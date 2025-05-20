Bi̇li̇rki̇şi̇ Raporuyla Beli̇rlenen Zarar Kapsamindaki̇ Tazmi̇nat Talepleri̇ İçi̇n Yapilan Zamanaşimi Değerlendi̇rmesi̇ Hakkinda Anayasa Mahkemesi̇ Karari

Anayasa Mahkemesi'nin 2020/37354 başvuru numaralı ve 08.01.2025 tarihli kararında, kesinleşmiş mahkeme kararlarının diğer mahkemelerce dikkate alınmamasının hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerini zedelediği değerlendirilmiştir.

1. Başvuru Konusu Olay

Başvurucu, 2003 yılında geçirdiği göz ameliyatı sonucu oluşan görme kaybı nedeniyle hem maddi hem de manevi tazminat talebiyle dava açmıştır. İlk dava sürecinde yargılamada bilirkişi raporları alınmış ve bu raporlarda başvurucunun zarar oranı ile maddi zarar miktarları belirtilmiştir. Ancak zararın tam miktarı, raporların alınması ve değerlendirilmesiyle yıllar sonra netleşmiş, başvurucu bu doğrultuda 2016 yılında ek tazminat talebiyle, ek bir dava açmıştır. Mahkeme, 2003 yılında gerçekleşen kazaya ilişkin taleplerin 2016 yılında öne sürülemeyeceği, zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle reddine karar vermiştir.

2. Anayasa Mahkemesi Değerlendirmesi

Anayasa Mahkemesi, mahkemenin bu kararını incelemiş ve şu önemli noktaları vurgulamıştır:

Mahkemeye erişim hakkı, kişi için adil yargılanma hakkının önemli bir parçasıdır ve herkesin hak arama özgürlüğünü güvence altına alır.

önemli bir parçasıdır ve herkesin hak arama özgürlüğünü güvence altına alır. Dava açma süreleri, hukuki belirlilik ilkesi doğrultusunda önemlidir; ancak zararın miktarının dava açıldığı anda tam olarak bilinmemesi durumunda, zarar miktarının tespitini sağlayan bilirkişi raporlarının sonuçlarını bekleyip buna göre ek talepte bulunmak gerekir.

doğrultusunda önemlidir; ancak zararın miktarının dava açıldığı anda tam olarak bilinmemesi durumunda, zarar miktarının tespitini sağlayan bilirkişi raporlarının sonuçlarını bekleyip buna göre ek talepte bulunmak gerekir. Başvurucunun, zararın tamamını bilirkişi raporu ile öğrendikten sonra yaptığı ek tazminat talebinin zamanaşımı nedeniyle reddi, hakkaniyete aykırı ve orantısız bir külfet oluşturmuştur.

oluşturmuştur. Benzer olaylarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarında da zararın dava açıldığı anda tam bilinmemesi halinde ek taleplerin makul bir süre içinde yapılmasının gerektiği kabul edilmiştir.

3. Sonuç

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi, bilirkişi raporu ile belirlenen zarara yönelik öne sürülen taleplerin zamanaşımı nedeniyle reddedilmesinin, mahkemeye erişim hakkının ihlal ettiğine karar vermiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.