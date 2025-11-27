Genel Sağlik Si̇gortasi Pri̇m Orani Güncellendi̇

21 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'nin 33084 sayılı Kararı ile genel sağlık sigortası prim oranı değiştirildi.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan kişiler) kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilenlere uygulanan aynı Kanunun 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %6'sı olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, genel sağlık sigortalılarının 2025 yılı Aralık ayı ve sonrası için ödemesi gereken genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 1.560,34 TL'dir.

Maddenin yürürlük tarihi 01/12/2025'dır.

İlgili Karar'ın tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

