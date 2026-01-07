Ar-Ge, Tasarım Ve Teknokent Kazançlarına İlişkin Girişim Sermayesi Fonu Uygulamasında Alt Sınır Belirlenmiştir

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesinin on dördüncü fıkrası ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun Ek 3'üncü maddesinde...

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesinin on dördüncü fıkrası ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun Ek 3'üncü maddesinde; yıllık beyanname üzerinden yararlanılan Ar-Ge indirimi, tasarım indirimi ve teknokent kazanç istisnası tutarlarının belirli bir tutarı aşması halinde, bu tutarlar üzerinden belirlenen oranlarda pasifte geçici bir hesaba fon ayrılması ve ayrılan fonların girişim sermayesi yatırımlarında kullanılması gerekmektedir.

Söz konusu tutar ve oranlarla ilgili olarak 31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan10803 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar uyarınca, 01.01.2026 tarihinden itibaren;

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan; yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 5.000.000 Türk Lirası ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran yüzde üç ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı 100.000.000 Türk Lirası şeklinde uygulanacaktır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun Ek 3'üncü maddesinde yer alan; yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 5.000.000 Türk Lirası ve üzeri, bu tutar üzerinden pasifte geçici bir hesaba aktarılacak oran yüzde üç ve yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün sınırı 100.000.000 Türk Lirası şeklinde uygulanacaktır.

Söz konusu Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

