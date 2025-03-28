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28 March 2025

Webinar: Sağlık Hukuku Webinar Serisi – X "2025'te Sağlık Sektöründeki Gelişmeler Ve Sağlık Sektöründeki İş Hukuku Trendleri"

EA
Esin Attorney Partnership

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Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
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Sizleri Sağlık Hukuku Webinar Serisi – X "2025'te Sağlık Sektöründeki Gelişmeler ve Sağlık Sektöründeki İş Hukuku Trendleri" konulu webinarımıza davet ediyoruz!
Turkey Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Can Sozer,Elif Nur Çakır Vurgun,Berk Furkan Derici
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Sizleri Sağlık Hukuku Webinar Serisi – X "2025'te Sağlık Sektöründeki Gelişmeler ve Sağlık Sektöründeki İş Hukuku Trendleri"konulu webinarımıza davet ediyoruz!

Bu webinarda:

  • Güncel sağlık hukuku gelişmeleri nelerdir ve önümüzdeki dönemde beklentilerimiz nelerdir?
  • Sağlık sektöründe iş hukuku trendleri nelerdir?

başta olmak üzere sağlık sektörüne ilişkin pek çok konuya değineceğiz.

Webinar Video Linki

Passcode: FIe@1V@9

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Can Sozer
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Elif Nur Çakır Vurgun
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Ozgur Kiziltan
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Berk Furkan Derici
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