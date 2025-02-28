2024 Yılında Elde Edilen Gelirlerden Yıllık Beyanname Verilecek/Verilmeyecek Olanlar

İmdat TÜRKAY

Gelir İdaresi Grup Başkanı1

ÖZET

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre gerçek kişilerin gelirleri, gelir vergisine tabidir. 2024 yılında Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan yedi gelir unsuruna ilişkin beyana tabi kazanç ve iratları elde eden gerçek kişi tam/dar mükellefler, Mart/2025'te yıllık gelir vergisi beyannamesi vereceklerdir.

1 Anahtar Kelimeler: Gelirin Toplanması, Yıllık Beyan, Beyana Tabi Gelirler, Beyan Dışı Gelirler, Beyannameden Yapılacak İndirimler, Gelir Vergisi Tarifesi.

GİRİŞ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre, gerçek kişiler tarafından elde edildiğinde gelir vergisine tabi olan gelir unsurları; ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan oluşmaktadır. 2024 yılında gerçek kişilerin elde ettiği gelirler, şartlar sağlanıyorsa mutlaka yıllık gelir vergisi beyannamesi ile Mart/2025'te beyan edilmesi gerekiyor.

Gelir İdaresinin Aralık/2024 verilerine göre, gelir vergisinden faal mükellef olanların sayısı 2.606.489 kişidir. Bu sayıya gayrimenkul sermaye iradından dolayı faal mükellef olanların sayısı olan 2.710.366 kişiyi de eklediğimizde, toplam yıllık beyanname veren gerçek kişi mükellef sayısı 5.316.855 olmaktadır. Bilindiği üzere, sayıları 821.849 olan basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, gelir vergisinden istisna edildiğinden yıllık gelir vergisi beyannamesi vermemektedirler (https:// www.gib.gov.tr/istatistikler).

1. Yıllık Beyanname Verilmesi Gereken Gelirler

Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanunu'nun 85 ve 86. maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre mükellefler, yedi gelir unsurundan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler.

Bu Kanun'a göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur. Tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerini kapsamak üzere kollektif şirket ortakları ile komanditeler hakkında da uygulanır.

Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar, mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda; Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunları tasarruf edebildiği yılda elde edilmiş sayılmaktadır.

2024 yılında elde edilen aşağıdaki gelirler için (istisna hadleri içinde kalan kısımları hariç) yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir.

Ticari ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançlar ile serbest meslek kazançları ile ilgili olarak bu faaliyetlerden zarar edilmiş olsa dahi yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir. Özetlemek gerekirse tam mükellef kişiler tarafından 2024 yılında elde edilen aşağıda yer alan kazanç ve iratlar için Mart/2025'te yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir.

Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar,

Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar,

Serbest meslek kazançları,

2024 yılında 3.000.000 TL'yi aşan telif hakkı ve ihtira beratı kazançları,

2024 yılında mesken istisna tutarı olan 33.000 TL'yi aşan mesken kira geliri,

2024 yılında 230.000 TL'yi aşan tevkifata tabi işyeri kira geliri,

2024 yılında 87.000 TL'yi aşan değer artış kazançları,

2024 yılında 200.000 TL'yi aşan arızi kazançlar,

Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş istisna kapsamında olmayan ve asgari ücretin vergi matrahını aşan (2024 yılı için 204.025,44 TL) ücretler

Tek işverenden alınmış ve 2024 yılında 3.000.000 TL'yi aşan tevkifata tabi ücret geliri,

Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenlerden alınanların toplamı 2024 yılı için 230.000 TL'yi aşan tevkifata tabi ücret gelirleri,

2024 yılında birden fazla işverenden elde edilen ve birden sonraki işverenden alınan ücret tutarı 230.000 TL'yi aşmamakla beraber tüm işverenlerden alınan ve tutarı 3.000.000 TL'yi aşan tevkif suretiyle vergilenmiş ücret geliri,

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 2024 yılında 230.000 TL'yi aşan birden fazla işverenden alına ücret, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları,

Tam mükellef kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. (Beyana tabi başka gelirin bulunmaması halinde, elde edilen kâr payının brüt tutarının yarısı 2024 yılı için 230.000 TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir),

Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak hisselerinden doğan kazançların yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır (Beyana tabi başka gelirin bulunmaması halinde, elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı 2024 yılı için 230.000 TL'yi aşıyorsa beyan edilecektir),

GVK'nın 22. maddesine eklenen 4. bent hükmüne göre; kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumlardan elde edilen, GVK'nın 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup istisna düşüldükten sonra kalan tutarın tamamı beyan edilecektir (Bu kurumların ödenmiş sermayesinin en az %50'sine sahip olunması ve kâr payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla gelir vergisinden müstesnadır. Bu şartların sağlanmaması nedeniyle istisnadan yararlanılmaması durumunda, tevkifatsız kar payları GVK'nın 86/1-d maddesi gereğince 2024 yılı için 13.000 TL'yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir),

2024 yılında tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve tutarı 230.000 TL'yi aşan menkul sermaye iratları,

2024 yılında 13.000 TL'lik tutarı aşan tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul sermaye iratları (Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri ve her çeşit alacak faizleri gibi),

2024 yılında 13.000 TL'lik tutarı aşan tevkifata ve istisnaya tabi olmayan gayrimenkul sermaye iratları (basit usulde ticari kazanç sahiplerinden elde edilen kira geliri gibi).

