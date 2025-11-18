Sağlık Hizmetlerinde Son Gelişmeler

Article Insights

Son günlerde sağlık hizmetleri alanındaki mevzuat çalışmaları hız kazanmıştır. Bu kapsamda, 11 Kasım 2025 tarihinde Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği, 12 Kasım 2025 tarihinde ise Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yayım tarihlerinde yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenlemeler, Sağlık Bakanlığı'nın ("Bakanlık") sağlık hizmetlerinin sunumu, tanıtımı ve obezite özel branş uygulamalarının düzenlenmesine yönelik yaklaşımını yeniden şekillendirdiğini göstermektedir.

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği

11 Kasım 2025 tarihli Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği ("Lisans Yönetmeliği"), özel sağlık kuruluşlarının faaliyet göstermesi için gerekli lisans sistemini yeniden düzenleyerek sağlık hizmetlerinin planlı, dengeli ve sürdürülebilir şekilde sunulmasına yönelik kapsamlı bir çerçeve getirmiştir.

Lisans Yönetmeliği, yatırımların ülke genelinde dengeli dağılımını ve hizmet kalitesinin artırılmasını temin etmek üzere özel sağlık hizmetlerinde arzın Bakanlık kontrolünde stratejik planlamayla yönlendirilmesini esas almaktadır.

Benzer hükümler içeren aynı isimli bir yönetmelik daha önce 30 Kasım 2012 tarihinde yayımlanmış, ancak 20 Şubat 2014 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte, lisansların açık artırma usulüyle verilmesini öngören sistem yeniden hayata geçirilmiş, bu kapsamda önemli yenilikler ve süreçler tanımlanmıştır. Buna göre, özel sektörün sağlık hizmeti sunabilmesi için lisans sistemi yeniden yürürlüğe konulmaktadır. Artık özel hastane açmak veya mevcut tesislere yeni branş ya da yatak eklemek isteyen kurum ve girişimciler, Bakanlık planlamaları doğrultusunda lisans almakla yükümlü olacaktır. Ancak lisans alınması tek başına özel sağlık kuruluşu açma veya faaliyet gösterme hakkı sağlamamaktadır. İlgili kuruluşların, lisans aldıkları alanlarda ayrıca ruhsat veya faaliyet izni de almaları gerekmektedir.

Bu kapsamda öne çıkan yenilikler şunlardır:

Lisansların açık artırma yoluyla verilmesi: Bakanlık, her yıl yayımlayacağı planlama ilanı ile hangi hizmetler için lisans verileceğini belirleyecek; açık artırmalar en az 10 iş günü öncesinden duyurulacaktır.

Bakanlık, her yıl yayımlayacağı planlama ilanı ile hangi hizmetler için lisans verileceğini belirleyecek; açık artırmalar en az 10 iş günü öncesinden duyurulacaktır. Katılım koşulları: Artırmalara yalnızca Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile diğer özel sağlık kuruluşu türlerinin tabi olduğu mevzuatta belirlenen belirtilen kriterleri sağlayan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri katılabilecektir.

Artırmalara yalnızca Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile diğer özel sağlık kuruluşu türlerinin tabi olduğu mevzuatta belirlenen belirtilen kriterleri sağlayan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri katılabilecektir. Lisans süresi ve devredilemezlik: Lisanslar belirli süreli olacak, devredilemeyecek ve birleştirilemeyecek; ayrıca lisans tek başına işletme hakkı sağlamayacak, ilgili mevzuat kapsamında ayrı ruhsat veya faaliyet izni alınması gerekecektir.

Lisanslar belirli süreli olacak, devredilemeyecek ve birleştirilemeyecek; ayrıca lisans tek başına işletme hakkı sağlamayacak, ilgili mevzuat kapsamında ayrı ruhsat veya faaliyet izni alınması gerekecektir. Bölgesel planlama ve teşvik: Özellikle Anadolu illerinde yatırım teşviki ve sağlık tesislerinin dengeli dağılımı sağlanacaktır. Bakanlık, belirli bölgeler veya hizmet alanları için teşvik amaçlı lisans verebilecektir.

Özellikle Anadolu illerinde yatırım teşviki ve sağlık tesislerinin dengeli dağılımı sağlanacaktır. Bakanlık, belirli bölgeler veya hizmet alanları için teşvik amaçlı lisans verebilecektir. Bütüncül ve şeffaf planlama: Lisans süreçleri, fiziksel kapasite, insan gücü ve teknolojik altyapı açısından bütüncül biçimde planlanacak; süreçlerin merkezi, denetlenebilir ve şeffaf yürütülmesi sağlanacaktır.

