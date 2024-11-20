Yatirimlarda Proje Bazli Devlet Yardimi Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapilmasina Dair Karar Yayimlandi

11 Kasım 2024 tarih ve 32719 sayılı Resmi Gazete'de “Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 9124)” yayımlanmıştır.

Karara göre;

MADDE 1 - 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin 2 inci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı maddenin 4 üncü maddesi değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik uyarınca Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcılar için davet veya duyuru şartı aranmayacak, bunların başvuru süreçleri Bakanlıkça belirlenecektir.

MADDE 2 - Aynı Kararın 5 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerden önemli olanları şu şekildedir:

Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı, bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için elli milyon TL'den yüz milyon TL'ye, diğer yatırımlar için ise bir milyar TL'den iki milyar TL ye çıkarılmış, diğer yatırımlar için ar-ge harcamasının iki milyar TL'yi geçmesi de şartlar arasına katılmıştır.

Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projelerinin, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirileceğine dair düzenlemedeki “değerlendirilir” ibaresi “değerlendirilebilir” şeklinde değiştirilerek Cumhurbaşkanı'na inisiyatif tanınmıştır.

MADDE 3 – Aynı Kararın 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu maddede yer alan program dahilinde Cumhurbaşkanı'nca desteklenmesi uygun görülen projelerin Bakanlıkça teşvik belgesine bağlanacağı hükmü Kararın 5. Maddesine taşındığından 6. Made yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Kararın 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ibare yürürlükten kaldırılmış ve on dördüncü fıkrası değiştirilmiştir.

Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir” ibaresi kaldırılmıştır. Buna göre ne kadar enerji desteği sağlanacağına Bakanlıkça karar verileceği anlaşılmaktadır.

Diğer yandan Program Değerlendirme Komitesi tarafından uygun görülmek kaydıyla firma öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen yatırım harcamaları da proje bütünlüğü kapsamında değerlendirilebilecektir.

Değişiklikler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Önceki Hali Yeni Hali 4 üncü Madde İkinci Fıkra: Bu fıkra hükümleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak üzere yapılacak müracaatlar için uygulanmaz. 4 üncü Madde İkinci Fıkra: Yürürlükten kaldırıldı. 4 üncü Madde: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilecek yatırım başvuruları, bu Program özelinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. 4 üncü Madde: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilebilecek yatırım başvuruları için bu maddenin diğer fırkaları uygulanmaz. Bu programın özelindeki başvuru süreçleri Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. 5 inci Madde İkinci Fıkra: Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için elli milyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için ise bir milyar Türk Lirası olması gerekir. 5 inci Madde İkinci Fıkra: Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için bu Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarının yüz milyon Türk Lirası olması, diğer yatırımlar için ise asgari sabit yatırım tutarının ya da araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge) harcamasının iki milyar Türk Lirası olması gerekir. 5 inci Madde Dördüncü Fıkra: Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayımlanır. 5 inci Madde Dördüncü Fıkra: Cumhurbaşkanı tarafından desteklenmesi uygun görülen projeler için Destek Kararı alınır ve Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenir. 5 inci Madde Altıncı Fıkra: Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dâhilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dâhilinde,Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir.

5 inci Madde Altıncı Fıkra: Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında da değerlendirilebilir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek çağrı planları dâhilinde yürütülür. Programa yapılan başvurular, Program Değerlendirme Komitesi tarafından birinci fıkra çerçevesinde ve pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirmeye ve önceliklendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dâhilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar verilebilir.

6 ncı Madde: Cumhurbaşkanı tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenir. 6 ncı Madde: Yürürlükten kaldırıldı. 12 nci Madde Üçüncü Fıkra: Kısmen işletmeye geçildiğinin yerinde tespit edilmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilir. 12 nci Madde Üçüncü Fıkra: Yürürlükten kaldırıldı. 12 nci Madde On Dördüncü Fıkra: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuattan uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir. 12 nci Madde On Dördüncü Fıkra: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak veya Komite tarafından uygun görülmek kaydıyla firma öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.

Karar 11/11/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

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