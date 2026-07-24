Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Yapılan Önemli Değişiklikler

4 Temmuz 2026 tarihli ve 33300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile kişisel sağlık verilerinin düzeltilmesine ilişkin mevcut düzenlemelerde değişiklik yapılmış ve ilk kez geçmişte konulmuş sağlık tanılarının güncel sağlık durumu esas alınarak yeniden değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

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4 Temmuz 2026 tarihli ve 33300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile kişisel sağlık verilerinin düzeltilmesine ilişkin mevcut düzenlemelerde değişiklik yapılmış ve ilk kez geçmişte konulmuş sağlık tanılarının güncel sağlık durumu esas alınarak yeniden değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yeni düzenleme özellikle, geçmişte konulan ancak kişinin güncel sağlık durumunu artık yansıtmayan tanıların, işe giriş süreçleri başta olmak üzere çeşitli idari ve hukuk işlemlerinde hangi ölçüde dikkate alınacağına açıklık getirmektedir. Bununla birlikte Yönetmelik, geçmiş sağlık kayıtlarının silinmesini veya değiştirilmesini değil; belirli koşullar altında, bu kayıtlar esas alınarak yürütülecek işlemlerde kişinin güncel sağlık durumunu ortaya koyan sağlık kurulu raporunun esas alınmasını öngörmektedir.

Düzenlemenin Arka Planı

21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), sağlık hizmeti sunucuları tarafından işlenen kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, korunması ve yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Uygulamada özellikle geçmişte konulan bazı tanıların, kişinin sağlık durumunda sonradan meydana gelen değişikliklere rağmen sağlık kayıtlarında yer almaya devam etmesi; işe giriş, mesleğe kabul ve benzeri süreçlerde kişilerin güncel sağlık durumunu yansıtmayan değerlendirmelere konu olabilmekteydi. Yapılan değişiklikle birlikte bu konuda uygulanacak usul netleştirilmiş ve kişilerin güncel sağlık durumunun esas alınmasını sağlayan yeni bir mekanizma oluşturulmuştur.

Yönetmeliğin Dördüncü Bölüm Başlığı Değiştirildi

Yönetmelik’in dördüncü bölümünün başlığı "Kişisel Sağlık Verilerinin Gizlenmesi, Düzeltilmesi, Yeniden Değerlendirilmesi, İmha Edilmesi ve Aktarılması" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, Yönetmelik’e eklenen yeniden değerlendirme mekanizmasının sistematik olarak Yönetmelik içerisine dahil edilmesini sağlamaktadır.

Sağlık Verilerinin Düzeltilmesine İlişkin Süreç Güncellendi

Yönetmelik’in 13 maddenin 2. fıkrasında yapılan değişiklikle, kişisel sağlık verilerinin düzeltilmesine ilişkin Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, başvuruyla sınırlı olmak üzere ilgili sağlık hizmeti sunucusunun kendi veri tabanında da uygulanacağı açıkça düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, aynı veriyi işleyen diğer kurum ve kuruluşların veri tabanlarında benzer bir güncellemenin yapılıp yapılmayacağı ise ilgili kurum veya kuruluş tarafından kendi tabi olduğu mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir.

Dolayısıyla düzenleme, sağlık verilerine ilişkin düzeltme işlemlerinin tüm veri tabanlarında otomatik olarak sonuç doğuracağını öngörmemekte; diğer veri sorumlularının kendi hukuki yükümlülükleri kapsamında ayrıca değerlendirme yapmasını gerektirmektedir.

Kişisel Sağlık Verilerinin Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Yeni Mekanizma Getirildi

Yönetmelik’e eklenen 13/A maddesi ile kişilerin geçmişte konulmuş sağlık tanılarının güncel sağlık durumları esas alınarak yeniden değerlendirilmesine imkân tanınmıştır.

Buna göre;

tek hekim tarafından konulan tanılar, üç hekimli sağlık kurulu tarafından,

sağlık kurulu tarafından konulan tanılar ise yalnızca tam teşekküllü sağlık kurulu tarafından

yeniden değerlendirilecek ve bu değerlendirme sonucunda durum bildirir sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda ilgili tanının kişinin güncel sağlık durumunda bulunmadığının tespit edilmesi halinde, bu tanılar esas alınarak yürütülecek iş ve işlemlerde geçmiş tanılar değil, düzenlenen güncel sağlık kurulu raporu esas alınacaktır.

Bu kapsamda Değişiklik Yönetmeliği ayrıca, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, özellikle işe giriş süreçleri başta olmak üzere geçmişte konulmuş tanıların tek başına esas alınamayacağı açıkça hükme bağlanmıştır.

Uygulamaya Etkileri

Yönetmelik değişikliği özellikle;

işverenler,

insan kaynakları birimleri,

işyeri hekimleri,

sağlık hizmeti sunucuları,

kişisel sağlık verisi işleyen kamu kurumları ve özel kuruluşlar

bakımından uygulamada dikkate alınması gereken yeni yükümlülükler ortaya koymaktadır.

Özellikle işe giriş ve benzeri süreçlerde, yeniden değerlendirme sonucunda düzenlenen durum bildirir sağlık kurulu raporunun bulunması halinde, geçmişte konulmuş tanıların tek başına değerlendirme ölçütü olarak esas alınması mümkün olmayacaktır.

Bunun yanında sağlık hizmeti sunucularının veri düzeltme süreçlerini yeni düzenlemeye uygun şekilde yürütmeleri; kişisel sağlık verisi işleyen diğer kurum ve kuruluşların ise kendi mevzuatları kapsamında gerekli veri güncelleme süreçlerini gözden geçirmeleri gerekecektir.

Sonuç

Yönetmelik değişikliği, kişisel sağlık verilerinin güncelliği ilkesini güçlendiren ve geçmişte konulmuş tanıların bireylerin güncel sağlık durumunu yansıtmadığı durumlarda doğurabileceği olumsuz sonuçları sınırlandırmayı amaçlayan önemli bir düzenleme niteliğindedir.

Bununla birlikte, Yönetmelik geçmiş sağlık kayıtlarının silinmesine veya değiştirilmesine ilişkin bir sistem öngörmemekte; yalnızca yeniden değerlendirme sonucunda düzenlenen durum bildirir sağlık kurulu raporunun, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçmiş tanılar yerine esas alınmasını sağlamaktadır.

Bu nedenle sağlık hizmeti sunucularının veri yönetimi süreçlerini, kişisel sağlık verisi işleyen kurum ve kuruluşların ise özellikle işe giriş ve benzeri uygulamalarını yeni düzenleme doğrultusunda gözden geçirmeleri faydalı olacaktır.

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