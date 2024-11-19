Iş Sağliği Ve Güvenliği Temel Eğitimlerinin Uzaktan Eğitim Yöntemiyle Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

BÖLÜM – II

İŞ HUKUKUNDA SON GELİŞMELER VE MERAK EDİLENLER

Gelişen teknoloji ve işletmelerin dijital dünyaya adapte olma sürecinin bir sonucu olarak, son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemleriyle verilmesi yaygınlaşan bir uygulama haline gelmiştir. Konu yasal mevzuatta da yer bulmuş ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e 24.05.2018 tarihinde eklenen 15/A maddesi ile uzaktan eğitimin temel prensipleri hakkında hükümlere yer verilmiştir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 12/7 bendine göre işyerinde ilk defa verilecek temel eğitimlerin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi mümkün olmayıp ancak tekrar eğitimleri uzaktan eğitim yöntemiyle verilebilir.

Yönetmeliğin 15/A maddesinde, aynı yönetmeliğin 12. Maddesine atıf yapılmakta olup atıf yapılan 12/7 bendinde ; "işyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler, işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir." Hükmüne yer verilmiştir. Bu sebeplerle, bir personel işyerinde alacağı ilk temel İSG eğitimini yüz yüze dediğimiz klasik usulde aldıktan sonra, personele devam eden yıllardaki tekrar eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemi ile verilmesi mümkündür.

Yönetmeliğin 15/A hükmüne göre; uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen eğitimlerin, yönetmelikte düzenlenen temel eğitim prensiplerinin yanı sıra, aşağıda yer alan niteliklere de uygun olması gerekmektedir.

Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi; uluslararası standartlara uygun, farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olur. Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi, eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır. Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanır.

Eğitim metodu ne olursa olsun eğitimlerin verilmesini sağlamak işverenin sorumluluğundadır. Ayrıca, işveren bu eğitimleri aldırdığını, verilen eğitimlerin tarihini, eğitimlerin süre ve içerik olarak mevzuata uygun olduğunu yazılı belge ile ispatlamalıdır. Yönetmelikte "katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri verileri kayıt altına alan, bu bilgilerin izlenebildiği ve raporlanabildiği" ifadeleriyle sayılan özellikler, aynı zamanda işverenin ispat yükünü sağlaması açısından zorunlu olan hususlardır

Görüleceği gibi; İSG eğitimlerinin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi halinde, sistemin teknik anlamda uluslararası standartlara uygun, kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olması gerekmektedir. Ayrıca, düzenlemede dikkat edilmesi gereken en önemli husus sistem giriş ve çıkışları, sistemde kalınan süre gibi kayıtların alınabilmesi ve izlenebilir olması gerektiğidir. Gerçekten de gerek kurum teftişleri gerekse yargıya yansıyan ihtilaflarda, işçilere eğitim aldırıldığının işveren tarafından yazılı belge ile ispatlanması gerekmektedir. İşverenin bu ispat yükü, yüz yüze eğitimler açısından; eğitim konuları, eğitimin tarihi, eğitimin süresi, eğitime katılan işçinin bilgileri ve imzası gibi hususları içerir eğitim katılım formları ile yerine getirilebiliyorken; uzaktan eğitim yönteminde de işverenin ispat yükünü yerine getirebilmesi için, aynı hususları ortaya koyan kayıtlara ulaşılabiliyor olması son derece önemlidir.

Uzaktan eğitim yöntemleriyle ilgili uygulama örneklerinden biri; işverenler tarafından geliştirilen ve işçilerin cep telefonlarına yüklenen mobil uygulamalar üzerinden eğitimlerin verilmesidir. Kanaatimizce, mesai saatleri içerisinde, işverene ait işyerindeki bir eğitim salonunda, yine işverence sağlanan bilgisayar, internet vb. araçlarla online eğitimlere katılmakla, işçinin kendisine ait cep telefonuna indireceği bir uygulama üzerinden eğitimlere katılması arasında uygulamaların sonuçları ve hukuki riskleri açısından önemli farklar bulunmaktadır. Nitekim, işçinin kendisine ait cep telefonuna indireceği bir uygulama üzerinden eğitimlere katılması şeklindeki uygulamada, işçiye ait cep telefonunun uygulama için elverişli olmaması, işçinin internete erişim imkanının olmaması, işçinin keyfi olarak eğitimlere katılmama konusunda direnç göstermesi, diğer bir ifade ile eğitimlerin bir nevi işçilerin inisiyatifine bırakılması işverenler açısından hukuken riski barındırmaktadır. Zira, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17/1 bendinde "İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar." denilmekte, eğitim verilmesini sağlamakla yükümlü olanın işveren olduğunun altı çizilerek bu konuda çalışanın kendi keyfiyetine bırakılamayacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca, bilindiği gibi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17/7 bendinde "Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir." Düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıda belirtilen şekilde, işçilerin kendilerine ait cep telefonlarına indireceği bir uygulama üzerinden, mesai saatlerinden sonra, hafta tatil günlerinde, yıllık izindeyken veya herhangi bir ulusal bayram, genel tatil gününde eğitime katılması halinde bu süreler çalışma sürelerinden sayılacağından işverene fazla mesai, hafta tatil, UGBT ücreti ödeme yükümlülüğü doğurabilecektir.

Özetle; temel iş sağlığı ve güvenliğinin uzaktan eğitim sistemiyle verilmesi haline; sistemin Yönetmelikte düzenlenen şartları sağlayıp sağlamadığı denetlenmeli, çalışanların mesai saatleri içerisinde eğitime katılmaları işverence organize edilmeli, eğitim için gerekli olan eğitim salonu, bilgisayar, internet ve tüm diğer ekipmanlar işverence temin edilmeli, eğitime katılma, eğitimi tamamlama, eğitim başındaki ve sonundaki testleri tamamlama gibi konularda çalışanların kendi keyfiyetine bırakılmamalıdır.

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