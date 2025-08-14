Sağlık Turizmi (Video)

Sağlık Turizmi Hakkında Merak Edilenler/2025 Güncel Rehber

Sağlık Turizmi, son yıllarda hızla büyüyen ve ülkelerin ekonomisine önemli katkı sağlayan bir sektördür. Türkiye, sahip olduğu kaliteli sağlık hizmetleri, uzman doktor kadrosu ve uygun fiyat politikalarıyla bu alanda dünya çapında bir merkez haline gelmiştir. Peki sağlık turizmi tam olarak nedir, hangi alanları kapsar ve neden tercih edilir?

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık turizmi, bireylerin tedavi, ameliyat, check-up, termal tedavi veya estetik amaçlı olarak kendi ülkeleri dışında başka bir ülkeye seyahat etmesidir. Bu turizm türü, hastaların daha kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmetlerine erişmesini sağlar.

Sağlık Turizminin Kapsam ve Türleri

Sağlık turizmi, farklı amaçlara yönelik olarak çeşitli kategorilere ayrılır:

a) Medikal Turizm

Kalp cerrahisi, ortopedi, onkoloji, nöroşirürji gibi ciddi operasyonlar

Diş tedavileri (implant, protez, beyazlatma)

Göz ameliyatları (LASIK, katarakt)

b) Estetik ve Kozmetik Cerrahi Turizmi

Rinoplasti (burun estetiği)

Liposuction (yağ aldırma)

Meme büyütme/küçültme operasyonları

Saç ekimi (FUE, DHI teknikleri)

c) Termal ve Wellness Turizmi

Kaplıca tedavileri (romatizma, cilt hastalıkları)

Spa ve detoks programları

Fizik tedavi ve rehabilitasyon

d) Yaşlı ve Engelli Turizmi

Huzurevleri ve özel bakım merkezleri

Engelli dostu tedavi merkezleri

Sağlık Turizminin Avantajları

Türkiye, sağlık turizmi alanında dünya çapında öne çıkan bir ülkedir. Türkiye'de Sağlık Turizminin avantajları ise şu şekilde sıralanabilir:

✓ Kaliteli Sağlık Altyapısı

Türkiye'deki birçok özel hastane ve klinik, JCI (Joint Commission International) gibi uluslararası akreditasyonlara sahiptir.

✓ Uygun Maliyet

Avrupa ve Amerika'ya kıyasla daha düşük maliyetlerle aynı kalitede sağlık hizmeti sunulmaktadır.

✓ Kısa Bekleme Süreleri

Batı ülkelerinde aylarca sürebilecek işlemler, Türkiye'de birkaç gün içinde tamamlanabiliyor.

✓ Uzman Hekimler

Alanında deneyimli, eğitimini yurtdışında almış çok sayıda doktor ve sağlık personeli bulunmaktadır.

✓ Turistik Çekicilik

İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlerde hem tedavi hem tatil imkanı bir arada sunulmaktadır.

Türkiye'de Sağlık Turizmi Neden Gelişmiştir?

Dünya Standartlarında Hastaneler: Acıbadem, Memorial, Medicana gibi markalar uluslararası hasta kabul etmektedir.

Acıbadem, Memorial, Medicana gibi markalar uluslararası hasta kabul etmektedir. Uzman Doktor Kadrosu: Türk doktorlar, özellikle estetik cerrahi ve saç ekiminde dünyaca tanınmaktadır.

Türk doktorlar, özellikle estetik cerrahi ve saç ekiminde dünyaca tanınmaktadır. Coğrafi Konum: Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan kolay ulaşım imkanı sunar.

Avrupa, Orta Doğu ve Asya'dan kolay ulaşım imkanı sunar. Devlet Desteği: Türkiye Sağlık Turizmi Kalkınma Programı ile sektör teşvik edilmektedir.

Türkiye'de Popüler Sağlık Turizmi Hizmetleri

Saç Ekimi: Özellikle Orta Doğu ve Avrupa'dan büyük talep görmekte.

Özellikle Orta Doğu ve Avrupa'dan büyük talep görmekte. Estetik Cerrahi: Burun estetiği, liposuction, göğüs estetiği vb.

Burun estetiği, liposuction, göğüs estetiği vb. Diş Sağlığı: İmplant, zirkonyum kaplama, ortodonti.

İmplant, zirkonyum kaplama, ortodonti. Göz Cerrahisi: Lazerle göz çizdirme, katarakt tedavisi.

