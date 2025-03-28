Webinar: Sağlık Hukuku Webinar Serisi – X "2025'te Sağlık Sektöründeki Gelişmeler Ve Sağlık Sektöründeki İş Hukuku Trendleri"

Sizleri Sağlık Hukuku Webinar Serisi – X "2025'te Sağlık Sektöründeki Gelişmeler ve Sağlık Sektöründeki İş Hukuku Trendleri"konulu webinarımıza davet ediyoruz!

Bu webinarda:

Güncel sağlık hukuku gelişmeleri nelerdir ve önümüzdeki dönemde beklentilerimiz nelerdir?

Sağlık sektöründe iş hukuku trendleri nelerdir?

başta olmak üzere sağlık sektörüne ilişkin pek çok konuya değineceğiz.

Webinar Video Linki

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