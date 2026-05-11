ARTICLE
11 May 2026

Sağlık Meslek Mensupları ile Etkileşimler, Değer Aktarımları ve Ödeme Koşulları

G+
Gun + Partners

Contributor

Gun + Partners logo
Gün + Partners is a full-service institutional law firm with a strategic international vision, providing transactional, advisory and dispute resolution services since 1986. The Firm is based in Istanbul, with working offices Ankara and Izmir. The Firm advises in life sciences, energy, construction & real estate, technology, media and telecoms, automotive, FMCG, chemicals and the defence industries.”
Explore Firm Details
Life sciences companies in Turkey navigate a complex regulatory framework governing interactions with healthcare professionals, where promotional activities face strict oversight and compliance expectations continue to intensify. While pharmaceutical promotion remains limited to healthcare professionals with mandatory transparency reporting, medical device regulations show signs of convergence in enforcement practices.
Turkey Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Ozge Atilgan Karakulak and Dicle Doğan
Your Author LinkedIn Connections
Gun + Partners are most popular:
  • within International Law topic(s)
  • in Turkey

Türkiye’de yaşam bilimleri şirketleri ile sağlık meslek mensupları (“SMM”) arasındaki etkileşimler, yerleşik ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeveye tabi olmaya devam etmektedir. İlaç sektöründe tanıtım faaliyetleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmekte olup, tanıtımın yalnızca sağlık meslek mensuplarına yönelik olarak yapılmasına izin verilmekte ve kamuoyuna doğrudan veya dolaylı reklam yapılması kesin biçimde yasaklanmaktadır. Danışmanlık ve hizmet alımı gibi SMM’lerle yapılan iş birlikleri; yazılı sözleşmeye dayandırılmaları, etik ilkelere ve tam zamanlı çalışma rejimine uygun olmaları ve belirlenen parasal eşiklerin aşılması hâlinde değer aktarımlarının şeffaf biçimde bildirilmesi şartıyla mümkündür.

İlaç tanıtım rejimine ilişkin taslak değişiklikler 2024 yılında görüşe açılmış olmakla birlikte, 2025 yılı içerisinde yeni bir düzenleme yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle düzenleyici ortam şeklen değişmeden kalmıştır. Ancak bu dönemdeki mevzuat istikrarı, düzenleyici ilginin azaldığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Aksine, denetim uygulamaları; özellikle SMM etkileşimlerinin gerekçelendirilmesi, belgelendirilmesi ve orantılılığı konularında mevcut kurallara sıkı biçimde uyulmasına artan bir vurgu yapmaktadır.

Tıbbi cihaz sektöründe ise tanıtım faaliyetleri, Tıbbi Cihazların Satışı, Reklamı ve Tanıtımı Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmeye devam etmektedir. Bu çerçeve, geleneksel olarak ilaç tanıtımına kıyasla daha esnek bir yapı sunmakla birlikte, denetim uygulamalarında iki sektör arasında beklentilerin giderek yakınsadığı gözlemlenmektedir.

Her iki sektörde de etkileşim modellerinin evrimi, yeni uyum zorluklarını beraberinde getirmiştir. Dijital toplantılar, hibrit bilimsel etkinlikler, uzaktan gerçekleştirilen danışma kurulları ve distribütörler aracılığıyla yürütülen etkileşimler, SMM etkileşim stratejilerinin merkezinde yer almaktadır. Operasyonel açıdan verimli olan bu formatlar; atıf, şeffaflık ve bilimsel bilgi paylaşımı ile tanıtım faaliyetleri arasındaki sınırların çizilmesi bakımından ilave soruları ve uyum risklerini gündeme getirmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Ozge Atilgan Karakulak
Ozge Atilgan Karakulak
Photo of Dicle Doğan
Dicle Doğan
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More