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ("Tanıtım Yönetmeliği"), sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin esaslarını, denetimini ve yaptırımlarını düzenlemektedir. Yönetmelik, hasta güvenliği, hasta hakları ve kamu sağlığının korunması amacıyla sağlık kuruluşları ve sağlık meslek mensupları (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire vb.) için bir takım konuları netleştirmekte ve bazı yeni standartlar getirmektedir. İlgili düzenlemeler sağlık turizmi açısından da önem teşkil etmektedir.

Bu kapsamda öne çıkan yenilikler şu şekildedir:

Sosyal medya ve dijital platform kuralları : Sağlık kuruluşları ve sağlık meslek mensupları, sosyal medya, dijital platformlar ve arama motorlarında yalnızca bilgilendirme amacıyla kayıt yapabilecek; paylaşımlarında ücretli, sponsorlu veya öne çıkarılmış içeriklere yer veremeyecektir. Bu kapsamda, örtülü veya açık reklam yapılması yasaktır. Ancak, kuruluşun açılış tarihinden itibaren ilk bir ay boyunca, Tanıtım Yönetmeliği'ne uygun şekilde sponsorlu tanıtım yapılabilecektir.

: Sağlık kuruluşları ve sağlık meslek mensupları, sosyal medya, dijital platformlar ve arama motorlarında yalnızca bilgilendirme amacıyla kayıt yapabilecek; paylaşımlarında ücretli, sponsorlu veya öne çıkarılmış içeriklere yer veremeyecektir. Bu kapsamda, örtülü veya açık reklam yapılması yasaktır. Ancak, kuruluşun açılış tarihinden itibaren ilk bir ay boyunca, Tanıtım Yönetmeliği'ne uygun şekilde sponsorlu tanıtım yapılabilecektir. Hasta memnuniyeti ve yönlendirme yasağı: Yazılı, görsel ve dijital mecralarda hastaların veya yakınlarının teşekkür ya da memnuniyet ifadeleri reklam amacıyla kullanılamayacaktır. Tanıtım ve bilgilendirmelerde, hastaların belirli bir sağlık kuruluşuna veya sağlık meslek mensubuna doğrudan ya da dolaylı biçimde yönlendirilmesine yol açacak içerikler ile check-up, sağlık taraması veya danışmanlık gibi hizmetler gerekçe gösterilerek belirli kişi veya kurumlara yönlendirme yapılması yasaklanmıştır.

Yazılı, görsel ve dijital mecralarda hastaların veya yakınlarının teşekkür ya da memnuniyet ifadeleri reklam amacıyla kullanılamayacaktır. Tanıtım ve bilgilendirmelerde, hastaların belirli bir sağlık kuruluşuna veya sağlık meslek mensubuna doğrudan ya da dolaylı biçimde yönlendirilmesine yol açacak içerikler ile check-up, sağlık taraması veya danışmanlık gibi hizmetler gerekçe gösterilerek belirli kişi veya kurumlara yönlendirme yapılması yasaklanmıştır. Görsel materyaller ve fotoğraf kullanımı: Tanıtımlarda yanıltıcı, makyajlı veya üzerinde teknolojik değişiklik yapılmış görseller kullanılamayacaktır. Öncesi-sonrası görsellerin aynı teknik koşullarda çekilmesi ve tarihlenmesi zorunlu kılınmıştır. Hasta görsellerinin kullanılabilmesi için açık rıza alınacak ve Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uygun şekilde hareket edilecektir. Görsel paylaşımlar kullanıcı etkileşimlerine kapalı olacak ve tıbbi müdahale esnasındaki hasta görüntüleri paylaşılamayacaktır.

