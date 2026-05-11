Sağlık Meslek Mensupları ile Etkileşimler, Değer Aktarımları ve Ödeme Koşulları

Türkiye’de yaşam bilimleri şirketleri ile sağlık meslek mensupları (“SMM”) arasındaki etkileşimler, yerleşik ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeveye tabi olmaya devam etmektedir. İlaç sektöründe tanıtım faaliyetleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmekte olup, tanıtımın yalnızca sağlık meslek mensuplarına yönelik olarak yapılmasına izin verilmekte ve kamuoyuna doğrudan veya dolaylı reklam yapılması kesin biçimde yasaklanmaktadır. Danışmanlık ve hizmet alımı gibi SMM’lerle yapılan iş birlikleri; yazılı sözleşmeye dayandırılmaları, etik ilkelere ve tam zamanlı çalışma rejimine uygun olmaları ve belirlenen parasal eşiklerin aşılması hâlinde değer aktarımlarının şeffaf biçimde bildirilmesi şartıyla mümkündür.

İlaç tanıtım rejimine ilişkin taslak değişiklikler 2024 yılında görüşe açılmış olmakla birlikte, 2025 yılı içerisinde yeni bir düzenleme yürürlüğe girmemiştir. Bu nedenle düzenleyici ortam şeklen değişmeden kalmıştır. Ancak bu dönemdeki mevzuat istikrarı, düzenleyici ilginin azaldığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Aksine, denetim uygulamaları; özellikle SMM etkileşimlerinin gerekçelendirilmesi, belgelendirilmesi ve orantılılığı konularında mevcut kurallara sıkı biçimde uyulmasına artan bir vurgu yapmaktadır.

Tıbbi cihaz sektöründe ise tanıtım faaliyetleri, Tıbbi Cihazların Satışı, Reklamı ve Tanıtımı Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmeye devam etmektedir. Bu çerçeve, geleneksel olarak ilaç tanıtımına kıyasla daha esnek bir yapı sunmakla birlikte, denetim uygulamalarında iki sektör arasında beklentilerin giderek yakınsadığı gözlemlenmektedir.

Her iki sektörde de etkileşim modellerinin evrimi, yeni uyum zorluklarını beraberinde getirmiştir. Dijital toplantılar, hibrit bilimsel etkinlikler, uzaktan gerçekleştirilen danışma kurulları ve distribütörler aracılığıyla yürütülen etkileşimler, SMM etkileşim stratejilerinin merkezinde yer almaktadır. Operasyonel açıdan verimli olan bu formatlar; atıf, şeffaflık ve bilimsel bilgi paylaşımı ile tanıtım faaliyetleri arasındaki sınırların çizilmesi bakımından ilave soruları ve uyum risklerini gündeme getirmektedir.

