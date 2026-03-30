Otelcilik Sektöründe No-Show Uygulaması: Türk Hukukunda Hukuki Dayanak Var Mı?

GİRİŞ

Rezervasyon sistemlerinin dijitalleşmesi ve çevrim içi platformların yaygınlaşmasıyla birlikte, “no-show” olarak adlandırılan ve müşterinin rezervasyon yaptığı halde konaklama hizmetinden yararlanmaması durumu, otel işletmeleri açısından önemli bir ticari risk alanı haline gelmiştir.Özellikle yüksek doluluk oranlarının hedeflendiği dönemlerde no-show vakaları; yalnızca doğrudan gelir kaybına yol açmamakta, aynı zamanda kapasite planlamasını bozmakta ve alternatif satış imkânlarının kaçırılmasına neden olmaktadır.

Bu riskleri yönetebilmek adına otel işletmeleri; garanti rezervasyon, iptal süreleri ve belirli koşullarda ücret tahsili gibi sözleşmesel mekanizmalara başvurmaktadır. Ancak bu uygulamaların hukuki geçerliliği, büyük ölçüde sözleşmesel altyapının sağlamlığına ve yargı yaklaşımıyla uyumuna bağlıdır.

Bu çalışmada, no-show uygulamasının ve erken ayrılma halinde kalan konaklama bedelinin talep edilip edilemeyeceği hususu, Türk hukuku çerçevesinde değerlendirilmektedir.

NO-SHOW KAVRAMI VE UYGULAMADAKİ YERİ

No-show, klasik anlamda, rezervasyon yapılmasına rağmen müşterinin otele hiç giriş yapmaması durumunu ifade etmektedir. Bu durumda otel, odayı belirli bir süre boyunca hazır tuttuğu ve başka bir müşteriye tahsis edemediği gerekçesiyle bir bedel talep edebilmektedir.

Bununla birlikte uygulamada bazı otel işletmelerinin no-show benzeri kesintileri şu durumlarda da uyguladığı görülmektedir:

Erken çıkış yapılması, Rezervasyon süresinin tamamlanmaması, Uzun süreli konaklamaların planlanandan önce sona ermesi.

Bu noktada, klasik no-show durumu ile erken ayrılma halleri arasında hukuki açıdan önemli farklılıklar bulunduğu açıktır.

HUKUKİ NİTELİK VE MEVZUAT ÇERÇEVESİ

No-show kavramı Türk hukukunda özel olarak düzenlenmemiştir. Bu nedenle hukuki niteliği, Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) çerçevesinde sözleşme serbestisi ilkesi kapsamında değerlendirilmektedir.

Uygulamada no-show bedeli farklı şekillerde nitelendirilebilmektedir:

Cezai şart (TBK m.179 vd.), Menfi zarar tazmini, Sözleşmesel ücretlendirme mekanizması.

Bu nitelendirme, doğrudan sözleşmenin içeriğine ve tarafların iradesine bağlıdır. Dolayısıyla no-show, bağımsız bir hukuki kurumdan ziyade sözleşmesel bir risk yönetim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

SÖZLEŞME SERBESTİSİ VE SÖZLEŞMENİN VARLIĞI

Konaklama sözleşmesi; işletmenin konaklama ve ilgili hizmetleri sunmayı, müşterinin ise bu hizmetler karşılığında bedel ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir.

Türk hukuku bakımından:

No-show bedelinin talep edilebilmesi için bu hususun sözleşmede açıkça düzenlenmiş olması gerekir, Sözleşmeye dahil edilmemiş veya açıkça kabul edilmemiş hükümler haksız şart olarak değerlendirilebilir.

TBK uyarınca taraflar, sözleşmenin içeriğini emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla serbestçe belirleyebilir.

Bu kapsamda, aşağıdaki unsurların varlığı önem taşımaktadır:

Yazılı bir konaklama sözleşmesi, Açık ve anlaşılır rezervasyon koşulları, Usulüne uygun şekilde kabul edilmiş genel işlem şartları.

Buna karşılık uygulamada sıklıkla:

Yazılı sözleşme bulunmamakta, Rezervasyon şartları açıkça kabul edilmemekte, Uzun süreli konaklamalar fiili ilişki şeklinde devam etmektedir.

Bu tür durumlarda, otelin tek taraflı olarak bedel talep etmesinin hukuki dayanağı zayıflamaktadır.

YARGI YAKLAŞIMI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yargı uygulaması incelendiğinde, no-show bedeline ilişkin uyuşmazlıklarda mahkemelerin şu kriterler üzerinden değerlendirme yaptığı görülmektedir:

Sözleşmede açık bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı, Müşterinin bu düzenleme hakkında önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediği, Talep edilen bedelin makul ve orantılı olup olmadığı.

Bu çerçevede, açık sözleşme hükmü bulunmayan veya bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmediği hallerde no-show bedeline ilişkin talepler çoğunlukla reddedilmektedir.

Ayrıca, müşterinin konaklamaya katılamamasının savaş, doğal afet veya ulaşım engelleri gibi mücbir sebeplerden kaynaklanması halinde de bu tür taleplerin kabul edilmediği görülmektedir.

Genel olarak yargı yaklaşımı, no-show uygulamasını mutlak bir hak olarak değil; sözleşme, şeffaflık ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sınırlı bir talep hakkı olarak değerlendirmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

No-show uygulamaları, otelcilik sektöründe yaygın olarak kullanılan bir risk yönetim aracı olmakla birlikte, hukuki geçerliliği büyük ölçüde sözleşmesel altyapının sağlamlığına bağlıdır.

Kanaatimizce aşağıdaki hallerde hukuki risk söz konusudur:

Açık ve yazılı bir sözleşme hükmünün bulunmaması, Zararın somut olarak ortaya konulamaması, Müşterinin önceden açık ve şeffaf şekilde bilgilendirilmemesi.

Bu tür durumlarda, özellikle erken ayrılma halinde kalan konaklama bedelinin tamamının talep edilmesi yargı denetimi bakımından sorun teşkil edebilecektir.

Bu nedenle otel işletmelerine:

Açık ve detaylı sözleşme hükümleri oluşturulması, Rezervasyon koşullarının yazılı ve ispatlanabilir hale getirilmesi, No-show ve erken çıkış hallerinin açık şekilde ayrıştırılması

önerilmektedir.

Aksi halde, uygulamada yaygın olan bu tür kesintilerin olası uyuşmazlıklarda geçersiz sayılma riski bulunmaktadır. Bu nedenle sözleşme metinlerinin, yargı içtihatları ve sektör uygulamaları ışığında düzenli olarak gözden geçirilmesi önem arz etmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.