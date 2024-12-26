6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'na Göre 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Düzenlendi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi...

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işbu kanunda düzenlenen hususlara aykırılıklara karşılık gelen idari para cezaları 2025 yılı için güncellenmiştir.

6331 sayılı İSG Kanunu'na Göre 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezası tutarlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

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