Tanıtımlarda yanıltıcı, makyajlı veya üzerinde teknolojik değişiklik yapılmış görseller kullanılamayacaktır. Öncesi-sonrası görsellerin aynı teknik koşullarda çekilmesi ve tarihlenmesi zorunlu kılınmıştır. Hasta görsellerinin kullanılabilmesi için açık rıza alınacak ve Hasta Hakları Yönetmeliği'ne uygun şekilde hareket edilecektir. Görsel paylaşımlar kullanıcı etkileşimlerine kapalı olacak ve tıbbi müdahale esnasındaki hasta görüntüleri paylaşılamayacaktır. Pazarlama faaliyetleri ve iletişim yasağı: Kişilerin bilgi ve rızası olmaksızın telefon, kısa mesaj, e-posta veya sosyal medya araçları aracılığıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yürütülemeyecektir. Sağlık hizmetleri özendirme, çekiliş, hediye veya kampanya gibi pazarlama faaliyetlerine konu edilemeyecek; bu nitelikte tanıtım veya bilgilendirme yapılamayacaktır. Tanıtım faaliyetlerinde ücret, indirim, kampanya veya promosyon bilgilerine yer verilmeyecektir.

Kişilerin bilgi ve rızası olmaksızın telefon, kısa mesaj, e-posta veya sosyal medya araçları aracılığıyla tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yürütülemeyecektir. Sağlık hizmetleri özendirme, çekiliş, hediye veya kampanya gibi pazarlama faaliyetlerine konu edilemeyecek; bu nitelikte tanıtım veya bilgilendirme yapılamayacaktır. Tanıtım faaliyetlerinde ücret, indirim, kampanya veya promosyon bilgilerine yer verilmeyecektir. Unvan kullanımı ve bilimsel yöntemler: Sağlık meslek mensupları tarafından yalnızca yasal olarak sahip oldukları unvanlar kullanılabilecek, gerçek dışı veya yanıltıcı unvanlar belirtilmeyecektir. Bilimsel ve klinik olarak doğruluğu kanıtlanmamış, yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş veya Bakanlık tarafından tıbbi işlem olarak tanımlanmamış yöntemlere ilişkin açıklamalara yer verilmeyecektir.

Sağlık meslek mensupları tarafından yalnızca yasal olarak sahip oldukları unvanlar kullanılabilecek, gerçek dışı veya yanıltıcı unvanlar belirtilmeyecektir. Bilimsel ve klinik olarak doğruluğu kanıtlanmamış, yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş veya Bakanlık tarafından tıbbi işlem olarak tanımlanmamış yöntemlere ilişkin açıklamalara yer verilmeyecektir. Uluslararası sağlık turizmi hükümleri: Uluslararası sağlık turizmine yönelik tanıtımlar, yurt dışına özel platformlarda, Türkçe dışındaki dillerde ve sponsorlu olarak yapılabilecektir. Türkiye'de yaşayanlara yönelik tanıtımlar yasaklanmıştır. Sağlık turizmi kuruluşları, tanıtımlarında "HealthTürkiye" logosunu kullanmakla yükümlü olacaktır.

Uluslararası sağlık turizmine yönelik tanıtımlar, yurt dışına özel platformlarda, Türkçe dışındaki dillerde ve sponsorlu olarak yapılabilecektir. Türkiye'de yaşayanlara yönelik tanıtımlar yasaklanmıştır. Sağlık turizmi kuruluşları, tanıtımlarında "HealthTürkiye" logosunu kullanmakla yükümlü olacaktır. Komisyon kurulması: İllerde Sağlıkta Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonu kurulacaktır. Tanıtım faaliyetleri, ilgili İl Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenli olarak taranacak ve tespit edilen ihlaller hakkında 3359 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik

Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik ("Obezite Yönetmeliği"), obezite tedavisi ve cerrahisine ilişkin sağlık hizmetlerinin planlanması, sınıflandırılması, denetlenmesi ile bu hizmetleri sunan sağlık kuruluşlarının fiziki şartları, asgari donanım, personel ve ekipman standartlarını düzenlemektedir.

Yönetmelik ile cerrahi dışı tedavi programlarının güçlendirilmesi, hasta güvenliğinin artırılması ve klinik başarı göstergelerinin izlenmesi amaçlanmaktadır. Düzenleme; kamu, üniversite ve özel sağlık kuruluşları bünyesindeki obezite üniteleri, obezite cerrahisi uygulama üniteleri ve bu birimlerde görev yapan personeli kapsamaktadır.

Bu kapsamda öne çıkan yenilikler şunlardır:

Obezite merkezlerinin yeniden yapılandırılması: Obezite Yönetmeliği, mevcut obezite merkezlerini obezite ünitesi ve obezite cerrahi uygulama ünitesi olarak iki sınıfa ayırmaktadır. Obezite üniteleri, cerrahi dışı tedavi programlarının yürütüldüğü, yaşam tarzı değişikliği, beslenme düzeni ve davranış terapisi odaklı birimlerdir.

