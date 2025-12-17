Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Article Insights

Elif Çopur Çelebi’s articles from LBF Partners are most popular: in Turkey LBF Partners are most popular: within Compliance, Litigation, Mediation & Arbitration, Media, Telecoms, IT and Entertainment topic(s)

A. Giriş

3 Aralık 2025 tarihli ve 33096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

B. Değişiklikler

(i) Sağlık Personelinin Kişisel Sağlık Verilerine Erişimine İlişkin Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği ile özellikle sağlık personelinin kişisel sağlık verilerine erişimiyle ilgili kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre ilgili kişinin sağlık verilerine, aile hekimi tarafından herhangi bir süre sınırı olmaksızın erişilebilecektir. Diğer hekimler bakımınsan ise daha önce yirmi dört saat süre ile sınırlı olan erişim süresi, alınan sağlık hizmetiyle doğrudan bağlantılı işlemler tamamlanıncaya kadar uzatılarak sağlık hizmetinin aksamadan yürütülmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca acil servise başvuran kişiler bakımından, ilgili sağlık hizmeti ile sınırlı olmak kaydıyla acil serviste görevli tüm hekimlerin hasta taburcu olana kadar sağlık verilerine erişebileceği belirtilmiştir.

Yönetmelik uyarınca e-Nabız hesabı bulunan kişilerin sağlık verilerine, kendi “gizlilik tercihleri” çerçevesinde erişim sağlanacağı düzenlenmişken Değişiklik Yönetmeliği, Değişiklik Yönetmeliği bu düzenlemeyi acil servis ve yatarak tedavi hallerini istisna tutara, “güvenlik ayarı” üzerinden yeniden düzenlemiştir.

Buna ek olarak geçmiş sağlık verilerini gizleyen kişiler için ayrı bir doğrulama mekanizması öngörülmüş ve hekimlerin hastanın telefonuna gönderilecek bir kod ile sisteme erişebilmesine imkân tanınmıştır. Bu düzenlemenin uygulamada e-Nabız'a giriş yapılamadığı için hasta kayıtlarına erişilememesi sorununu önemli ölçüde gidermesi beklenmektedir.

(ii) Çocukların Sağlık Verilerine Erişime İlişkin Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği m. 7 ile, Yönetmelik'in çocukların sağlık verilerine erişime ilişkin 8'inci maddesi değiştirilmiştir. Önceki düzenlemede velayet hakkı üzerine bırakılmayan tarafın çocuğun sağlık verilerine çocuk ile velinin faydası gözetilerek Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”) tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde erişebileceği düzenlenmekteydi. Değişiklik ile gerek boşanma davası devam ederken gerekse boşanmanın gerçekleşmesi durumunda çocuğun sağlık verilerine erişim yetkisinin çocuğun velisine ait olduğu açıkça düzenleme altına alınmıştır.

Velayet hakkı üzerine bırakılmayan tarafın ise çocuğun sağlık verilerine erişimi Genel Müdürlük'e başvurusu ve Genel Müdürlük tarafından onaylanmasına bağlanmıştır. Bu durumda da çocuğa ilişkin lokasyon, adres veya iletişim bilgileri gibi verilerden arındırılmış olan ve yalnızca çocuğun sağlığına ilişkin verilerin talep sahibi ile paylaşılabileceği düzenlenmiştir.

(iii) Sağlık Verilerine Hasta Yakınlarının Erişimi

Değişiklik Yönetmeliği ile engelli raporu bulunan kişilerinin sağlık verilerine, bu kişilere bakım veren kişiler tarafından da erişim sağlanabileceği düzenlemesi getirilmiştir. Ayrıca “bakım veren kişiler” tanımı Yönetmelik'in 4. maddesine “çocuğun velisi veya vasisi ya da bakım ve gözetiminden sorumlu olarak yetkilendirilmiş gerçek ya da tüzel kişiler” şeklinde eklenmiştir.

(iv) Sağlık Verilerine Avukatların Erişimi

Avukatların, müvekkilinin sağlık verilerine erişimini düzenleyen 10'uncu madde, Değişiklik Yönetmeliği ile kaldırılmıştır. Yönetmelik uyarınca avukatların genel vekaletname ile sağlık verilerine erişemeyeceği, sağlık verilerine avukat tarafından ancak bu konuda açık rıza verildiğine dair vekaletnamede özel bir hüküm bulunması halinde mümkün olduğu düzenlenmişti. Söz konusu açık rızanın vekaletnamede özel olarak yer almasını zorunlu kılan bu hüküm, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 2'nci maddesine aykırı olduğu iddiasıyla barolar tarafından iptal davasına konu edilmiş, ancak bu davalar reddedilmişti.

Değişiklik Yönetmeliği ile bu maddenin yürürlükten kaldırılmasının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda (“KVK Kanunu”) özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak 2024 yılında yapılan değişiklikler ile uyumlu olduğu söylenebilir. Nitekim, söz konusu değişiklik öncesi özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi genel olarak açık rızanın varlığı halinde mümkün iken yapılan değişiklik ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları genişletilmiştir. Bu kapsamda avukatlar tarafından müvekkiline ait sağlık verileri, KVK Kanunu m. 6'da düzenlenen özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarına, özellikle “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması” şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Bu nedenle Yönetmelik'ten bu veri işlemenin yalnızca açık rıza ile yapılabileceği yönündeki hükmün kaldırılması isabetlidir.

C. Sonuç

Değişiklik Yönetmeliği ile sağlık personelinin, hasta yakınlarının, velayet hakkına sahip ebeveynlerin ve avukatların sağlık verilerine erişimine ilişkin hükümler önemli ölçüde yeniden düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikler, sağlık hizmetinin kesintisiz yürütülmesini sağlama ve çocukların ve hassas kişi gruplarının mahremiyetini korurken KVK Kanunu'nda özel nitelikli kişisel verilere ilişkin güncel düzenlemelerle uyumu temin etme amaçlarını taşımaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği yayımlanma tarihi olan 3 Aralık 2025'te yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.