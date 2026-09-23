Ruhsat İptali ve Yeni Ruhsat Verilmemesi Davası

İşyeri ruhsatının belediye veya yetkili idare tarafından iptal edilmesi, işletmenin faaliyetini doğrudan etkileyebilir ve kapanmasına yol açabilir. Ruhsat iptalinin hukuka uygun olması için mevzuatta öngörülen sebeplerin bulunması, yetkili makam tarafından usulüne uygun işlem yapılması ve gerekli incelemelerin tamamlanması gerekir.

Bir işyerinin faaliyete başlaması veya belirli bir faaliyetin yürütülmesi çoğu zaman idare tarafından verilen bir ruhsata bağlıdır. Restoran, kafe, otel, eğlence yeri, imalathane veya başka bir ticari işletme bakımından ruhsat yalnızca bir belge değil, faaliyetin hukuka uygun biçimde sürdürülebilmesinin temel şartlarından biridir. Bu nedenle mevcut ruhsatın belediye veya başka bir yetkili idare tarafından iptal edilmesi, işletmenin faaliyetini doğrudan etkileyebilir ve işyerinin kapatılmasına kadar varan sonuçlar doğurabilir.

Benzer şekilde, gerekli şartları taşıdığını düşünen kişinin yaptığı yeni ruhsat başvurusunun reddedilmesi de önemli sonuçlara yol açmaktadır. Özellikle daha önce ruhsatı iptal edilen bir işyeri için yeniden ruhsat alınmak istenmesi, işyerinin devredilmesi, faaliyet konusunun değiştirilmesi veya eksikliklerin giderilmesinden sonra tekrar başvuru yapılması hâllerinde “Yeni ruhsat almak mümkün mü?” ve “Belediye ruhsat vermiyorsa ne yapılabilir?” soruları gündeme gelmektedir.

Ruhsat iptali ve yeni ruhsat verilmemesi işlemleri idari işlem niteliğindedir. Bu nedenle idarenin ruhsatı iptal ederken veya ruhsat başvurusunu reddederken kanuna uygun hareket etmesi, yetkisini doğru kullanması, gerekli incelemeleri yapması ve kararını hukuken geçerli, somut ve denetlenebilir bir nedene dayandırması gerekir.

Ruhsat İptali Nedir?

Ruhsat iptali, daha önce yetkili idare tarafından verilmiş olan ruhsatın hukuki geçerliliğinin sona erdirilmesidir. İptal sonucunda ruhsata bağlı olarak yürütülen faaliyetin devam ettirilmesi hukuken mümkün olmayabilir.

Uygulamada genel olarak “ruhsat iptali” ifadesi kullanılmakla birlikte, idari hukuk bakımından işlemin hukuki niteliği ruhsatın hangi nedenle ve hangi tarihten itibaren sona erdirildiğine göre değişebilir. Başlangıçtan itibaren hukuka aykırı olduğu ileri sürülen bir ruhsatın geri alınması ile sonradan ortaya çıkan bir nedenle ruhsatın ileriye etkili olarak kaldırılması aynı hukuki değerlendirmeye tabi değildir. Bunun yanında özel mevzuatta işlemin doğrudan “ruhsatın iptali” olarak adlandırıldığı durumlar da bulunmaktadır.

İdare, verdiği bir ruhsatı herhangi bir gerekçeyle ve istediği şekilde iptal edemez. Ruhsat iptalinin ilgili mevzuatta öngörülen bir sebebe dayanması ve işlemin yetkili makam tarafından usulüne uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerekir.

Bu nedenle bir işyeri hakkında aykırılık tespit edilmiş olması, her durumda doğrudan ruhsatın iptal edilebileceği anlamına gelmez. Aykırılığın niteliği, giderilebilir olup olmadığı, ilgili mevzuatta ilgilisine süre verilmesinin öngörülüp öngörülmediği ve ruhsat iptalinin uygulanabilecek hukuki sonuçlar arasında bulunup bulunmadığı ayrıca değerlendirilmelidir.

