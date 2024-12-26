6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu'na Göre 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Düzenlendi

“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
6331 Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu'nun amacı
işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması ve mevcut
sağlık ve güvenlik şartlarının
iyileştirilmesi için işveren ve
çalışanların görev, yetki, sorumluluk,
hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından işbu kanunda
düzenlenen hususlara aykırılıklara
karşılık gelen idari para cezaları 2025
yılı için güncellenmiştir.
6331 sayılı İSG Kanunu'na Göre 2025
Yılında Uygulanacak İdari Para Cezası
tutarlarına ulaşmak için lütfen
tıklayınız.
The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.