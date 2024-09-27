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Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 325) Yayımlandı

N Nazali More Contributor Firm Page “Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“

26 Eylül 2024 tarihli ve 32674 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan 325 Seri No.lu GVK Tebliği'nde sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.