İşyeri Ruhsatı Hangi Durumlarda İptal Edilebilir?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edilip edilemeyeceği somut olayın özelliklerine, işyerinin sınıfına, faaliyet konusuna ve tabi olduğu özel mevzuata göre belirlenir. Bununla birlikte uygulamada ruhsat iptalinin gündeme gelmesine neden olan başlıca durumlar şunlardır:

Ruhsat alınırken aranan şartların gerçekte mevcut olmadığının sonradan anlaşılması,

Ruhsatın gerçeğe aykırı bilgi veya belgeye dayanılarak alınması,

İşyerinin ruhsatın kapsamı dışında faaliyet göstermesi,

Mevzuatta aranan sağlık, güvenlik, yangın veya çevre şartlarının kaybedilmesi,

Ruhsatlandırılan işyerinde sonradan mevzuata aykırı fiziki değişiklik yapılması,

İşyerinin faaliyet konusunun gerekli bildirim ve izinler alınmadan değiştirilmesi,

İşyeri hakkında aranan özel izin veya uygunluk belgelerinin geçerliliğini kaybetmesi,

Mevzuatın açıkça ruhsat iptalini öngördüğü diğer durumların ortaya çıkması.

Bu sebeplerden birinin ileri sürülmesi tek başına ruhsat iptalini hukuka uygun hâle getirmez. İdarenin tespitinin somut olması, aykırılığın denetim tutanağı veya teknik raporlarla ortaya konulması ve uygulanan yaptırımın ilgili mevzuatta öngörülen usule uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerekir.

Belediye İşyeri Ruhsatını Doğrudan İptal Edebilir mi?

Her aykırılık doğrudan ruhsat iptalini gerektirmez. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan denetimlerde giderilebilir bir eksiklik veya mevzuata aykırılık tespit edildiğinde, ilgili düzenlemenin öngördüğü usulün uygulanması gerekir.

Mevzuatın işletmeye eksikliği gidermesi için süre verilmesini zorunlu tuttuğu bir durumda bu aşama atlanarak doğrudan ruhsatın iptal edilmesi hukuka aykırılık oluşturabilir. Buna karşılık insan sağlığı, can güvenliği veya yangın güvenliği bakımından yakın ve ciddi tehlike oluşturan durumlarda ilgili mevzuat daha hızlı ve geçici tedbirlerin uygulanmasına imkân verebilir.

Dolayısıyla “İşyerinde eksiklik tespit edildi, belediye ruhsatı hemen iptal edebilir mi?” sorusunun cevabı her durumda aynı değildir. Öncelikle tespit edilen aykırılığın ne olduğu, hangi mevzuat hükmünün ihlal edildiği ve ilgili düzenlemenin bu aykırılık için hangi idari işlemin uygulanmasını öngördüğü incelenmelidir.

Yangın Güvenliği Mevzuatına Aykırılık Ruhsat İptaline Neden Olur mu?

Yangın güvenliği mevzuatına aykırılık, işyerinin türü, kullanım biçimi ve tabi olduğu ruhsat hükümlerine göre ruhsatlandırma sürecini etkileyebilir. İtfaiye raporu alınması gereken işyerlerinde bu raporun bulunmaması veya olumsuz düzenlenmesi ya da ruhsat verildikten sonra yangın güvenliği şartlarının kaybedildiğinin teknik incelemeyle tespit edilmesi; uygulanacak özel düzenlemeye göre ruhsat başvurusunun reddedilmesine, işyerinin faaliyetten men edilmesine veya mevcut ruhsatın iptaline neden olabilir.

Bununla birlikte her işyeri bakımından aynı belge ve şartların aranacağı söylenemez. İtfaiye raporunun gerekli olup olmadığı; işyerinin sınıfı, faaliyet konusu, binanın kullanım şekli, kapasitesi ve ilgili mevzuattaki özel hükümler dikkate alınarak belirlenmelidir. Mevzuatın öngörmediği bir belgenin ruhsat başvurusunda genel ve zorunlu bir şart olarak aranması da ret işleminin hukuka uygunluğunu etkileyebilir.

İdarenin yalnızca genel bir ifadeyle “yangın mevzuatına aykırılık” bulunduğunu belirtmesi yeterli değildir. Aykırılığın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik veya ilgili diğer düzenlemelerin hangi hükmüne dayandığı, hangi teknik incelemeyle tespit edildiği, eksikliğin giderilebilir olup olmadığı, ilgilisine süre verilmesinin gerekip gerekmediği ve işlemin yetkili makam tarafından tesis edilip edilmediği ortaya konulmalıdır.

İnsan hayatı ve yangın güvenliği bakımından yakın ve ciddi tehlike bulunan hâllerde ise ilgili mevzuatta öngörülen acil tedbirlerin uygulanması mümkündür. Bu nedenle yangın güvenliğine ilişkin bir ruhsat uyuşmazlığında itfaiye raporu, denetim tutanağı, teknik eksiklik listesi, tebligatlar ve işyerinin tabi olduğu ruhsat hükümleri birlikte değerlendirilmelidir.

