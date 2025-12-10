Kişisel Sağlik Verileri Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik Yayimlandi

Yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kişisel sağlık verilerinin işlenmesine, erişilmesine ve güvenliğinin sağlamasına...

Yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kişisel sağlık verilerinin işlenmesine, erişilmesine ve güvenliğinin sağlamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında aşağıdaki öne çıkan hususlar bakımından önemli değişiklikler yapılmıştır:

Yönetmelik tahtında genel ilke ve esasları düzenleyen 5. maddenin (3) numaralı fıkrasında yer alan “sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan” ifadesi ile oluşan muğlaklık ve belirsizlik, “ Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan işleme şartları ile öngörülen” ifadesinin eklenmesi suretiyle giderilmiş ve böylece hiç kimsenin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (“ Kanun ”) düzenlenen özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ile öngörülen durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamayacağı açıklığa kavuşturulmuştur.

Yönetmelik'in 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan ve e-Nabız hesabı bulunan kişilerin kendi gizlilik tercihleri çerçevesinde kişisel sağlık verilerine erişim sağlanacağını emreden hüküm yerine, kişisel sağlık verilerine erişimin çerçevesinin net bir şekilde çizildiği ve esasen uygulamadaki ihtiyaca cevaben erişim süreleri ile erişime yetkili kişilerin genişletildiği düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre, kişilerin sağlık verilerine Kanun'un 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan işleme şartları ile sınırlı olmak üzere ancak:

kişinin kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından herhangi bir süre sınırı olmaksızın, kişinin sağlık hizmeti almak amacıyla başvurduğu hekim tarafından sağlık hizmeti aldığı günler ve konsültasyon veya kontrol muayene süresi dâhil olmak üzere alınan sağlık hizmetiyle doğrudan bağlantılı işlemler tamamlanıncaya kadar, kişinin sağlık hizmeti almak amacıyla başvurduğu sağlık hizmeti sunucusunda görevli hekimler tarafından sağlık hizmeti aldığı günler ve konsültasyon veya kontrol muayene süresi dâhil olmak üzere alınan sağlık hizmetiyle doğrudan bağlantılı işlemler tamamlanıncaya kadar, hastanın yatışının yapıldığı sağlık hizmet sunucusunda görev yapan hekimler tarafından hasta sağlık hizmet sunucusundan taburcu olana kadar ve acil servis üzerinden girişi yapılan kişilerin, ilgili sağlık hizmeti ile sınırlı olmak üzere, giriş yapılan acil servisin bulunduğu sağlık tesisindeki görevli tüm hekimler tarafından taburcu olana kadar

Yönetmelik'in 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan e-Nabız hesabı üzerinden güvenlik ayarı tercihinde bulunan kişilerin sağlık verilerine, kendi güvenlik ayarları çerçevesinde erişim sağlanabileceğine yönelik düzenlemeye ise, yatan hastalar ile acil servis üzerinden giriş yapan hastaların kişisel verilerine hekimler tarafından yukarıda tanınan istisnalarla sınırlı şekilde erişim istisnası getirilmiştir.

Yönetmelik'in 6. maddesinin (4) numaralı fıkrasında düzenlenen e-Nabız güvenlik tercihlerini sağlık verilerine erişilmemesi yönünde belirleyen kişilerin geçmiş sağlık verilerine, kişinin kendisi tarafından profilinde beyan edilen telefon numarasına gönderilecek olan kodun hekim ile paylaşılması ve hekim tarafından sisteme girilmesi halinde erişilebileceğine dair düzenlemeye, fiili imkansızlık durumlarının önüne geçilmesi amacıyla aynı maddenin (5) numaralı fıkrasında tutukluluk ve hükümlülük gibi haller nedeniyle bu kapsamda gönderilecek koda ulaşılamayan hallerde herhangi bir güvenlik ayarı kontrolü yapılmayacağına ve kişinin sağlık verilerine Kanun'un 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan işleme şartları ile sınırlı olmak kaydıyla aile hekiminin ve muayene olduğu tüm hekimlerin erişim sağlayabileceğine dair istisna getirilmiştir.

Yönetmelik'in 7. maddesi uyarınca Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yalnızca sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi ile denetleme ve düzenleme görevlerinin ifası amacıyla yetkilendirilen kişilerin erişim yetkilerinin kapsamı, Kanun'un 6. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan özel nitelikli kişisel verilerin işleme şartlarına uygun olduğu ölçüde genişletilmiştir.

Çocukların sağlık verilerine erişimi düzenleyen Yönetmelik'in 8. maddesinde esaslı değişiklikler yapılarak (i) boşanma davası devam ederken velâyet hakkı tedbiren üzerine bırakılan tarafın ve (ii) boşanmanın gerçekleşmesi durumunda ise, velâyet hakkı üzerine bırakılan tarafın çocuğun sağlık verilerine erişebileceği açıklığa kavuşturulmuştur. Velâyet hakkı üzerinde bırakılmayan anne veya babanın çocuğuyla ilgili sağlık verilerine erişimi bakımından ise Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne başvurulacağı ve bu başvurunun Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından olumlu değerlendirilmesi halinde, velâyet hakkı üzerinde bırakılan tarafa veya çocuğa ilişkin lokasyon, adres veya iletişim bilgileri gibi verilerden arındırılmış olan ve yalnızca çocuğun sağlığına ilişkin çıkarımlar yapılabilecek verilerin paylaşılabileceğine yönelik hem Kanun'un genel ilkelerine uygun hem de pratikte karşılaşılan olumsuz durumları önleyici bir hüküm eklenmiştir.

Yönetmelik'in 9. maddesine eklenen yeni fıkra ile engelli raporu bulunan kişilerin sağlık verilerine, bakım veren kişiler tarafından da erişim sağlanabileceği düzenlenmiştir. Yönetmelik'in değişiklik öncesi halinde yer almayan bakım veren kişiler tanımı ise, Yönetmelik'in 4. maddesine “çocuğun velisi veya vasisi ya da bakım ve gözetiminden sorumlu olarak yetkilendirilmiş gerçek ya da tüzel kişiler” olarak dahil edilmiştir.

Uygulamada oldukça tartışma yaratan ve avukatların genel vekaletname ile müvekkillerinin sağlık verilerini talep edebilmesini yasaklayan Yönetmelik'in “Sağlık verilerine avukatların erişimi” başlıklı 10. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ölmüş kişilerin sağlık verilerinin en az 20 yıl süre ile saklanacağını öngören Yönetmelik'in 11. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan süre, azami olarak 30 yıl olacak şekilde değiştirilmiştir.

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.