Lazerle göz çizdirme, katarakt tedavisi. Tüp Bebek (IVF): Başarılı ve uygun fiyatlı tüp bebek tedavileri.

Sağlık Turizmi İçin Vergisel Teşvikler & Destekler

Ülkemiz açısından önemli bir döviz girdisi sağlayan sağlık turizmi, hizmet ihracatı kapsamında değerlendirildiğinden, bu alanda faaliyet gösteren firmalara çeşitli vergi avantajları sunulmaktadır. Bu teşviklerin başında Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyeti ve %80 oranında Kurumlar Vergisi istisnası gelmektedir.

1. Sağlık Turizminde KDV İstisnası

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme doğrultusunda, 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Sağlık Bakanlığı'ndan yetki almış kişi ve kuruluşlar tarafından, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu bireylere yalnızca sağlık kurumları bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri KDV'den istisna tutulmuştur.

Dikkat: Bu yabancı hastalara sağlık hizmetiyle birlikte sunulan diğer ürün ve hizmetler (örneğin otel, ulaşım, refakatçi hizmeti gibi) KDV istisnası kapsamına girmemektedir.

KDV İstisnasına Dahil Olmayan Uygulamalar:

Estetik ve kozmetik amaçlı işlemler: Saç ekimi, cilt bakımı, dolgu, kırışıklık giderici uygulamalar gibi hizmetler KDV muafiyeti kapsamına girmez.

Ayrıca konaklama, ulaşım ve yemek gibi yan hizmetler de istisna kapsamında değerlendirilmemektedir.

2. Kurumlar Vergisi İstisnası (%80)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, sağlık turizmi faaliyeti yürüten bazı işletmeler için kazançlarının %80'i kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Bu istisnadan faydalanmak için:

Hizmetin Türkiye'de yerleşik olmayan kişilere sunulması,

Faaliyetin yalnızca sağlık hizmetleri ile sınırlı olması ve

Faturaların veya benzeri belgelerin yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, sağlık hizmetlerinin dışında; yazılım, mühendislik, mimarlık, tasarım, çağrı merkezi, veri analizi, muhasebe ve sertifikasyon gibi belirli alanlarda faaliyet gösteren şirketler de bu vergi avantajından faydalanabilir.

3. Gelir Vergisi İstisnası (%80) – Şahıs Şirketleri İçin

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen hükümlerle birlikte, özellikle şahıs şirketi olarak faaliyet gösteren sağlık profesyonelleri de sağlık turizmi gelirleri üzerinden %80 gelir vergisi istisnası hakkından faydalanabilmektedir.

Bu muafiyet için geçerli şartlar Kurumlar Vergisi istisnasıyla benzerdir:

Hizmetin yurt dışı yerleşik kişilere verilmesi,

Gelirin yalnızca bu faaliyetlerden elde edilmesi ve

Belgenin yurt dışı müşteri adına düzenlenmesi gerekmektedir.

4. Diğer Destekler

Teşvik Türü Teşvik Oranı Teşvik Tavanı ( USD) Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği (Sosyal Medya, Facebook, instagram, influencer, gazete, dergi, televizyon, katalog vb.) %60 Yıllık: 400.000 USD – 4 Yıl Yurt Dışı Birim Kira Desteği (Ön Tanı Merkezi, Ofis vb.) %60 Yıllık: 120.000 USD (Birim Başına) – 4 Yıl Tescil ve Koruma Desteği (Marka Tescil Desteği) %50 Yıllık: 50.000 USD – 4 Yıl Danışmanlık Desteği %50 Yıllık: 200.000 USD – 4 Yıl Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği %60 Yıllık: 200.000 USD – 4 Yıl Belgelendirme Desteği (Kalite Test Analiz Belgeleri) %50 Belge Başına: 50.000 USD – 4 Yıl Acenta Komisyon Desteği (Aracılara ödenen komisyonlar) %50 Yıllık; 100.000 USD – 4 Yıl Tercümanlık Hizmetleri Desteği %50 Personel Başına Yıllık: 25.000 Tercümanlık Hizmetleri: 50.000 Hasta Yol Desteği %50 Hasta Başı: 1000 USD Hasta Başı – Charter: 200 USD Yurtdışı Fuar, Kongre, Konferans, Seminer, Festival Katılımlarına Yönelik Destek Programı %50-70 15.000 USD (Etkinlik Başı) Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak Yurtiçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi %50 Tanıtım Pazarlama: 50.000 USD Eğitim: 100.000 USD

Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur?

