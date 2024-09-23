TİTCK ilk olarak 4 Ocak 2024 tarihinde resmi internet sitesinde yaptığı duyuru ile Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuzda ("Kılavuz") değişiklik yapıldığını duyurmuş, Kılavuz değişikliği ile gelen en önemli değişikliğin, bilimsel toplantı ve eğitsel faaliyet başvuruları için TİTCK tarafından ücret tahsil edilmesi olduğu görüşmüştür. Söz konusu düzenlemeye göre daha sonradan iptal edilen bilimsel toplantı veya eğitsel faaliyet başvurularına ilişkin TİTCK'ya yapılan ödemelerin iadesi de mümkün olmayacaktır. Bu kapsamda, TİTCK'nın 2024 Yılı Fiyat Tarifesinde yapılacak bilimsel toplantı ve eğitsel faaliyet bildirim başvuruları için başvuru ücreti 1.114,02 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan değişiklik kapsamında başvuru ücreti ödemesi açısından web tabanlı toplantılar ve fiziki olarak gerçekleştirilecek olan toplantılar arasında herhangi bir ayrım yapılmadığı görülmektedir.

Akabinde, TİTCK 2024 Fiyat Tarifesine ekleme yaparak, ardından da 18.01.2024 tarihinde websitesi üzerinden yaptığı duyuru ile "Beşeri Tıbbi Ürün Bilimsel Toplantı Destek Başvurusu", "Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Toplantısı Başvurusu" ve "Beşeri Tıbbi Ürün Basın Duyurusu Başvurusu" için hizmet bedeli alınacağını duyurmuştur.

Başvuru ücreti düzenlemesinin kılavuz ve duyuru yoluyla yapılması, ilgili düzenlemenin idare hukuku açısından hukuki temelinin sağlamlığı konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Ek olarak, TİTCK'nın tanıtım faaliyetlerine ilişkin mevzuat oluşturulmasındaki ana motivasyonunun bilimsel toplantı ve eğitsel faaliyet için yapılan bildirimleri kolaylaştırmak, bildirim sayısını arttırmak ve sektörün faaliyetlerinde şeffaflık sağlamak olduğu göz önüne alındığında, başvuru ücreti getirilmesine yönelik değişikliğin firmalara maddi bir yük getirerek aksi yönde bir etki yaratabileceği veya tanıtım faaliyetlerinin sayısında düşüşe sebep olabileceği düşünülmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.