19.12.2025 tarihli Resmî Gazete'de Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ve 2017/9901 Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da değişiklikler yayımlanmıştır.

Yeni oranlar aşağıda yer alan tablodaki gibi belirlenmiştir:

Depocuya Satış Fiyatının; Depocu Kârı (%) Eczacı Kârı (%) 383,43 TL'ye kadar olan kısmı için (383,43 TL dâhil) 8 28 383,43 - 768,03 TL arasında kalan kısmı için (768,03 TL dâhil) 6 18 768,03 TL üstünde kalan kısmı için 3 13

Dövize bağlı ürün fiyatlandırmalarına ilişkin olarak önümüzdeki dönemde uygulanacak güncellemeler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Bu kapsamda, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında esas alınan Türk Lirası cinsinden Avro değeri, 2025 yılı Aralık ayında %16,9 oranında artırılarak 25,3346 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu Avro değeri, 2026 yılı Şubat ayında yeniden belirlenene kadar geçerli olacaktır. Bu dönemde ayrıca bir Avro değerlemesi yapılmayacaktır. Artış uygulanırken, mahsuplaşma mekanizması ürünlere uygulanmayacaktır.

olarak belirlenmiştir. Söz konusu Avro değeri, geçerli olacaktır. Bu dönemde ayrıca bir Avro değerlemesi yapılmayacaktır. Artış uygulanırken, mahsuplaşma mekanizması ürünlere uygulanmayacaktır. Avro değerindeki artışa paralel olarak barem tutarları da güncellenmiştir. Buna göre fiyat korumalı ürünler için barem tutarı 87,34 TL , diğer ürünler için ise 45,64 TL olarak belirlenmiştir.

, diğer ürünler için ise olarak belirlenmiştir. Daha önce geçici düzenlemeler kapsamında 4 TL'ye kadar verilen ve hâlihazırda mahsuplaşmaya konu edilmemiş artışlar, yeni Avro değeri güncellemesi sırasında dikkate alınmayacaktır. Bu tutarlar mahsuplaşma dışında bırakılacaktır. Bu kapsam dışında kalan ürünler bakımından ise dönemsel Avro değeri güncellemesi uygulanacak ve TL cinsinden bir değişiklik yapılmaksızın, güncellenen tutarlar ürünlerin depocuya satış fiyatlarına eklenecektir.

2025 yılı gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde 12.2025 tarihi itibarıyla geçerli olacağı ilan edilen ilaç fiyat listeleri, belirlenen yeni Avro değeri esas alınarak hesaplanacak ve aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girecektir. Ancak bu fiyatlar, yalnızca Avro değerindeki değişiklik gerekçesiyle yeniden değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

Yapılan değişiklikler kapsamında, ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanan depocu ve eczacı kâr oranlarına ilişkin taban fiyatların artırıldığı görülmektedir. Ayrıca, Avro üzerinden fiyatlandırılan ürünlerde dönemsel Avro değerinin %16,9 oranında artırılarak 25,3346 TL olarak belirlenmesi nedeniyle, önümüzdeki dönemde bu ürün gruplarında fiyat artışı yaşanması mümkündür. Değişiklikler, 19.12.2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