2024 yılında elde edilen ticari ve zirai kazançlar için verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi E-Beyanname Sisteminden verilecek; serbest meslek kazançları için verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi Defter Beyan Sistemi üzerinden verilecek olup kira, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratları elde eden kişilerin ise Dijital Vergi Dairesi/Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden yıllık beyannamelerini kolay ve hızlı bir şekilde vermeleri mümkün bulunmaktadır.

2. Toplama Yapılmayan ve Beyan Edilmeyecek Gelirler

Gelir Vergisi Kanunu'nda çeşitli sebeplerle bazı kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmemesi ilkesi benimsenmiştir. Bu durum hem gelir sahipleri hem de vergiyi toplayan idareye bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Gelir İdaresi çok küçük gelir unsurları için beyanname almayarak, o gelir tutarlarını ve mükellef gruplarını gelir vergisinden muaf veya istisna tutmuştur. Örneğin ücretlinin tek işverenden tevkifata tabi ücret geliri 2024 yılında 3 milyon lirayı aşmaması durumunda yıllık beyanname verilmeyecektir.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu'nun “Toplama Yapılmayan Haller” başlıklı 86. maddesinde yer alan düzenleme ile tam ve dar mükellefiyette yıllık beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler için beyanname verilse de beyannameye dahil edilmeyecek gelirler tek tek sayılmıştır. Bu nedenle, hangi gelirler için yıllık beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde ilk bakılacak madde GVK'nın 86. maddesidir.2

Görüldüğü üzere tam mükellefiyette; gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançları tutarı ne olursa olsun (zarar edilmiş olsa dahi) yıllık beyanname ile beyan edilecektir. Tasfiye halinde bulunanlar da dahil olmak üzere kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının kazançları için de tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir.

Dar mükellefiyette ise; dar mükellef gerçek kişiler ticari kazançları ve gerçek usulde tespit edilen zirai kazançları ile tevkif yoluyla vergilendirilmemiş serbest meslek kazançları için yıllık beyanname vermek zorundadır. Tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iradı ile serbest meslek kazançları için yıllık beyanname verilmeyecektir. GVK'nın 86. maddesinde yer alan hükümlere göre, belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler yıllık beyannameye dâhil edilmeyecektir.

2024 yılında elde edilen kazanç ve iratların Mart/2025'te beyanında dikkate alınan istisna tutarı, indirim tutarı, beyanname verme sınırı ve uygulanacak vergi tarifesi gibi maktu had ve tutarlar 324 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Öte yandan, 2025 yılında geçerli ola maktu had ve tutarlar ise Resmî Gazete' de yayımlanan 329 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

GVK'nın 86. maddesinde yer alan yıllık beyanname ile beyan edilecek kazanç ve iratları belirttikten sonra şimdi yıllık beyannameye dahil edilmeyecek gelirlere toplu olarak bir bakacak olursak, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2024 yılında elde edilen aşağıdaki gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir.

Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar

Basit usulde tespit edilen ticari kazançlar,

GVK'nın geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan; mevduat faizleri, Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankaları) kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları ve repo kazançları,

Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,

Tam mükellef kurumlardan tevkifata tabi olarak elde edilen kâr paylarından, istisna sonra kalan tutarın 2024 yılında 230.000 TL'yi aşmayan kar payları,

Yurtdışından dar mükellef kurumlardan tevkifatsız olarak elde edilen kâr payının istisna sonrası kalan tutarının 2024 yılında 13.000 TL'yi aşmayan kâr payları,

Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halin de gerçek kişilerce elde edilen kâr payları,

Kurumların kârlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kâr payları,

Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı (mesken istisnası, değer artış kazancı, arızi kazanç istisnası, telif kazançları istisnası gibi),

2024 yılında toplamı 13.000 TL'yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,

Tek işverenden alınmış ve 2024 yılında 3.000.000 TL'yi aşmayan tevkifata tabi ücret geliri,

Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenlerden alınanların toplamı 2024 yılı için 230.000 TL'yi aşmayan tevkifata tabi ücret gelirleri,

Birden fazla işverenden elde edilen ve birden sonraki işverenden alınan ücret tutarı 230.000 TL'yi aşmamakla beraber tüm işverenlerden alınan ve tutarı 3.000.000 TL'yi aşamayan tevkif suretiyle vergilenmiş ücret gelirleri,

2024 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve GVK'nın 75/5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 230.000 TL'yi aşmayan ücret, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları.

