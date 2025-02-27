ARTICLE
27 February 2025

Takviye Edici Gıdalar

G+
Gun + Partners

Contributor

Gun + Partners logo
Gün + Partners is a full-service institutional law firm with a strategic international vision, providing transactional, advisory and dispute resolution services since 1986. The Firm is based in Istanbul, with working offices Ankara and Izmir. The Firm advises in life sciences, energy, construction & real estate, technology, media and telecoms, automotive, FMCG, chemicals and the defence industries.”
Explore Firm Details
20 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan düzenlemelerle, gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına dair mevzuatta önemli değişiklikler yapılmıştır.
Turkey Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Dicle Doğan and Beste Turan
Your Author LinkedIn Connections

20 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan düzenlemelerle, gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına dair mevzuatta önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenleme sonucunda, önceki düzenleme olan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme sonucunda, önceki düzenleme olan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni düzenlemeyle, sağlık beyanlarının kullanılabilmesi için önceden idari izin alma süreci kaldırılmıştır. Yönetmelik ve kılavuzlara uygun olduğu sürece, TİTCK'ya izin başvurusu veya bildirim yapılmadan sağlık beyanları kullanılabilecektir. Ancak, 16 Ocak 2024 tarihinde TİTCK tarafından yapılan duyuruda, sağlık beyanı kullanımı için idari izin sürecinin kaldırılmasına rağmen firmalardan gelen sağlık beyanlarına ilişkin görüş taleplerinin her biri için ücret alınacağı belirtilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Dicle Doğan
Dicle Doğan
Photo of Beste Turan
Beste Turan
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More