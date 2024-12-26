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26 December 2024

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'na Göre 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Düzenlendi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi...
Turkey Employment and HR
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işbu kanunda düzenlenen hususlara aykırılıklara karşılık gelen idari para cezaları 2025 yılı için güncellenmiştir.

6331 sayılı İSG Kanunu'na Göre 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezası tutarlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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