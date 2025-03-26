Yönetim/Denetim/Tasfiye Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Ücreti İçin Yıllık Beyanname Verilme Şartları Ve Ödenen Vergiyi İşverenin Karşılaması

Kamuda veya özel sektörde yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para...

İmdat TÜRKAY/Gelir İdaresi Grup Başkanı

Özet: Kamuda veya özel sektörde yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret olarak vergilendirilmektedir. Kamuda 2023 yılında 7551 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenleme yapılmış ve huzur ücretinden dolayı yıllık beyanname verilmesi durumunda, ödenen gelir vergisini ilgili kuruluşların karşılaması esası belirlenmiştir. 2024 yılında ise 7521 sayılı Kanunla kamuda görevli olanların birden fazla yerden huzur ücreti alamayacağına ilişkin mevcut düzenlemenin kapsamı genişletilmiş ve 1.1.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anahtar kelimeler: Ücret, huzur ücreti, yönetim/denetim/tasfiye kurulu üyesi, huzur ücretinde yıllık beyan, vergiyi işverenin karşılaması, 7551 sayılı CBK, 7521 sayılı Kanun.

1. Giriş

Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret olarak vergilendirilmektedir. Huzur hakkından dolayı ödenen verginin ödemeyi yapan işveren tarafından karşılanması ile karşılanan tutarın ücret olarak vergiye tabi tutulması ve sağlanan bu menfaatin gider yazılması konusu vergilendirme açısından önemli bir konudur.

Bir işverenden ücret alan ücretlinin ikinci işverenden yönetim kurulu üyeliği nedeniyle elde ettiği ücretin (huzur hakkının) vergilendirilmesi ve ödenen gelir vergisini şirketin karşılaması uygulamada bilinen bir durumdur. Türk Ticaret Kanunu'na göre bir kişinin birden fazla yönetim veya denetim kurulu üyesi olması dolayısıyla birden fazla işverenden huzur ücreti geliri elde etmesine engel bir durum yoktur. Ancak, kamuda memur ve diğer kamu görevlileri için aynı durum söz konusu değildir ve belli sınırlamalar mevcuttur.

Kamu görevlilerin birden fazla kamu şirketi veya kurumdan huzur ücreti vb. maaş alamayacağına ilişkin olarak 2001 yılından beri mevcut bir yasal düzenleme olan, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bulunmaktadır.

Daha sonra kamuda uygulamanın usul ve esasları 3.9.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7551 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu Karara göre, aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından karşılanmaktadır. Son olarak, 18/7/2024 tarih ve 7521 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe giren son düzenleme ile 631 sayılı KHK'daki yasağın kapsamını kişi ve kurum bakımından genişletmiş ve bu yasağın usulüne uygun yürütülmesi için yeni bir ödeme yöntemi getirilmiştir.

2. Yönetim ve Denetim Kurulları Başkanı ve Üyeleriyle, Tasfiye Memurlarına Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen veya Sağlanan Para, Ayın ve Menfaatler

Gelir Vergisi Kanununa göre; yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret olarak vergilendirilmektedir. Çalışma hayatında gerek özel sektör gerekse kamuda yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin elde ettiği huzur ücretinden dolayı yıllık beyanname veren kişiler, ödedikleri gelir vergisini ilgili kuruluşlardan talep edip almaktadırlar. Kişilerin huzur ücretinden dolayı ödedikleri gelir vergisinin işverence üstlenilmesi halinde, sağlanan bu menfaatin ücret kapsamında değerlendirilmesi ve kişiye ödenen net tutarların brüt tutarlara dönüştürülerek gelir vergisi hesaplanması gerekmektedir.

3. Huzur Ücretinden Dolayı Yıllık Beyanname Verme Esasları

2024 yılında tek ve/veya birden fazla işverenden tevkifatlı veya tevkifatsız olarak ücret geliri elde eden ve beyanname verme sınırının aşılması nedeniyle Mart/2025 ayında yıllık beyanname verecek muhtemel ücretlilere baktığımızda, sadece tek/birden fazla işverenden ücret alan ücretliler ile yıl içinde işveren değiştiren ücretliler değil; özel sektörde holdinglerde ve büyük şirketlerde üst düzeyde ücret geliri elde eden CEO/CFO/COO/CMO'lar, genel müdürler, icra kurulu başkanları, kamuda üst düzey görevlerde bulunup yüksek maaş alan ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğinden de huzur ücreti alan ücretliler ile yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleri ile tasfiye memurları da ücret gelirini yıllık beyan sınırları aşıldığı durumda yıllık beyanname vereceklerdir.