Obezite cerrahisi uygulama üniteleri ise ileri evre vakalarda cerrahi müdahalelerin planlandığı ve izlendiği multidisipliner birimler olarak faaliyet gösterecektir.

Obezite Yönetmeliği, mevcut obezite merkezlerini obezite ünitesi ve obezite cerrahi uygulama ünitesi olarak iki sınıfa ayırmaktadır. Obezite üniteleri, cerrahi dışı tedavi programlarının yürütüldüğü, yaşam tarzı değişikliği, beslenme düzeni ve davranış terapisi odaklı birimlerdir. Obezite cerrahisi uygulama üniteleri ise ileri evre vakalarda cerrahi müdahalelerin planlandığı ve izlendiği multidisipliner birimler olarak faaliyet gösterecektir. Cerrahi dışı tedavi zorunluluğu: Tüm sağlık birimlerinde yaşam tarzı değişikliği, diyet ve medikal tedavi uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. Cerrahi müdahale yalnızca uygun kriterleri karşılayan hastalarda gerçekleştirilebilecektir.

Tüm sağlık birimlerinde yaşam tarzı değişikliği, diyet ve medikal tedavi uygulamaları zorunlu hale getirilmiştir. Cerrahi müdahale yalnızca uygun kriterleri karşılayan hastalarda gerçekleştirilebilecektir. Multidisipliner ekip zorunluluğu: Her obezite ünitesinde en az bir hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve hemşireden oluşan bir ekip bulunacaktır. Cerrahi uygulama ünitelerinde ayrıca obezite cerrahisi belgesine sahip bir cerrah ve anestezi uzmanı görev yapacaktır. Tüm tedavi süreçleri elektronik sistem üzerinden izlenecektir.

Her obezite ünitesinde en az bir hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve hemşireden oluşan bir ekip bulunacaktır. Cerrahi uygulama ünitelerinde ayrıca obezite cerrahisi belgesine sahip bir cerrah ve anestezi uzmanı görev yapacaktır. Tüm tedavi süreçleri elektronik sistem üzerinden izlenecektir. Fiziki şartlar ve donanım: Üniteler, belirlenen asgari alan, ekipman ve donanıma sahip olacaktır. Cerrahi uygulama ünitelerinde ayrıca yoğun bakım, endoskopi ve ameliyathane gibi ileri düzey altyapı bulunması zorunludur.

Üniteler, belirlenen asgari alan, ekipman ve donanıma sahip olacaktır. Cerrahi uygulama ünitelerinde ayrıca yoğun bakım, endoskopi ve ameliyathane gibi ileri düzey altyapı bulunması zorunludur. Obezite cerrahisi uygulama belgesi: Obezite cerrahisi prosedürleri yalnızca Bakanlık tarafından obezite cerrahı olarak yetkilendirilmiş genel cerrahi veya çocuk cerrahisi uzmanı tabipler tarafından gerçekleştirilebilecektir. Cerrahlar bu sertifikayı alabilmek için en az 15 obezite cerrahisi vakasına katılımlarını belgelemek ve Bakanlık tarafından belirlenen eğitimi tamamlamak zorundadır.

Obezite cerrahisi prosedürleri yalnızca Bakanlık tarafından obezite cerrahı olarak yetkilendirilmiş genel cerrahi veya çocuk cerrahisi uzmanı tabipler tarafından gerçekleştirilebilecektir. Cerrahlar bu sertifikayı alabilmek için en az 15 obezite cerrahisi vakasına katılımlarını belgelemek ve Bakanlık tarafından belirlenen eğitimi tamamlamak zorundadır. Performans değerlendirmesi ve denetim sistemi: Yeni düzenlemeyle yalnızca merkezlerin fiziki koşulları değil, sunulan tedavinin etkinliği, güvenliği ve sürdürülebilir klinik başarısı da izlenecektir. Düzenlemeye göre, obezite üniteleri ve cerrahi uygulama üniteleri belirlenen kriterlere göre düzenli olarak denetlenecektir. İhlal tespit edilen özel merkezlere idari yaptırımlar uygulanacak ve kamu kurumlarında iki uyarı sonrası eksiklikler giderilmezse disiplin işlemleri başlatılacak, yetersizlik halinde iznin askıya alınması veya iptal edilmesi söz konusu olabilecektir.

