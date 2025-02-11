6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'nun 6. Maddesine Göre 50'den Az Çalışanı Bulunan Ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerine İlişkin İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu Yürürlüğe Girdi

6331 sayılı Kanuna göre; elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine ilişkin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 01.01.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6331 sayılı Kanuna göre; elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine ilişkin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 01.01.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

09.01.2025 tarihinde kabul edilen “7538 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri alanında düzenlemeler yapılmıştır. 6331 Sayılı kanunun 6. Maddesi aşağıdaki gibi revize edilmiştir:

“Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya ÇASMER'lerden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.”

50'den Az Çalışanı Olup Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde,

1. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olan işveren İSG hizmetlerini bizzat kendi üstlenebilir.

2. İşveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirebilir.

3. İşveren Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) veya Çalışan Sağlığı Merkezlerinden (ÇASMER) hizmet alabilir.

4. İşveren veya işveren vekili açık öğretim sistemi, uzaktan veya yüz yüze olarak tercih edilebilecek 2 günlük bir eğitim ile işveren kendi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini bizzat üstlenebilir. Çalışanların sağlık muayenelerine ilişkin hizmetleri ise kamu sağlık hizmeti sunucuları veya aile hekimleri ya da çalışan sağlığı merkezlerinden (ÇASMER) alabilir.

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işverenlere 88.663,00 TL idari para cezası uygulanabilecektir.

Kanun metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda uygulanacak para cezalarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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