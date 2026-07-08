Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Yeni Düzenleme

Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık”), 4 Temmuz 2026 tarihli ve 33300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile, kişisel sağlık verilerine ilişkin önemli değişiklikler yaptı.

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Sağlık Bakanlığı (“Bakanlık”), 4 Temmuz 2026 tarihli ve 33300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile, kişisel sağlık verilerine ilişkin önemli değişiklikler yaptı.

Düzenleme ile, geçmişte konulmuş sağlık tanılarının kişinin güncel sağlık durumu esas alınarak yeniden değerlendirilmesine imkân tanınırken, özellikle işe giriş süreçlerinde güncel sağlık kurulu raporlarının esas alınacağı açıkça düzenleniyor.

Geçmiş Tanılar Yeniden Değerlendirilebilecek

Yönetmeliğe eklenen yeni madde ile kişiler, daha önce konulmuş sağlık tanılarının güncel sağlık durumları çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek. Başvurular, ilk tanının hangi usulle konulduğuna bağlı olarak üç hekimli sağlık kurulu veya tam teşekküllü sağlık kurulu tarafından değerlendirilecek ve sonuçta durum bildirir sağlık kurulu raporu düzenlenecek.

Yeniden değerlendirme sonucunda ilgili tanının artık mevcut olmadığının tespit edilmesi hâlinde, ilgili işlemlerde bu rapor esas alınacak.

İşe Giriş Süreçleri Bakımından Önemli Değişiklik

Yönetmeliğin en dikkat çekici düzenlemelerinden biri, ilgili mevzuatta aksi öngörülmedikçe, özellikle işe giriş süreçleri başta olmak üzere geçmişte konulmuş sağlık tanılarının esas alınamayacağının açıkça hüküm altına alınması. Bu durumda, yeniden değerlendirme sonucunda düzenlenen güncel sağlık kurulu raporu dikkate alınacak.

Uygulama Bakımından Ne Anlama Geliyor?

Yeni düzenleme, özellikle işverenler ile sağlık raporlarını esas alarak işlem tesis eden kurumlar bakımından önemli bir değişikliğe işaret ediyor. İlgili mevzuatta aksi öngörülmedikçe, geçmişte konulmuş sağlık tanılarının yerine kişinin güncel sağlık durumunu ortaya koyan sağlık kurulu raporunun esas alınacağı açıkça düzenleniyor. Bu yaklaşım, güncel sağlık durumunun idari süreçlerde daha belirleyici hâle geldiğini gösteriyor.

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