3. Yıllık Beyannamede Beyan Edilen Gelirden Yapılacak İndirimler

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89'uncu maddesinde yer alan düzenlemeye göre; yıllık gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirlerden bazı indirimlerin yapılması mümkün bulunmaktadır. Gelir vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinden indirimlerin yapılabilmesi için; gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen bir gelirin bulunması ve eğer indirim yapılabilmesi şarta bağlanmış ise ilgili şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İndirim konusu yapılacak harcamaların, beyan edilen gelirin yetersizliği sonucu gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınamaması durumunda indirim konusu yapılamayan tutarın takip eden yıllara indirim olarak devri söz konusu değildir. İndirim hakkından, gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden mükellefler yararlanabilmektedirler. Bu nedenle ticari, zirai ve serbest meslek kazanç sahipleri yanında, ücret, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratları dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükelleflerin de bu uygulamadan yararlanması mümkündür.

Vergiye tabi gelir elde eden ancak geliri; istisna tutarı içinde kalanlar veya nihai olarak tevkifat suretiyle vergilendirilenler yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerinden yıl içinde yapmış oldukları indirime konu harcamaları, gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alamayacaklardır. Bazı indirimlerde yer alan çocuk veya küçük çocuk ifadesinden ne anlaşılması gerektiği konusunda GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde; “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Mükellefler tarafından her yıl mart ayında verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinde GVK'nın "Diğer İndirimler" başlıklı 89. maddesi ve geçici 82. maddesi ile 5746 sayılı Kanunun 3 ve 3/A maddesinde ve diğer bazı özel kanunlarda yer alan indirim konusu yapılabilecek hususların toplu olarak kısa adları şöyledir;

Hayat/şahıs sigorta primleri (89/1),

Eğitim ve sağlık harcamaları (89/2),

Engellilik indirimi (89/3),

Bağış ve yardımlar (89/4),

Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar (89/5),

Gıda bankacılığı kapsamındaki bağış ve yardımlar (89/6),

Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar (89/7),

Sponsorluk harcamaları (89/8),

Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdi bağışlar (89/10),

İktisadi işletmeler hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar (89/11),

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların indirimi (89/12),

Yurt dışında mukim kişi ve/veya kurumlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan hizmetlerden sağlanan kazancın %80'ni (89/13),

Korumalı işyeri indirimi (89/14),

Elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançlarda %50 indirim (89/16),

Bireysel katılım yatırımcısı indirimi (GVK geçici 82. maddesi),

5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım indirimi (5746 sayılı Kanunun 3 ve 3/A maddesi),

Bazı kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar (Özel kanunlar).

4. Beyan Edilecek Gelire Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

Vergi tarifesi sadece gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde uygulanan bir tarife değil aynı zamanda bazı kazanç ve iratlar içinde yıllık olarak beyanname verme sınırını belirleyen gelir dilimlerini içermesi açısından da çok önemlidir. Örneğin, sosyal medya içerik üreticilerinin, telif kazançlarının ve ücret gelirleri için yıllık beyanname verme sınırı gibi limitler vergi tarifesinin 4. gelir diliminde yer alan tutara göre belirlenmektedir.

329 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile GVK'nın 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2025 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir. Ancak yeni belirlenen vergi tarifesi 2025 yılında elde edilen gelirlere uygulanacağından 2024 yılında elde edilen ve 1-31 Mart 2025 ayında yıllık beyanname ile beyan edilecek gelirlerin beyanında 2024 yılında geçerli olan aşağıdaki vergi tarifesi uygulanacaktır.

Gelir Vergisine Tabi Gelirler (2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri) Oran 110.000 TL'ye kadar % 15 230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası % 20 580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası % 27 3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası % 35 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası % 40 oranında vergilendirilir.

SONUÇ

Beyan esasına dayanan Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında, 2024 yılında tam/dar mükellef gerçek kişiler tarafından elde edilen yedi gelir unsuru için istisna kapsamında olmayan ve beyan sınırının altında kalmayan kazanç ve iratlar için Mart/2025'te yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunu'na göre elde edilen yedi gelir unsurundan sadece ticari, zirai ve serbest meslek kazançları için zarar dahi olsa yıllık beyanname verilecektir.

Ancak, diğer gelir unsurları olan gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ve diğer kazanç ve iratlar için istisna kapsamında olan ve beyanname verme sınırını geçmeyen kazanç ve iratlar için gelir sahiplerinin yıllık beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. Söz konusu dört gelir unsuru için öteden bu yana mükellefiyeti açık olanların, 2024 yılı için beyanname verilmemesi durumunda, mutlaka Gelir İdaresi'ne bildirilmesinde fayda vardır.

Beyana tabi geliri olan kişilerin detaylı bilgi için öncelikle Gelir İdaresinin çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezi (189)'ni araması ve hem mevzuat konusunda danışmanlık hizmeti alması hem de yıllık beyanname verirken kullandıkları e-hizmetler (Dijital Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan Sistemi vb.) hakkında bilgi almaları mümkün bulunmaktadır. Ayrıca Başkanlığın internet sayfasında yer alan rehber ve broşürler ile infografiklerden de yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Footnotes

1. Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz, kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

2 Gelir Vergisi Kanunu'nun “Toplama Yapılmayan Haller” başlıklı 86. maddesinde yer alan hükümlere göre; “Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dâhil edilmez.

1.Tam mükellefiyette;

a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) ve (16) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil),

c) Vergiye tabi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,

d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 13.000 TL'yi (2025 yılı için 18.000 TL) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.

2. Dar mükellefiyette, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar.”

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.