanların prim borçlarının doğrudan aylıklardan kesinti yoluyla tahsiline imkân tanınması, idarenin tahsil kabiliyetini güçlendiren önemli bir düzenleme niteliğindedir.

4- Bunun yanında, konut kira gelirlerinde gider indirimi, harçlar, bireysel emeklilik ve çek hukukuna ilişkin değişiklikler, 2025 ve 2026 vergilendirme ve uygulama dönemleri bakımından mükelleflerin ve ilgililerin dikkatle değerlendirmesi gereken sonuçlar doğurmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.