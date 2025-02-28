İlaç Fiyatlandırmasında Sabit Döviz Kuru ve Etkileri

Piyasaya sürülecek olan ilaçların fiyatları Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar ("Karar") ile bu alanı düzenlemek üzere yetkili kılınmış olan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 29 Eylül 2017 tarihli Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca belirlenmektedir.

Karar, referans alınan AB ülkelerinden birinde, ilgili ürün için belirlenen en düşük depocuya satış fiyatının, Türkiye'de maksimum depocuya satış fiyatı olarak esas alındığı bir referans fiyatlandırma sistemini öngörmektedir. Referans alınan fiyat Türk lirasına çevrilmekte, ancak bu işlemin döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenmemesi için, her yıl sabit bir döviz değeri üzerinden hesaplama yapılması amaçlanmaktadır. Böylelikle, ilgili AB ülkesinden alınan referans fiyata uygulanacak döviz değerinin bir yıl için sabit kalması ve ancak güncel döviz kurundan oldukça düşük olan bir değer olması hedeflenmektedir.

Karara göre, döviz değeri, bir önceki yılın ortalama avro değerinin %60'ı olarak belirlenecek. Fiyat Değerlendirme Komisyonu, her yılın ilk 45 günü içinde toplanarak, önceki yılın ortalama değeri üzerinden yapılan %60'lık hesaplamaya dayalı olarak, 1 avroya karşılık gelen Türk lirası değerini duyuracaktır.

Bu kural uyarınca, her yıl bir kez olmak üzere ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak kur oranında artış yapılması gerektiği halde, güncel kur ile belirlenen kur arasındaki fark arttıkça, her yılın ilk 45 günü beklenmeden çeşitli dönemlerde kur güncellemeleri yapılmıştır.

En son 2024 yılının Ekim ayında yeniden güncelleme yapılmasının gerekli olduğu görülmüş, avro değeri %23,5 arttırılarak, yeni dönemsel avro değeri 21,6721 TL olarak belirlenmiştir.

Grafik 1 TCMB ve Sağlık Bakanlığı ortalama avro/Türk lirası kurları, TÜRKİYE, 2018-2024

Kaynak: https://www.tcmb.gov.tr/ ve https://www.titck.gov.tr/

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