193 Sayili Geli̇r Vergi̇si̇ Kanunu'nun Geçi̇ci̇ 67'Nci̇ Maddesi̇nde Yer Alan Tevki̇fat Oranlari Yeni̇den Beli̇rlenmi̇şti̇r

1 Şubat 2025 tarihli ve 32800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9487 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır.

1 Şubat 2025 tarihli ve 32800 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9487 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre uygulanacak tevkifat oranlarında son durum aşağıdaki gibidir.

A) Mevduat Faizlerinde ve Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kâr Paylarına Uygulanacak Tevkifat Oranları

1 Şubat 2025 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faizler ve kâr payları ile 1 Şubat 2025 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren açılan veya vadesi bu tarihten itibaren yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıdaki tevkifat oranları uygulanacaktır.

1) Türk Lirası mevduat faizi ve kâr paylarından;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

2) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

3) Kur korumalı vadeli mevduat/vadeli katılma hesapları ile döviz tevdiat/döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarından;

i)6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda %15,

ii)1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda %12,

iii)1 yıldan uzun vadeli olanlarda %10

4) Altın cinsinden mevduat/katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat/katılma hesaplarından;

i)6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda %15

ii)1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda %12

B) 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (ç) Bentlerinin Yazım Sistematiği Değiştirilerek Yapılan Yeni Düzenlemeye Göre Yapılacak Tevkifat Oranları

i) Paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere paylardan (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar için %0

ii) Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %0, diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %15

iii) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden, Darphane sertifikalarından ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için %0

iv) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlar için %15

v) Diğer kazançlar için %0 (1'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi için)

C) 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Geçici 4'üncü Maddesinde Yapılan Düzenleme ile, Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirler ile 4749 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarından Elde Edilen Gelirlere İlişkin İndirimli Tevkifat Oranı (%0) Uygulaması 30/4/2025 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

D) İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Tevkifat Oranına İlişkin Süre Uzatımı Yapılmamış Olup %10 Olarak Uygulanacaktır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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