Bir kurumda yönetim kurulu üyesi olan ve aslen başka bir kurumda görev yapan bir kişiye, örneğin 2024 yılı içinde yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi ve bu ödemenin vergi tevkifatı yapıldıktan sonra ücretliye ödenmesi durumda anılan kişinin 2024 yılı yönetim kurulu üyelik ücreti toplamının beyanname verme sınırı olan 2024 yılı için 3.000.000/230.000 TL'yi aşması halinde, Mart/2025'de gelir vergisi beyannamesi vermesi ve hesaplanan verginin kurumdan aldığı ücrete isabet eden kısmının kendisine iade edilmesini talep etmesi yani nihayetinde söz konusu ödenen verginin kurumca karşılanmasını talep etmesi gündeme gelebilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 61'inci maddesinde ücretin tanımı yapılmış ve 86. maddesine göre, maddede belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. GVK'nın 94/1'inci bendine göre; hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8. maddesine göre mükellefler, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişilerdir. Vergi kanunları ile kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairesini bağlamaz.

193 sayılı GVK'nın 86/1-b maddesinde yer alan hükümlere göre;

Tek işverenden ücret geliri (huzur ücreti dahil) elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı 103'üncü maddede yazılı gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2024 yılı için 3.000.000 TL) aşması,

Huzur ücreti dahil birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2024 yılı için 230.000 TL) aşması,

Birden fazla işverenden ücret geliri (huzur ücreti dahil) elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2024 yılı için 3.000.000 TL) aşması,

halinde ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Örnek 1: 2024 yılında ücretli, özel sektördeki üç ayrı işverenden tamamı kesinti yoluyla vergilendirilmiş ücret geliri elde etmiştir.

1. İşverenden alınan ücret (Y Holding) 2.800.000 TL 2. İşverenden alınan ücret (Y Holding iştirak şirketinden huzur ücreti) 130.000 TL 3. İşverenden alınan ücret (Y Holding iştirak şirketinden huzur ücreti) 80.000 TL Yıllık beyanname ile beyan edilecek ücret tutarı 3.010.000 TL

Birinci işverenden alınan hariç, ikinci ve üçüncü işverenden alınan ücret toplamı 210.000 TL, 2024 yılı 230.000 TL'lik beyan sınırını aşmamakla birlikte, birinci işverenden alınan ücret dahil toplam ücret gelirleri tutarı 3.010.000 TL, 2024 yılı için 3.000.000 TL'lik beyan sınırını aştığı için ücret gelirinin tamamı Mart/2025'de yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Yıllık beyannamede yıl içinde kesilen vergiler hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

Örnek 2: 2024 yılında kamuda I sayılı Cetvelde yer alan (X) Bakanlığında görevli üst düzey bir kamu görevlisinin aynı zamanda I sayılı Cetvelde yer almayan örneğin bir (Y) Kamu Bankası yönetim kurulu üyeliğinden ücret alması durumunda, bakanlıktan aldığı ücret gelirinin gelir vergisi matrahı ile kamu bankasından aldığı huzur ücreti gelir vergisi matrahı birbiriyle ilişkilendirilmeden yıl içinde ayrı ayrı vergilendirilmiştir.

