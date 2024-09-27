26 Eylül 2024 tarihli ve 32674 sayılı Resmî Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'nca yayımlanan 325 Seri No.lu GVK Tebliği'nde sosyal içerik üreticiliği, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden sunulan hizmetler ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
Söz konusu Tebliğ'de konuya ilişkin birçok örneğe yer verilmiş olup Tebliğ'e aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
26 Eylül 2024 PERŞEMBE (resmigazete.gov.tr)
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