2026 yılında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, Yönetmelik kapsamında itfaiye raporu alınması gereken bazı mevcut işyerleri bakımından özel bir geçiş süreci de öngörülmüştür. Bu nedenle eski tarihli ruhsatlar hakkında tesis edilen işlemlerde, işyerinin geçici düzenlemenin kapsamına girip girmediği ve işlemin hangi mevzuat hükmüne dayandırıldığı ayrıca incelenmelidir.

Her İşyerinden İtfaiye Raporu İstenebilir mi?

İtfaiye raporu bütün işyerleri bakımından kendiliğinden aranabilecek genel bir belge değildir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında, işyerinin niteliğine göre itfaiye raporunun gerekli olup olmadığı belirlenmelidir.

Ruhsat vermeye yetkili idarenin, ilgili mevzuatta öngörülmeyen belgeleri genel bir uygulamayla bütün başvuruculardan istemesi hukuki uyuşmazlığa neden olabilir. Buna karşılık işyerinin mevzuat gereği itfaiye raporuna tabi olması hâlinde, raporun bulunmaması veya yangın güvenliği şartlarının karşılanmaması ruhsat başvurusunun sonucunu doğrudan etkileyebilir.

Bu nedenle yalnızca “İtfaiye raporu bulunmamaktadır” tespitiyle yetinilmemeli; öncelikle ilgili işyeri bakımından bu raporun mevzuat gereği zorunlu olup olmadığı belirlenmelidir.

Ruhsatı Hangi Makam İptal Edebilir?

Ruhsat iptalinde en önemli konulardan biri işlemin yetkili makam tarafından yapılmasıdır. İdari işlemler yalnızca mevzuatın yetki verdiği makam tarafından tesis edilebilir.

Bir makamın işyerini denetleme, idari para cezası uygulama veya belirli bir faaliyeti geçici olarak durdurma yetkisinin bulunması, o makama kendiliğinden ruhsatı iptal etme yetkisi vermez. Denetim yapan birim ile ruhsatın iptaline karar vermeye yetkili makam farklı olabilir.

Yetkisiz bir makam tarafından gerçekleştirilen ruhsat iptali, işlemin yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olmasına neden olabilir. Bu sebeple ruhsat iptal kararında yalnızca “Neden iptal edildi?” sorusuna değil, “Kim tarafından ve hangi yetkiye dayanılarak iptal edildi?” sorusuna da bakılmalıdır.

Ruhsat İptal Edilirse İşyerine Ne Olur?

Geçerli bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadan ruhsata tabi bir işyerinin faaliyetini sürdürmesi mümkün değildir. Ruhsatın iptal edilmesinden sonra işyerinin faaliyetten men edilmesi, mühürlenmesi veya kapatılması gündeme gelebilir.

Ancak ruhsat iptal kararına karşı dava açılmış olması, tek başına idari işlemin uygulanmasını durdurmaz. İdari işlemler, mahkeme tarafından iptal edilinceye veya yürütmenin durdurulmasına karar verilinceye kadar hukuki sonuç doğurmaya devam eder.

Ruhsat iptali hukuka aykırı ise idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. İşlemin uygulanmasının dava devam ederken ciddi ve giderilmesi güç sonuçlar doğuracağı durumlarda, kanuni şartların bulunması hâlinde mahkemeden yürütmenin durdurulması talep edilebilir.

Ruhsat İptaline Nasıl İtiraz Edilir?

Ruhsat iptali bir idari işlem olduğundan, koşulları bulunuyorsa idari başvuru yapılması ve idari yargıda iptal davası açılması mümkündür. Ancak idari makama başvurunun her durumda zorunlu olduğu söylenemez. Başvurunun dava süresine etkisi ve izlenecek yol, işlemin dayanağı olan mevzuata göre ayrıca değerlendirilmelidir.

Ruhsat iptali işlemi; yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime tabidir. İptal davasında ruhsatın neden iptal edildiği kadar işlemin nasıl gerçekleştirildiği de önem taşır.

