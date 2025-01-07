Ar-ge/tasarim Merkezleri̇ İle Teknoloji̇ Geli̇şti̇rme Bölgeleri̇nde Uygulanan Uzaktan Çalişma Oranlari 2025 Sonuna Kadar Uzatildi!

28/12/2024 tarihli ve 32766 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 9368 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2. Maddesinin 3. fıkrası ile 28/02/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oran, 31/12/2025 tarihine kadar, maliyeti Bakanlıkça belirlenecek Bilişim personeline yüzde yüz , bunlar dışındaki personele ise yüzde yetmiş beş şeklinde uygulanacaktır.

İlgili Kararın tamamına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/12/20241228-19.pdf bağlantısından erişebilirsiniz.

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