1. İşverenden alınan ücret (A Bakanlığı) 1.300.000 TL 2. İşverenden alınan ücret (B Kamu bankası huzur ücreti) 300.000 TL Yıllık beyanname ile beyan edilecek ücret tutarı 1.600.000 TL

Kamuda çalışan ücretli 1. işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret 300.000 TL, 2024 yılı 230.000 TL'lik beyan sınırını aştığı için birinci işverenden alınan ücret dahil toplam 1.600.000 TL ücret gelirinin tamamı Mart/2025'de yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Yıllık beyannamede yıl içinde kesilen vergiler hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

4. Huzur Ücreti İçin Ödenen Vergiyi İşverenin Karşılamasının Sonuçları

Gelir Vergisi Kanununa göre; kamuda veya özel sektörde bir işverenden maaş alan ücretlinin ayrıca bir kurumda yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olarak görev yapması halinde kişinin ikinci işverenden aldığı ücretlerin yıllık toplamı beyanname verme sınırını aşması nedeniyle elde ettiği ücret gelirlerini (birinci işverenden elde ettiği ücret geliri dahil) yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesi ve tahakkuk eden vergiyi de ödemesi gerekmektedir. Öte yandan, söz konusu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi nedeniyle ilave bir gelir vergisi hesaplanması halinde bu vergi, mükellef olan ücretliden aranacaktır. Ödenen gelir vergisinin huzur ücretini ödeyen kurumdan talep edilmesi hususu, verginin ücretliden aranılmasına engel teşkil etmemektedir.

Buna göre, net ücret üzerinden anlaşmaya varılmış olması durumunda, gelir vergisi ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanacak olup, bu vergiyi kurumun veya şirketin karşılaması halinde ise karşılanan tutarın da ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir. Bu durumda, normal ücret ödemesinde olduğu gibi ücret bordrosu düzenlenmesi ve tutar üzerinden ise gelir vergisi tevkifatı ve damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Yani ödenen verginin kişiye işveren tarafından ödenmesi bir menfaat sağlama kapsamında ücret olarak değerlendirilmekte ve bu sağlanan net menfaatin brüte tamamlanarak gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Tabi işverenlerde bu durumda karşıladıkları bu tutarı gider hesaplarına GVK'nın 40. maddesine göre ücret ödemesi olarak gider yazacaklardır (İmdat Türkay, Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi, Seçkin Yayınevi, 4. Baskı, Ocak 2023).

Huzur ücreti için yıllık beyanname ile beyan edilmesi nedeniyle ilave bir gelir vergisi hesaplanması halinde bu vergi, mükellef olan ücretliden aranacaktır. Ödenen gelir vergisinin huzur ücretini ödeyen şirketten talep edilmesi hususu, verginin ücretliden aranılmasına engel teşkil etmemektedir. Buna göre, net ücret üzerinden anlaşmaya varılmış olması durumunda, gelir vergisi ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanacak olup, bu vergiyi şirketin karşılaması halinde ise karşılanan tutarın da ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir (www.gib.gov.tr/Özelge Sistemi, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 26.07.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-86-2-586 sayılı özelgesi de bu yöndedir).

Gelir İdaresi vermiş olduğu bir başka görüşte ise şirket tarafından genel müdür ve genel müdür yardımcısı kadrolarında istihdam edilen personele yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri karşılığı olarak yapılan net ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi ve brüt tutarları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/1, 103 ve 104. maddelerine göre gelir vergisine tabi tutulması gerektiğini belirterek; söz konusu personele şirket tarafından yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri karşılığı ödenen ücretin tek işverenden alınan ücret olması nedeniyle ilgili oldukları ayın ücret matrahına dahil edilerek vergilendirilmesi ve artan orandan kaynaklanan gelir vergisinin şirket tarafından karşılanması halinde ise, karşılanan tutarın da ücret olarak vergiye tabi tutulması gerektiğini açıklamıştır (www.gib.gov.tr/Özelge Sistemi, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 03.12.2015 tarih ve 90792880-155.01.05.02[2015/3931]-4172 sayılı özelgesi).

4.1. Kamuda 7551 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılan Düzenleme ile Her Türlü Vergi ve Kesintilerin İlgili Kuruluş Tarafından Karşılanması

Kamudaki memur ve diğer kamu görevlileri için ödenen huzur ücreti konusunda 2023 yılında yapılan düzenleme 02.09.2023 tarih ve 7551 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılmıştır. Bu konuda 11.12.2023 tarihli çalışmamıza bakılmasında fayda vardır. (https://nazaligundem.com/tr/yayinlar/yonetimdenetimtasfiye-kurulu-uyelerine-odenen-ucretin-yillik-beyaninda-odenen-vergiyi-isverenin-karsilamasi?onlyTm=&tm=)

7551 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında bahsedilen aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dâhil) ilgili kuruluş tarafından karşılanacaktır. Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.

