Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesinin Devri Yasaklandı, Tesisler İçin Asgari Nitelikler Belirlendi

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Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26.08.2026 tarihli ve 33352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile basit konaklama tesisi işletmecilerini ve bu tesislere yönelik devir süreçlerinde yer alan tarafları yakından ilgilendiren değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişiklikler ile basit konaklama turizm işletmesi belgesinin ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal dışındaki yollarla devri yasaklandı, basit konaklama tesisleri için ilk kez asgari nitelikler belirlendi ve tesislere ilişkin denetim düzeni genişletildi.

Değişiklik öncesi belgenin devrini sınırlayan özel bir hüküm öngörülmemişti. Değişiklik ile eklenen yeni fıkra uyarınca basit konaklama turizm işletmesi belgesi, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal haricindeki nedenlerle devredilemeyecek. Buna göre tesisin satış ve benzeri yollarla el değiştirmesi halinde belgenin yeni işletmeciye geçmesi mümkün olmayacak. Aykırı bir devrin tespiti halinde ise 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri valilik tarafından uygulanacak olup bu durum belgenin iptali sonucunu doğuracak.

Basit konaklama tesislerinde aranacak asgari nitelikler ise Yönetmelik’e eklenen yeni madde ile ilk kez belirlendi. Bu kapsamda, kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunması, yiyecek ve içecek servisi yapılması halinde malzemelerin bozulmayı önleyecek biçimde uygun ısıda muhafaza edilmesi, tesiste ilk yardım malzemesi bulundurulması ve ilk yardım sertifikalı personel istihdam edilmesi ile temizlik, bakım ve haşere mücadelesinin düzenli olarak yürütülmesi aranmakta. Yüzme havuzu bulunan tesislerde ayrıca, havuz suyunun devamlı temizliğini sağlayan filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemi ile kaymayı önleyici zemin kaplaması ve emniyet basamakları gibi güvenlik donanımlarının, soyunma kabini ve duşun, tesisteki havuz sayısı ve büyüklükleri dikkate alınarak en az 2 olmak üzere yeterli sayıda sertifikalı cankurtaranın ve çocuklar için en fazla 50 santimetre derinlikte ayrı bir havuzun bulunması zorunlu tutuldu. Müşterilerin önceden bilgilendirilmesi şartıyla yalnızca 12 yaş ve üzeri müşteri kabul eden tesislerde çocuk havuzu şartı aranmayacak olup bu politikadan vazgeçilmesi halinde çocuk havuzunun yeni politika uygulamaya geçirilmeden önce yapılması gerekecek. Kaydırak, şelale ve dalga havuzu gibi eğlence amaçlı havuzların bulunması durumunda bu havuzların faal olduğu zamanlarda düzeni ve emniyeti sağlamakla görevli personel bulundurulacak. Yatak odalarında ve banyolarda aranacak asgari donanım unsurları da ayrıca düzenlenmiş olup elektronik kilit bulunmayan oda kapılarında ilave kilit sistemi yapılması öngörüldü.

Değişiklik öncesinde asgari nitelikler ve bunları sağlama zorunluluğu Yönetmelik’te yalnızca plaj işletmeleri yönünden öngörülmüş olup yapılan değişiklik ile plaj işletmelerinin yanı sıra basit konaklama tesislerinin de Yönetmelik’teki nitelikleri sağlaması zorunlu tutuldu. Bu niteliklerde tespit edilecek eksiklikler, denetimlerde idari yaptırıma konu olabilecek. Buna ilaveten, belge talep eden ve belgeli tesislerin denetimlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörleri tarafından da gerçekleştirilebilmesine imkân tanındı. Devir yasağına ve denetime ilişkin hükümler 26.08.2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Asgari niteliklere ilişkin hükümlerin yürürlük tarihi ise 01.11.2026 olarak belirlendi. Böylece mevcut tesislere, yeni niteliklere uyum bakımından bu tarihe kadar süre tanındı.

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