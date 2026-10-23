E-borcu Yoktur Si̇stemi̇ni̇n Güncellenmesi̇ Hakkinda Duyuru

SGK tarafından yayımlanan 28.09.2026 tarihli duyuru kapsamında, e-Borcu Yoktur Sistemi ve EKAP borç sorgulama hizmetinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, Kuruma olan borçları yapılandırılmış ve/veya 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi kapsamında tecil edilmiş olup ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren işverenlere, belirlenen borç limitleri dahilinde e-Borcu Yoktur belgesi düzenlenmesine imkan sağlanmıştır. Söz konusu uygulama 17.09.2026 tarihi itibarıyla kullanıma açılmış olup teşvik, destek ve devlet yardımlarında brüt asgari ücret, ihalelere katılımda ise 5.000 TL borç limiti esas alınacaktır.

Duyuruya BURADAN ulaşabilirsiniz.

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