Gemi Adamları Iaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı, Resmî Gazete'de Yayımlandı

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, 19 Şubat 2025 tarihinde toplanmış olup, gemi adamına ödenmekte olan günlük iaşe bedeli olan 230 TL'nin günün şartlarına göre yetersiz kaldığı ve gıda fiyatlarındaki artışlardan dolayı günlük 325 TL'ye çıkarılması hususunda karara varmıştır.

Söz konusu karar, 4 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Gemi adamı iaşe bedeli:Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik'in 32. maddesine göre, günlük 4.750 kaloriden az olmayacak gıda kompozisyonu için belirlenen günlük yeme içme ücretidir.

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