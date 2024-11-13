Beşerî Tıbbî Ürünlerin Fiyatlandırılması ve Kâr Oranlarında Değişiklik

Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ("Cumhurbaşkanı Kararı") ile 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'da ("Ürün Fiyatlandırma Kararı") değişiklikler yapılmıştır.

Avro değeri yeniden belirlendi.

Beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Avro değeri, Ekim 2024'te %23,5 artırılarak 21,6721 TL olarak belirlenmiştir. Bu artış uygulanırken 3. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mahsuplaşma işlemi ürünlere uygulanmayacaktır.

Bu Avro değeri 2025 yılında da uygulanmaya devam edilecek, diğer bir deyişle 2025 yılı başında yeni bir Avro değerlemesi yapılmayacaktır.

Barem değerleri, Avro değerinde yapılan değişiklikler oranında güncellendi.

Barem değerleri, Avro değerinde yapılan değişiklik oranında güncellenerek; fiyat korumalı ürünler için 74,72 TL ve diğer ürünler için 39,05 TL olmuştur.

4 TL'ye kadar verilmiş olan artışlardan halihazırda kalanlar mahsuplaşma dışında tutulacak, kalan artışlar uygulanarak fiyatlar düzenlenecek.

4. fıkraya göre artış uygulanırken geçici 7. madde kapsamında 4 TL'ye kadar verilmiş olan artışlardan halihazırda kalanlar, birinci fıkrada yer alan Avro değeri güncellemesi sırasında mahsuplaşmadan muaf tutulacaktır. Kalan artışlar hariç olmak üzere dönemsel Avro değeri güncellemesi yapılacaktır. Güncelleme sonrasında TL değerinde değişiklik yapılmadan ürünlerin depocuya satış fiyatları üzerine eklenecektir.

2024 yılı gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde, Karar'ın yayımı tarihine kadar başvurusu değerlendirilen ürünler için yeniden başvuru alınmaksızın Avro güncellemesi yapılacak.

2024 yılı gerçek kaynak fiyat değişiklik döneminde, bu Karar'ın yayımı tarihine kadar başvurusuna esas değerlendirilen ürünlerden yeniden başvuru alınmaksızın bu düzenlemede yer alan dönemsel avro değeri güncellemesi gerçek kaynak fiyat değişiklik listesinde de uygulanacaktır.

Depocu ve eczacı kar oranları tablosu değiştirildi.

Depocu ve eczacı kâr oranları tablosu güncellenmiştir. Yeni tabloda, depocu ve eczacı kar oranlarının belirlenmesinde fiyat baremi ayrımı kaldırılmıştır.

Depocu kârı ve eczacı kârı oranlarında ise değişiklik yapılmamıştır.

Değişiklik Öncesi Tablo: (R.G.-16/12/2023/32401-7954)

Depocuya Satış Fiyatının; Depocu Kârı

(%) Depocuya Satış Fiyatının; Eczacı Kârı (%) 100 TL'ye kadar olan kısmı için (100 TL dâhil) 8 328 TL'ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) 28 100-200 TL arasında kalan kısmı için (200 TL dâhil) 6 328-657 TL arasında kalan kısım için (657 TL dâhil) 18 200 TL üstünde kalan kısmı için 3 657 TL üstünde kalan kısım için 13

Değişiklik Sonrası Tablo: (R.G.-24/10/2024/32702-9063)

Depocuya Satış Fiyatının; Depocu Kârı (%) Eczacı Kârı (%) 328 TL'ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) 8 28 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dâhil) 6 18 657 TL üstünde kalan kısmı için 3 13

Öte yandan, bu oranlar alternatif geri ödeme modelleri kullanılarak yapılacak alımlara konu ilaçlar için uygulanmayacaktır.

Ürünlerin gerçek kaynak fiyatı belirlenirken içerdiği etkin madde miktarı esas alınarak kıyaslama yapılacak.

Ürünlerin gerçek kaynak fiyatı belirlenirken çözücüsüne bakılmaksızın içerdiği etkin madde miktarı esas alınarak kıyaslama yapılacağı düzenlenmiştir.

SONUÇ: Yapılan değişiklik ile tıbbi ürünlerin fiyatlandırma metodolojisinde esaslı değişiklikler meydana gelmiştir. Bu kapsamda ürün fiyat kıyaslama yöntemi, perakende satış fiyatlandırma kategorileri, Avro değer güncellemesi, barem değerleri hakkında düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

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