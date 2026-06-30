Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yayımlandı

16 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile turizm işletmelerinin faaliyetlerine ilişkin bazı yükümlülüklerde değişikliğe gidilmiştir. Düzenleme özellikle müzik yayını yapılan turizm tesislerinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik hükümler içermektedir.

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16 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile turizm işletmelerinin faaliyetlerine ilişkin bazı yükümlülüklerde değişikliğe gidilmiştir.

Düzenleme özellikle müzik yayını yapılan turizm tesislerinde fikri mülkiyet haklarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik hükümler içermektedir.

Müzik Lisans Belgesine İlişkin Yeni Düzenleme

Tebliğ ile turizm işletmelerinin belgelendirilmesinde ve faaliyetlerinin sürdürülmesinde, müzik eserlerinin kullanımına ilişkin lisans yükümlülüklerine yönelik düzenlemeler güncellenmiştir.

Bu kapsamda, müzik yayını yapılan tesislerin ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli lisans belgelerine sahip olmaları gerekmektedir.

Lisans Yükümlülüğünün Kapsamı

Müzik yayını yapılan turizm tesisleri bakımından lisans yükümlülüğü, yalnızca belge teminiyle sınırlı olmayıp işletme faaliyetleri sırasında kullanılan müzik eserlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde lisanslanmasını da kapsamaktadır.

Bu nedenle tesislerin, müzik yayınına ilişkin mevcut uygulamalarını gözden geçirmeleri ve gerekli lisans belgelerinin güncel ve geçerli olduğundan emin olmaları önem taşımaktadır.

Mevcut Tesisler İçin Geçiş Süreci

Düzenleme ile hâlihazırda faaliyet gösteren tesislere yeni yükümlülüklere uyum sağlamaları amacıyla belirli bir geçiş süresi tanınmıştır.

Buna göre, ilgili şartları henüz sağlamayan işletmelerin belirlenen süre içerisinde gerekli izin ve belgeleri temin ederek mevzuata uyum sağlamaları gerekecektir.

Turizm İşletmeleri Açısından Etkileri

Yapılan değişiklikler, özellikle konaklama tesisleri ve diğer turizm işletmeleri bakımından fikri mülkiyet haklarına ilişkin yükümlülüklerin daha yakından takip edilmesini gerektirmektedir.

İşletmelerin faaliyet izinleri ve belge süreçleri bakımından yeni düzenlemeleri dikkate almaları önem taşımaktadır.

Sonuç

Tebliğ ile turizm tesislerinin faaliyetlerine ilişkin belirli yükümlülükler güncellenmiş ve müzik eserlerinin kullanımına ilişkin lisanslama süreçleri bakımından yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Turizm işletmelerinin, faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edebilmesi amacıyla Tebliğ kapsamında öngörülen yükümlülükleri ve uyum sürelerini gözden geçirmeleri gerekmektedir.

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