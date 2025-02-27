Takviye Edici Gıdalar

20 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan düzenlemelerle, gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına dair mevzuatta önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenleme sonucunda, önceki düzenleme olan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu düzenleme sonucunda, önceki düzenleme olan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yeni düzenlemeyle, sağlık beyanlarının kullanılabilmesi için önceden idari izin alma süreci kaldırılmıştır. Yönetmelik ve kılavuzlara uygun olduğu sürece, TİTCK'ya izin başvurusu veya bildirim yapılmadan sağlık beyanları kullanılabilecektir. Ancak, 16 Ocak 2024 tarihinde TİTCK tarafından yapılan duyuruda, sağlık beyanı kullanımı için idari izin sürecinin kaldırılmasına rağmen firmalardan gelen sağlık beyanlarına ilişkin görüş taleplerinin her biri için ücret alınacağı belirtilmiştir.

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