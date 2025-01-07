ARTICLE
7 January 2025

Ar-ge/tasarim Merkezleri̇ İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Uygulanan Uzaktan Çalişma Oranlari 2025 Sonuna Kadar Uzatildi!

N
Nazali

Contributor

Nazali logo
“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Explore Firm Details
28/12/2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9368 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı...
Turkey Tax
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections

28/12/2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9368 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. Maddesinin 3. fıkrası ile 28/02/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oran, 31/12/2025 tarihine kadar, maliyeti Bakanlıkça belirlenecek Bilişim personeline yüzde yüz , bunlar dışındaki personele ise yüzde yetmiş beş şeklinde uygulanacaktır.

İlgili Kararın tamamına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/12/20241228-19.pdf bağlantısından erişebilirsiniz.

Konuya ilişkin sorularınız olması durumunda bizlere ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Nazali Attorneys
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More