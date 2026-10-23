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23 October 2026

E-borcu Yoktur Si̇stemi̇ni̇n Güncellenmesi̇ Hakkinda Duyuru

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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SGK has updated its e-Debt Certificate System and EKAP debt inquiry service, introducing new debt limits for employers with restructured or deferred debts who maintain regular payment obligations.
Turkey Government, Public Sector
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SGK tarafından yayımlanan 28.09.2026 tarihli duyuru kapsamında, e-Borcu Yoktur Sistemi ve EKAP borç sorgulama hizmetinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, Kuruma olan borçları yapılandırılmış ve/veya 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi kapsamında tecil edilmiş olup ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren işverenlere, belirlenen borç limitleri dahilinde e-Borcu Yoktur belgesi düzenlenmesine imkan sağlanmıştır. Söz konusu uygulama 17.09.2026 tarihi itibarıyla kullanıma açılmış olup teşvik, destek ve devlet yardımlarında brüt asgari ücret, ihalelere katılımda ise 5.000 TL borç limiti esas alınacaktır.

Duyuruya BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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