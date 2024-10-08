Bilindiği üzere, 7338 sayılı Kanunun 2'nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (GVK) eklenen mükerrer 20/B maddesiyle, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinden elde edilen ve tutarı 2024 yılı için 3.000.000 Türk Lirasını aşmayan kazançlar için defter tutulmayacak, fatura düzenlenmeyecek ve beyanname verilmeyecektir.



01.01.2022 itibariyle yürürlüğe girmiş olan, istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 318 no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde belirlenmiş olup, konuya ilişkin detaylı açıklamalarımız "14.01.2022 tarih ve 2022/012" sayılı Sirkülerimizde yapılmıştır.



7491 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; internetin yanı sıra benzeri elektronik ortamlardan sunulan hizmetler de 01.01.2024 itibariyle istisna kapsamına alınmıştır. İstisna uygulamasına internet ve elektronik ortamlarda sunulan bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetler de dahil edilmiştir.



7491 sayılı Torba Kanunla yapılan vergisel düzenlemeler "02.01.2024 tarih ve 2024/005" sayılı Sirkülerimizde açıklanmıştır.



Bu kez, 26.09.2024 tarih ve 32674 sayılı Resmî Gazetede Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:325) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.









325 no.lu Tebliğde 7491 sayılı Kanun kapsamında genişleyen istisna uygulamasının kapsamına yönelik açıklamalar yapılmış ve örnek uygulamalara yer verilmiştir.



Sosyal mecralar kanalıyla elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasını özetleyecek olursak;



Instagram, facebook gibi sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 01.01.2022 tarihinden itibaren,

metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 01.01.2022 tarihinden itibaren, İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 01.01.2024 tarihinden,

metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 01.01.2024 tarihinden, İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetlerden kazanç sağlayan gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 01.01.2024 tarihinden itibaren

gelir vergisinden istisna edilmiştir.



Söz konusu istisnadan faydalanabilmek için Türkiye'de kurulu bankalarda hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.



Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü tutulmuşlardır.



318 no.lu GVK Tebliği için tıklayınız.



325 no.lu GVK Tebliği için tıklayınız.

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