Enerji Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri

Yenilenebilir enerji santralleri, elektrik üretim tesisleri, petrol rafinerileri, maden sahaları, doğal gaz altyapıları ve iletim hatları gibi yüksek risk barındıran faaliyet alanlarını kapsayan enerji sektörü, iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli olduğu alanlardan biridir. Bu doğrultuda enerji sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, yalnızca çalışanların yaşam ve sağlık hakkının korunması açısından değil, aynı zamanda işverenlerin hukuki ve cezai sorumluluklarının yönetilmesi bakımından da kritik öneme sahiptir.

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1. Enerji Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuki Önemi

Yenilenebilir enerji santralleri, elektrik üretim tesisleri, petrol rafinerileri, maden sahaları, doğal gaz altyapıları ve iletim hatları gibi yüksek risk barındıran faaliyet alanlarını kapsayan enerji sektörü, iş sağlığı ve güvenliğinin en önemli olduğu alanlardan biridir. Bu doğrultuda enerji sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, yalnızca çalışanların yaşam ve sağlık hakkının korunması açısından değil, aynı zamanda işverenlerin hukuki ve cezai sorumluluklarının yönetilmesi bakımından da kritik öneme sahiptir.

Türkiye'de enerji sektöründe faaliyet gösteren işverenler, genel iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının yanı sıra sektör özelinde uygulanan teknik düzenlemeler ve idari yükümlülüklere de tabidir. Özellikle yüksek gerilim, patlayıcı ortamlar, kapalı alan çalışmaları, yüksekte çalışma ve kimyasal risklerin bulunduğu faaliyetlerde alınacak önlemler, yalnızca idari bir zorunluluk değil, hukuki sorumluluğun temelini oluşturmaktadır.

2. İşverenlerin Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Enerji sektöründe faaliyet gösteren işverenlerin en temel yükümlülüğü, çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyacak her türlü önlemi almaktır.

İş sağlığı ve güvenliği hükümlerini düzenleyen mevzuat kapsamında işverenlerin başlıca yükümlülükleri aşağıda belirtildiği şekilde olup; bunlarla sınırlı değildir:

İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak ve/veya yaptırmak,

Çalışanlara işyerindeki olası risklere ilişkin eğitim verdirmek ve gerektiğinde tekrarlatmak,

Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göze aldırmak,

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek ve uygunsuzlukları gidermek,

Mesleki riskleri önlemek, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, tehlikelerin kaynağında ortadan kaldırılmasına yönelik teknik tedbirlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapması,

Kişisel koruyucu donanımların uygun şekilde temin edilmesi ve kullanımının denetlenmesi,

İş ekipmanlarının düzenli bakım ve periyodik kontrollerinin yaptırılması,

Acil durum planı, yangınla mücadele ve ilk yardım konularındaki yükümlülükleri yerine getirmek,

Mevzuata uygun olarak gerekli kişilerin (örn. işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı) görevlendirilmesi,

İşyerindeki alt işverenlere ilişkin ise; alt işverenlerin de yukarıdakilere uyduğunun (ve işyerinde gerekli SGK işyeri açılışının yapıldığının ve çalışanların oraya kaydedildiğinin) kontrol edilmesi,

İş kazaları ve ramak kala olaylarının kayıt altına alınarak gerekli bildirimlerin yapılması.

Enerji sektöründe, özellikle saha operasyonlarının yoğun olduğu projelerde, bu yükümlülüklerin yalnızca kâğıt üzerinde yerine getirilmesi yeterli olmayıp, belgelerin uygulamalarla desteklenmesi önem arz etmektedir.

3. Risk Değerlendirmesinin Önemi

Enerji tesislerinde karşılaşılan riskler, faaliyet türüne göre önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Elektrik çarpması, patlama, gaz sızıntıları, yüksekten düşme, ağır ekipman kullanımı ve yangın riskleri bunlardan yalnızca birkaçıdır.

Bu nedenle hazırlanacak risk değerlendirmesinin genel ifadelerden oluşması yerine, ilgili tesisin teknik özelliklerine uygun, dinamik ve güncel olması gerekmektedir. Özellikle yeni makine yatırımları, kapasite artışları veya proses değişiklikleri sonrasında risk analizlerinin yeniden ele alınması hukuki açıdan büyük önem taşımaktadır.

4. Alt İşveren İlişkilerinde İşverenin Sorumluluğu

Enerji projelerinde alt işveren modeli yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak alt işveren çalıştırılması, asıl işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Alt işveren ilişkisinde asıl işveren, bunlarla sınırlı olmamak üzere, alt işveren faaliyetlerini denetlemek, koordinasyonu sağlamak, ortak çalışma alanlarında güvenliği tesis etmek, gerekli iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunu oluşturmak gibi belirli yükümlülüklere sahip olmaya devam etmektedir. Özellikle büyük ölçekli enerji yatırımlarında koordinasyon eksikliği, iş kazalarının temel nedenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Uygulamada meydana gelen birçok iş kazasında hem alt işveren hem de asıl işveren hakkında idari yaptırım uygulanabildiği gibi maddi ve manevi tazminat davaları ile cezai sorumluluk da gündeme gelebilmektedir. Yargıtay kararlarında da, gerekli denetim ve koordinasyonu sağlamayan işverenlerin meydana gelen iş kazalarından hukuki sorumluluğuna sıklıkla hükmedilmektedir.

5. İş Kazalarının Hukuki Sonuçları

Enerji sektöründe meydana gelen iş kazaları yalnızca idari para cezalarıyla sınırlı sonuçlar doğurmamaktadır. İşveren açısından;

İdari para cezaları,

İşin durdurulması,

SGK tarafından açılan rücu davaları,

Maddi ve manevi tazminat davaları,

İş göremezlik nedeniyle doğan zararların tazmini,

Kusur oranına bağlı olarak ceza soruşturmaları ve kamu davaları

gibi ciddi hukuki sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Özellikle ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazalarında alınması gereken önlemlerin ihmal edildiğinin tespiti halinde işveren temsilcileri, iş güvenliği uzmanları, şantiye şefleri ve diğer sorumlular bakımından cezai süreçler de gündeme gelebilmektedir.

6. Yenilenebilir Enerji Projelerinde Artan İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

Son yıllarda güneş enerji santralleri, rüzgâr enerji santralleri ve enerji depolama sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte sektörde yeni risk alanları ortaya çıkmıştır. Özellikle yüksekte çalışma, vinç operasyonları, elektrik enerjisinin depolanması, lityum batarya sistemleri, yüksek gerilim bağlantıları gibi faaliyetlerde klasik iş güvenliği uygulamalarının ötesinde uzmanlaşmış prosedürlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu doğrultuda ilgili alanlarda faaliyet gösteren işverenlerin de proje planlama aşamasından itibaren iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini hukuki risk yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirmeleri önem taşımaktadır.

7. Sonuç

Enerji sektörü, yüksek risk profili nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği bakımından en sıkı denetlenen sektörlerden biridir. İşverenlerin yalnızca mevzuata şeklen uyum sağlaması yeterli olmayıp, etkin bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturması da hukuki sorumluluğun azaltılması açısından büyük önem taşımaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi; iş kazalarının önlenmesi, idari yaptırımların azaltılması, tazminat ve ceza sorumluluğunun önüne geçilmesi ile kurumsal itibarın korunması bakımından enerji sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler için stratejik bir gerekliliktir. Bu nedenle işverenlerin, faaliyetlerinin niteliğine uygun hukuki ve teknik danışmanlık desteği alarak iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini düzenli şekilde gözden geçirmeleri, hem çalışanların güvenliği hem de işletmenin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.

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