Sağlık turizmi, dünya genelinde hızla büyüyen ve Türkiye'nin önemli bir oyuncu olduğu bir sektördür. Eğer bu alanda bir şirket kurmak istiyorsanız, yasal süreçleri, pazarlama stratejilerini ve sektörün dinamiklerini iyi bilmeniz gerekir. Sağlık turizmi şirketi kurma adımları aşağıda sıralanmıştır:

1. Sağlık Turizmi İçin İş Modeli Belirleme

Sağlık turizmi şirketleri farklı modellerde faaliyet gösterebilir:

Medikal Danışmanlık ve Acentelik (Hastane ile hasta arasında köprü)

(Hastane ile hasta arasında köprü) Estetik ve Diş Turizmi Organizasyonu

Termal Turizm ve Wellness Hizmetleri

Saç Ekimi ve Kozmetik Cerrahi Odaklı Şirketler

Hangi alanda uzmanlaşacağınıza karar vererek iş planınızı oluşturabilirsiniz.

2. Yasal Süreçler ve Belgeler

a) Şirket Kuruluş İşlemleri Şirket Türü Seçimi: Limited Şirket(LTD) veya Anonim Şirket(A.Ş) türlerinden biri seçilebilir. (En yaygın tercih A.Ş'dir.) Ticaret Sicil Kaydı: Noter onaylı imza sirküleri, sermaye beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile şirket kurulur. Vergi Dairesi Kaydı: Şirket vergi numarası alınır. SGK İşe Giriş Bildirimi: Personel çalıştırılacaksa SGK kaydı yapılır.

b) Sağlık Turizmi İçin Özel Lisanslar Turizm Acentesi Belgesi (TÜRSAB): Eğer seyahat organizasyonu yapılacaksa TÜRSAB'a kayıt zorunludur. Sağlık Bakanlığı Onayı: Medikal turizm danışmanlığı için gerekli değildir, ancak hastanelerle anlaşmalı çalışmak önemlidir. Ticaret Odası Kaydı: İlgili meslek odasına üye olunmalıdır.



Kuruluş Sonrası Yapılması Gerekenler

Sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek isteyen yatırımcıların, şirket kuruluşunu tamamladıktan sonra etkin bir iş planı yaparak, iş ağı oluşturma, pazarlama stratejisi belirleme hasta bilgilendirme, ulaşım, konaklama ve çeviri hizmetlerini kapsayan bütüncül bir sistem kurulmalıdır.

Hastane ve Doktor Ağı Oluşturma: Anlaşmalı Hastaneler: JCI akreditasyonlu, uluslararası hasta kabul eden hastanelerle iş birliği yapın. Uzman Doktorlarla İletişim: Cerrahi müdahalelerde referanslı doktorlarla çalışın. Fiyat Politikaları: Tedavi paketleri oluşturarak rekabetçi fiyatlandırma yapın.

Pazarlama ve Müşteri Bulma Stratejileri a) Dijital Pazarlama SEO Uyumlu Web Sitesi: "Sağlık turizmi Türkiye", "estetik cerrahi İstanbul" gibi anahtar kelimelerde üst sıralarda çıkın. Sosyal Medya Yönetimi: Instagram, Facebook ve LinkedIn'de bilgilendirici içerikler paylaşın. Google Ads ve Meta Reklamları: Hedef ülkelere yönelik reklam kampanyaları oluşturun. b) Uluslararası Ağ Oluşturma Yurtdışı Fuarlara Katılım: (Örn: IMTJ – International Medical Travel Journal) Yabancı Acentelerle İş Birliği: Özellikle Arap, Avrupa ve Asya ülkelerindeki sağlık turizmi aracılarıyla anlaşın. Müşteri Yorumları ve Referanslar: Tedavi olan hastaların geri bildirimlerini paylaşın.

Lojistik ve Hasta Konforu Vize ve Ulaşım Desteği: Havaalanı transferi, otel rezervasyonu gibi hizmetler sunun. Tercümanlık Hizmeti: Arapça, İngilizce, Rusça gibi dillerde tercüman desteği sağlayın. Sigorta Anlaşmaları: Uluslararası sağlık sigortalarıyla anlaşma yapın.

Finansal Yönetim ve Gelir Modeli Komisyon Sistemi: Hastanelerden %10-30 arası komisyon alınabilir. Paket Ücretlendirme: Tedavi + konaklama + turistik gezi paketleri satın. Ödeme Seçenekleri: Taksit imkanı, kripto para ödemesi gibi alternatifler sunun.



