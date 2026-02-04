Sağlık Sektöründe KVKK ve Reklam Yasağı: Açık Rıza Her Şeyi Çözer mi?

Sağlık kuruluşları için dijital dünyada görünür olmak bir ihtiyaç; ancak bu yolda atılan yanlış adımlar ağır yaptırımlara neden olabiliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) son kararları ve 2026 yılı itibarıyla güncellenen sağlık mevzuatı, "Hastadan izin aldım, istediğimi paylaşırım" döneminin kapandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

KVKK'nın Kritik Kararı: 2023/787 Sayılı Karar Ne Diyor?

KVKK tarafından yayınlanan 11 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/787 sayılı karar, sağlık sektöründe veri işleme faaliyetlerine dair ezberleri bozdu. Bir özel hastanenin, reklam ve tanıtım amacıyla hastalarından açık rıza alarak fotoğraf ve video paylaşması üzerine yapılan ihbar, Kurul tarafından ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi.

Kararın Temel Mantığı

Ölçülülük: Bilgilendirme yapmak için hastanın kişisel verilerini (görsellerini) paylaşmak, amaca ulaşmak için tek ve gerekli bir yol değildir.

Bilgilendirme yapmak için hastanın kişisel verilerini (görsellerini) paylaşmak, amaca ulaşmak için tek ve gerekli bir yol değildir. Hukuka Uygunluk İlkesi: Bir veri işleme faaliyeti, özünde başka bir kanuna (örneğin Özel Hastaneler Yönetmeliği'ndeki reklam yasağına) aykırıysa, rıza alınmış olması o faaliyeti hukuka uygun hâle getirmez.

2026 Yılında Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Kuralları

Paylaşılan bu kararın ardından, 2026 yılına kadar uzanan süreçte yasal çerçeve daha da netleşti. Artık sağlık kuruluşları için "tanıtım" yaparken şu kırmızı çizgilere dikkat etmesi hayati önem taşıyor:

Talep Yaratma Yasağı: İçerikler, kişiyi doğrudan randevu almaya veya bir hekime yönlendirmeye yönelik "talep yaratıcı" ifadeler içeremez.

İçerikler, kişiyi doğrudan randevu almaya veya bir hekime yönlendirmeye yönelik "talep yaratıcı" ifadeler içeremez. Etkileşim Kısıtlaması: Paylaşılan bilgilendirici içeriklerde yorum yapma, beğenme veya paylaşma gibi etkileşim özelliklerinin kapalı tutulması zorunludur.

Paylaşılan bilgilendirici içeriklerde yorum yapma, beğenme veya paylaşma gibi etkileşim özelliklerinin kapalı tutulması zorunludur. Görsel Paylaşım Yasağı (Before-After): Hastanın rızası olsa dahi, tıbbi işlem öncesi ve sonrasına ait görsellerin paylaşılması 2026 güncel yönetmelikleriyle kesin olarak yasaklanmıştır.

Açık Rıza Nedir ve Ne Zaman Geçersizdir?

Hukuki anlamda açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan onaydır. Ancak sağlık sektöründe şu durumlar rızayı geçersiz kılar:

Cebir veya Hata: Hastanın tedavi hizmeti karşılığında rıza vermeye zorlanmış hissetmesi

Hastanın tedavi hizmeti karşılığında rıza vermeye zorlanmış hissetmesi Yasağı Aşma Çabası: Kanunen yasaklanmış olan "reklam" faaliyetini meşrulaştırmak için rızanın bir kalkan olarak kullanılması

İhlal Durumunda Karşılaşılabilecek Yaptırımlar (2026 Güncel)

2026 yılı yeniden değerleme oranları ve güncel KVKK uygulamalarıyla, hukuka aykırı veri işlemenin maliyeti oldukça yükseldi:

İhlal Türü 2026 Tahmini Ceza Aralığı Aydınlatma Yükümlülüğüne Aykırılık 150.000 TL – 1.700.000 TL Veri Güvenliği İhlalleri (Hukuka Aykırı Paylaşım) 400.000 TL – 17.500.000 TL Kurul Kararlarını Yerine Getirmeme 250.000 TL – 10.500.000 TL

Not: Sağlık kuruluşlarının sadece KVKK'ya değil, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine de tam uyum sağlaması gerekmektedir.

