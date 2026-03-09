Kozmetik Ürünlerde Sağlık Beyanı Kullanımı

Sağlık beyanı, bir ürünün veya ürünün bileşimindeki unsurların insan sağlığına fayda sağladığını veya hastalıkları önlediğini, hafiflettiğini ya da tedavi ettiğini belirten...

Sağlık beyanı, bir ürünün veya ürünün bileşimindeki unsurların insan sağlığına fayda sağladığını veya hastalıkları önlediğini, hafiflettiğini ya da tedavi ettiğini belirten veya ima eden ifadelerdir. Bu beyan, ürünlerin etiketlerinde, tanıtım materyallerinde veya reklamlarında yer verilmek suretiyle kullanılabilmektedir. Kozmetik ürünler bakımından sağlık beyanı kullanımı yasak olup; bu yasak ile esas olarak tüketici nezdinde, ilgili ürünlerin kullanımının, sağlık bakımından olumlu bir etki yaratacağı veya mevcut sağlık durumunu koruyacağı yönünde bir algı yaratılmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Kozmetik Ürünler ile Sınır Teşkil Eden Ürünlere İlişkin Kılavuz uyarınca, kozmetik ürünlerin tanıtımlarında, hastalıkları teşhis etme, tedavi etme, önleme veya fizyolojik fonksiyonları değiştirme iddiası taşıyan ifadeler ile beşerî tıbbi ürünün etkisine atıfta bulunan beyanların kullanılması yasaklanmıştır. Buna göre, kozmetik ürünler için örneğin aşağıda yer alan beyanların kullanılması uygun olmayacaktır:

“Bu krem, sedef hastalığının semptomlarını azaltır ve deri pullanmasını önler.”

“İçeriğindeki aktif moleküller, hücre yenilenmesini metabolik düzeyde hızlandırarak kırışıklıkları giderir.”

“Botoks etkisi yaratarak mimik kaslarını gevşetir; enjeksiyona gerek kalmadan derin çizgileri düzeltir.”

Sağlık beyanı yasağı, kozmetik ürünlere ilişkin ifadeler bakımından uyulması gereken kuralların yalnızca bir boyutunu oluşturmaktadır. Sağlık beyanı niteliği taşımayan ifadeler bakımından ise, Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz'da (“Kılavuz”) kozmetik ürünlere ilişkin ifadelerin içerik ve sunumuna ilişkin esaslara yer verilmiştir. Bu esaslar şu şekilde özetlenebilir:

Yasal Uyumluluk. Kozmetik ürünlerin etiket, ambalaj ve tanıtımlarında, ilgili ürünün Sağlık Bakanlığı (“ Bakanlık ”) veya Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“ Kurum ”) tarafından onaylandığını belirten ifade ve görseller kullanılamaz. Ayrıca, kozmetik mevzuatı kapsamındaki yasal gereklilikler, ürüne özgü bir üstünlük veya fayda olarak sunulamaz. Örneğin, bir kozmetik ürün etiketinde “Hidrokinon içermez.” ifadesine yer verilemez; çünkü hidrokinon isimli bileşen halihazırda Kozmetik Ürünler Yönetmeliği kapsamında yasaklı maddeler arasında yer almaktadır. Benzer şekilde “ÜTS bildirimi yapılmıştır.” ifadesi kullanılamaz; zira kozmetik ürünlerinin piyasaya arz edilebilmesi için Ürün Takip Sistemi (ÜTS) bildiriminin yapılmış olması zorunludur.

Sağlık beyanı yasağı ve kozmetik ürün iddialarına ilişkin aykırılıklar Kurum tarafından denetlenmektedir. Sağlık beyanı yasağının ihlali durumunda Kurum, diğerlerinin yanı sıra, mevzuata aykırı tanıtım ve satışları durdurma, mevzuata uygun hale getirilmesini talep etme, toplatma ve imha etme yetkisine sahiptir. Ayrıca, söz konusu aykırılıklar bakımından 2026 yılı için 397.500 TL ile 5.961.100 TL arasında idari para cezası öngörülmekte olup; fiillerin tekrarı halinde bu ceza iki katına çıkarılmaktadır. İhlalin internet veya diğer elektronik platformlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda, Bakanlık tarafından derhal erişimin engellenmesine karar verilmekte ve bu kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulunulmaktadır.