Yani kapsam dahilinde bulunan bir kamu personelinin ilgili kurumundan aldığı ücretin dışında bir yönetim kurulu üyeliğinden dolayı 2024 yılı için birden sonraki işverenden alınan ve beyanname verme sınırı olan 230.000 TL'yi aşan (Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dâhil olmak üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan 2024 yılı için 3.000.000 TL'yi aşması durumunda da beyanname verilecektir), ücret geliri için vereceği yıllık beyannamede ödeyeceği ilave gelir vergisini ilgili kuruluş karşılayacaktır.

Bu düzenleme ile söz konusu görevlerde bulunan kişilere ödenecek huzur hakkı (huzur ücreti) denen ücret ödemelerinden dolayı karşılaştıkları vergi yükünün buna sebep olan ilgili kuruluşlar tarafından karşılanması sağlanmaktadır. Ancak, bu vergiyi karşılayan söz konusu Karar kapsamındaki kuruluşların, bu kişilere sağladıkları bu menfaati net ücret ödemesi olarak brüte tamamlayıp ayrıca ücret olarak vergi tevkifatına tabi tutmaları gerekmektedir. İlgili kuruluşlar ücret ödemesi olarak değerlendirdikleri bu gideri ise GVK'nın 40. maddesine göre gider yazılacaktır.

5. Kamu Görevlilerinin Birden Fazla Yerden Maaş Alamamasıyla İlgili Olarak 7521 Sayılı Kanunla Yapılan ve 1.1.2025 Tarihinde Yürürlüğe Giren Düzenleme

18/7/2024 tarih ve 7521 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe giren son düzenleme ile 631 sayılı KHK'daki yasağın kapsamı kişi ve kurum bakımından genişletmiş ve bu yasağın usulüne uygun yürütülmesi için yeni bir ödeme yöntemi getirilmiştir.

7521 sayılı Kanunun 29. maddesi ile 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar, sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait olan ortaklıklar, fonlar, döner sermayeler, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin bağlı kuruluşları, kurdukları veya üye oldukları birlikler ile doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programında bulunanlardan sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her statüdeki personel ile belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyelerinden; özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir.

Birinci fıkra kapsamındakilere, anılan fıkra kapsamında yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı, (108.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. İlgililere bu fıkrada belirtilen üst sınıra tabi ödemeler dışında, söz konusu görevler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ad altında ayni veya nakdi menfaat sağlanamaz.

Birinci fıkra kapsamındakiler, birinci fıkraya tabi olarak yürüttükleri görevleri ve birden fazla görev olması halinde hangi görevin ücretini alacaklarını asli görevli oldukları kuruma beyan eder. Birinci fıkra kapsamında yürütülen görevler karşılığında ödenmesi öngörülen tutarlar, ilgili kurum veya kuruluşlarca brüt tutarları üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgilinin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılır. İlgililere mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin işlemler bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asli görevli bulundukları kurumlarca herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın gerçekleştirilir ve üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilir.

Birinci fıkra kapsamında bulunmayan kişilerden; birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşların anılan fıkrada belirtilen kurul ve organlarında görev alanlar (bu kurum ve kuruluşlara ait olmayan hisseleri temsilen görev alanlar hariç) ile hisse oranına bakılmaksızın birinci fıkra kapsamında sayılanlar dışındaki kamu payı veya temsil hakkı olan kurum ve kuruluşların söz konusu kurul ve organlarında kamuyu temsilen görev alanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Ancak, bunların bu fıkrada belirtilenler dışında kalan diğer kurum ve kuruluşlardaki görevleri hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra kapsamına girenler için üçüncü fıkranın uygulanmasında asli görevli olunan kurum için düzenlenen yetki ve sorumluluklar bunların temsil ettikleri veya görevli oldukları kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilir.

