İşyeri Tescil Programlarında 4857 Sayılı Kanun Kapsamında İşveren Vekili Tanımlanması Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere 6331 sayılı Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütecek işveren veya işveren vekillerinin İSG-KATİP sistemine kaydolmaları ve bu kişilerin SGK veri tabanında da işveren ya da işveren vekili olarak görünmesi gerekmektedir.

Buna göre her işyeri dosyası için 4857 sayılı Kanuna göre ayrı bir işveren vekili tanımlanmasına yönelik işyeri tescil programlarımızda gerekli güncellemeler yapılmış olup e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan yeni işyeri tescillerinde 4857 sayılı Kanuna göre işveren vekili atanabilmesi için alan eklenmiştir.

Ayrıca tescil edilmiş mevcut işyeri dosyaları için 4857 sayılı Kanun kapsamında işveren vekili tanımlaması, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yoluyla yapılacaktır.

Bununla birlikte 5510 sayılı Kanun kapsamındaki işveren vekili uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

