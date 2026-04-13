İsg Eğitimlerine Yönelik Yeni Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

Ders Saati;
- En az kırk beş dakikalık ders ve on beş dakikalık ara dinlenmeden oluşan zaman dilimi olarak tanımlanmıştır.
İşe Başlama Eğitimi
- İşe Başlama Eğitiminin yüz yüze olarak verileceği belirtilmiştir.
- İşe Başlama Eğitimini ancak işveren, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlar tarafından verilebilecektir.
- İşe Başlama Eğitimi; eğitim veren, çalışan ve işverenin imzası ile tutanak altına alınacağı hususu eklenmiştir.
Temel Eğitim
- Temel Eğitim Tamamlama Süresi için eski yönetmelikte süre yokken yeni yönetmelikle 3 ayı geçmeyeceği hususu getirilmiştir.
- Temel Eğitim Konuları belirlenirken risk değerlendirmesi, acil durum planı, patlamadan korunma dokümanı gibi belgeler dikkate alınması gerektiği hususu getirilmiştir.
- Dördüncü konu başlığının; az tehlikelide en az 2, tehlikelide en az 3, çok tehlikelide en az 4 ders saati olması zorunluluk olarak getirilmiştir.
- Tekrar eğitimlerinin, tehlike sınıfı fark etmeksizin asgari sekiz ders saati olarak düzenleneceği hususu getirilmiştir.
Uzaktan Eğitim
- Genel konular, Sağlık konuları, Teknik konular uzaktan eğitim şeklinde verilebilecektir.
- Faaliyetin genel tehlike ve riskleri başlıklı 4. Konu ise az tehlikeli sınıflı işyerlerinde yüz yüze veya uzaktan verilebilecektir.
Ölçme Değerlendirme
- Eğitim sonunda yapılacak ölçme değerlendirmede sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılacaktır, başarısız olanlara en fazla iki hak daha verilecek, yine başarısız olurlarsa eğitim tekrarlanacaktır.
Engelli Çalışanlara Verilecek Eğitimler
- Eğitimler, erişilebilirlik standartlarına uygun ve ihtiyaçları karşılayacak alternatif formatları içerecektir.
Bilgi Yenileme Eğitimi
- İşyerinden 6 aydan fazla uzak kalanlara Ek-1'in dördüncü konu başlığı kapsamında verilir.
Elektronik İmza ve Arşiv
- Belgeler 5070 sayılı Kanuna uygun olarak elektronik imzalanabilir, elektronik ortamda arşivlenebilecektir.
Yönetmelik metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.