Karşılaşılabilecek Zorluklar ve Çözümleri

Χ Rekabetin Fazla Olması → Uzmanlaşmış bir niş seçin (Örn: sadece saç ekimi).

Χ Yasal Süreçlerin Karmaşıklığı → Turizm hukuku uzmanı bir avukatla çalışın.

Χ Müşteri Güvenini Sağlama → Şeffaf fiyat politikası ve referans paylaşımı yapın.

Profesyonel Danışmanlık İçin Bizimle İletişime Geçin

Sağlık Turizmi, gelişen turizm pazarından pay almak isteyen herkes için kritik bir sektördür. Sektöre giriş, çeşitli yasal ve idari prosedürlerin üstesinden gelmeyi gerektirse de, gereklilikleri anlamak ve doğru adımları izlemek giriş sürecini daha sorunsuz hale getirebilir.

İster bireysel bir girişimci ister kurumsal bir yatırımcı olun, Sağlık Turizmi sektöründe yer almak için uzman desteği almak , yasal olarak faaliyet göstermenize, cezalardan kaçınmanıza ve turizm işletmenizi başarıya ulaştırmanıza yardımcı olacaktır.

A&M Consulting Co. olarak özellikle küresel yatırımcılar ve Sağlık Turizmi pazarına girmek isteyen yerel ve yabancı girişimciler için uçtan uca Sağlık Turizmi danışmanlık hizmetleri sunma konusunda uzmanlaşmış bir işletme yönetimi ve danışmanlığı firmasıdır.

Sağlık Turizmi sektörüne sorunsuz ve hızlı bir şekilde girmek, yerel mevzuata tam uyum sağlamak ve vergi muafiyetleri ile teşviklerden yararlanmak isteyen girişimci ve yatırımcılara uygun maliyetli danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyoruz.

self

Sağlık Turizmi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Sağlık turizmi nedir?

Sağlık turizmi; bireylerin sağlık hizmeti almak amacıyla yaşadıkları ülkeden başka bir ülkeye seyahat etmeleridir. Türkiye, medikal, termal ve yaşlı/engelli turizmi alanlarında öne çıkar.

Türkiye'de sağlık turizmi hangi alanlarda gelişmiştir?

Medikal (ameliyat, diş, estetik cerrahi vb.)

Termal (kaplıca tedavileri)

Yaşlı ve engelli bakımı (rehabilitasyon, bakım merkezleri)

Wellness & spa

Türkiye'ye sağlık turizmi için gelen kişilerin en çok tercih ettiği hizmetler nelerdir?

Estetik ve plastik cerrahi

Saç ekimi

Diş tedavileri

Göz (lasik, katarakt) ameliyatları

Ortopedik ve onkolojik cerrahiler

IVF (tüp bebek)

Sağlık turistleri Türkiye'de hangi avantajlardan faydalanır?

Uygun maliyetli tedavi

Kısa bekleme süresi

Kaliteli hizmet

Deneyimli sağlık personeli

Turistik fırsatlarla birlikte tedavi olanağı

Türkiye'de sağlık turizmi kapsamında vergi avantajı var mı?

Evet. Belirli kriterleri sağlayan sağlık turizmi hizmetleri %80 kurumlar vergisi indirimi ve %100 KDV istisnası gibi avantajlardan yararlanabilir.

Sağlık turizmi firması nasıl kurulur?

Limited veya Anonim şirket türlerinden biri seçilerek Ticaret Sicili kaydı yapılmalı, Sağlık Bakanlığı onayı alınmalı ve Sağlık Turizmi Yetki Belgesi temin edilmelidir. Ayrıca Turizm Acentesi Belgesi(TÜRSAB) almak işinizin kapsamını genişletebilir. İlave olarak web sitesi, çağrı merkezi ve en az bir yabancı dilde personel gibi kriterler sağlanmalıdır.

Sağlık turizmi yapan kurumların belge alma zorunluluğu var mı?

Evet. Sağlık turizmi hizmeti sunacak kurumların Sağlık Bakanlığı'ndan Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alması zorunludur. İhtiyari olarak TÜRSAB belgesi de alınabilir.

Türkiye'de sağlık turizmi için aracı firma kurulabilir mi?

Evet. Sağlık turizmi aracı kuruluşları, yetki belgesi alarak faaliyet gösterebilir. Bu kuruluşlar, hastalarla sağlık kurumları arasında köprü görevi görür.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.