Diğer mevzuatın bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir."

7521 sayılı Kanunla 631 sayılı KHK'da yapılan söz konusu düzenlemeden önce de söz konusu KHK'da memurlar ve diğer kamu görevlilerinden birden fazla kamu şirketi veya kurumunda görev alanlara sadece bu görevlerden bir tanesi için huzur ücreti ödenmesi yönünde düzenleme bulunmasına karşın, 7521 sayılı Kanun söz konusu düzenlemenin kapsamını hem kurum bazında hem de personelin statüsü yönünden genişletmiştir. Şöyle ki;

7521 sayılı Kanun kamu görevlilerinin birden fazla yerden huzur ücreti vb. ödeme alma yasağını sadece memur statüsündeki personeli değil, her statüdeki kamu personelini ve hatta belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclisi üyelerini kapsayacak şekilde genişletmiştir.

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin birden fazla yerden huzur ücreti vb. ödeme alma yasağının kapsamına sadece kamu kurum ve kuruluşları değil, kamunun sermaye payının bulunduğu her çeşit şirket, işletme, kuruluş, müessese ve birlik de dahil edilmiştir.

Öte yandan, 7521 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeden önce 631 sayılı KHK'ya göre birden fazla yerden huzur ücreti alan kişinin sadece bir yerden huzur ücreti aldığını asli görevli bulunduğu kurumuna beyan etmesi yeterli iken, 7521 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre ikinci görev olarak yapılan işe ilişkin huzur ücreti ve benzeri ödemeler doğrudan söz konusu görevi icra eden kişiye değil, söz konusu kişinin asli görevli bulunduğu kurumun hesabına yatırılır ve daha sonra kurum tarafından kişiye ödenecektir. Böylece bu yöntemle, kişinin birden fazla yerden maaş almasının önüne teknik olarak geçilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu düzenleme kapsam ve yöntem bakımından isabetli olmakla birlikte bu düzenlemeden istenilen amacın elde edilebilmesi için yeterli denetim ve hesap verme mekanizmasının işletilmesi gerekli bulunmaktadır (Ahmet Arslan, Serbest Kürsü, 31.12.2024, https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/kamu-gorevlilerinin-birden-fazla-yerden-maas-alamamasiyla-ilgili-yasal-duzenlemenin-esaslari-).

6. Sonuç

2024 yılında ücretli olarak bir kurumda çalışan bir kişinin başka bir kurumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması ve ikinci işverenden aldığı ücretin (huzur hakkı) veya tüm işverenlerden aldığı toplam ücretin yıllık toplamının 2024 yılında tek/birden fazla işverenden alınan ve beyanname verme sınırını olan 3.000.000/230.000 TL'yi aşması halinde, birinci işverenden elde edilen ücret geliri de dahil olmak üzere toplam ücret gelirinin Mart/2025 ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Ücretlinin ikinci işverenden elde ettiği huzur ücreti nedeniyle yıllık beyanname verilmesi durumunda ilave bir gelir vergisi ödemesi halinde bu vergi, mükellef olan ücretliden aranacaktır. Ödenen gelir vergisinin huzur ücretini ödeyen işverenden talep edilmesi hususu, verginin ücretliden aranılmasına engel teşkil etmemektedir. Buna göre, net ücret üzerinden anlaşmaya varılmış olması durumunda, gelir vergisi ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanacak olup, bu vergiyi şirketin karşılaması halinde ise karşılanan tutarın da ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Konu hakkında 3.9.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7551 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri üzerinden yapılan her türlü vergi ve kesintilerinin (üzerinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dâhil) ilgili kuruluş tarafından karşılanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Üzerinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi de aynı şekilde ilgili kuruluşlar tarafından karşılanacaktır. Öte yandan, söz konusu Karara göre; bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenecektir.

Son olarak konu hakkında 7521 sayılı Kanunla 631 sayılı KHK'da yapılan düzenleme ile birden fazla yerden huzur ücreti alınmamasının kapsamı genişletilmiş, ödemenin de ilgili kurum veya kuruluşlarca brüt tutarları üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak ilgilinin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılması sağlanmıştır.

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