ARTICLE
7 March 2025

Gemi Adamları Iaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı, Resmî Gazete'de Yayımlandı

EP
Esenyel Partners

Contributor

Esenyel Partners logo
Explore Firm Details
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, 19 Şubat 2025 tarihinde toplanmış olup, gemi adamına ödenmekte olan günlük iaşe bedeli olan 230 TL'nin günün şartlarına göre yetersiz kaldığı ve gıda fiyatlarındaki artışlardan.
Turkey Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Esenyel Partners
Your Author LinkedIn Connections

GEMİ ADAMLARI İAŞE BEDELİ

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, 19 Şubat 2025 tarihinde toplanmış olup, gemi adamına ödenmekte olan günlük iaşe bedeli olan 230 TL'nin günün şartlarına göre yetersiz kaldığı ve gıda fiyatlarındaki artışlardan dolayı günlük 325 TL'ye çıkarılması hususunda karara varmıştır.

Söz konusu karar, 4 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Gemi adamı iaşe bedeli:Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik'in 32. maddesine göre, günlük 4.750 kaloriden az olmayacak gıda kompozisyonu için belirlenen günlük yeme içme ücretidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Esenyel Partners
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More