Örneğin;

Ruhsatın yetkisiz makam tarafından iptal edilmesi,

Mevzuatta bulunmayan bir gerekçeye dayanılması,

İdarenin ileri sürdüğü aykırılığın gerçekte bulunmaması,

Gerekli teknik ve idari inceleme yapılmadan karar verilmesi,

Kararın somut ve denetlenebilir bir gerekçe içermemesi,

Verilmesi gereken düzeltme süresinin verilmemesi,

Savunma veya açıklama alınmasını gerektiren bir usulün uygulanmaması,

Ruhsat iptali yerine başka bir işlem uygulanması gerekirken doğrudan en ağır sonuca başvurulması

işlemin hukuka uygunluğu bakımından önem taşıyabilir.

Bu nedenle ruhsat iptal kararına karşı yapılacak değerlendirme yalnızca karar yazısındaki gerekçeyle sınırlı tutulmamalı; ruhsat dosyası, denetim tutanakları, teknik raporlar, itfaiye raporu, tebligatlar ve işlem öncesindeki idari süreç birlikte incelenmelidir.

Ruhsat İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Belediye, valilik veya diğer idari makamlar tarafından tesis edilen ruhsat iptali işlemlerine karşı açılacak davalar kural olarak idari yargının görev alanındadır. Uyuşmazlığın niteliğine ve özel mevzuatta farklı bir düzenleme bulunup bulunmadığına göre görevli mahkeme belirlenir. İşyeri ruhsatının iptaline ilişkin uyuşmazlıklarda görevli mahkeme çoğunlukla idare mahkemesidir.

Yetkili mahkeme ise işlemi yapan idari makam, işyerinin bulunduğu yer, uyuşmazlığın niteliği ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki yetki kuralları dikkate alınarak belirlenmelidir.

Dava açılırken yalnızca ruhsat iptali kararının kaldırılmasının istenmesi yeterli olmayabilir. İşletmenin kapatılması, mühürlenmesi veya faaliyetten men edilmesine ilişkin ayrıca bir idari işlem bulunuyorsa bu işlemlerin de dava konusu edilip edilmeyeceği somut olay kapsamında değerlendirilmelidir.

Ruhsat İptali Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

İdari işlemlere karşı dava açma süresi önemlidir. İdare mahkemelerinde genel dava açma süresi, özel kanunlarda farklı bir süre öngörülmeyen hâllerde 60 gündür.

Bireysel idari işlemlerde dava açma süresi kural olarak işlemin usulüne uygun biçimde yazılı olarak bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Bununla birlikte ilan yoluyla bildirim, idari başvuru yapılması, eksik veya hatalı tebligat ve özel mevzuatta farklı süre öngörülmesi gibi durumlar dava süresinin hesabını etkileyebilir.

Ruhsat iptal kararının tebliğ edilmesinden sonra uzun süre beklenmemelidir. Süresi geçtikten sonra açılan dava, işlemin esasına ilişkin inceleme yapılmadan süre aşımı nedeniyle reddedilebilir.

Ruhsat İptali Davasında Avukat Zorunlu mudur?

Ruhsat iptali veya yeni ruhsat verilmemesine karşı açılacak idari davalarda avukatla temsil edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişiler, gerekli şartları yerine getirerek davalarını kendileri de açabilir ve takip edebilir.

Bununla birlikte idari yargıda dava açma sürelerinin, görevli ve yetkili mahkemenin, dava konusu işlemin ve mahkemeden talep edilecek hukuki sonucun doğru belirlenmesi önem taşır. Ruhsat iptalinin yanında kapatma, mühürleme veya faaliyetten men kararı bulunması hâlinde birden fazla idari işlemin birlikte değerlendirilmesi gerekebilir.

Avukatla temsil zorunlu olmamakla birlikte, başvurunun ve davanın hangi kapsamda yürütüleceği somut olayın özelliklerine göre belirlenmelidir.

Ruhsat İptali Davasında Yürütmenin Durdurulması İstenebilir mi?

Ruhsat iptaline karşı açılan davada kanuni şartların bulunması hâlinde yürütmenin durdurulması talep edilebilir. Yürütmenin durdurulması, özellikle ruhsat iptalinin işletmenin kapanmasına yol açtığı durumlarda önem taşır.

İdari işlemin uygulanmaya devam etmesi; işletmenin faaliyetini durdurması, çalışanların işlerini kaybetmesi, mevcut sözleşmelerin yerine getirilememesi ve ticari faaliyetin ciddi biçimde zarar görmesi gibi sonuçlara yol açabilir.

Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için dava konusu idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bu iki şartın somut olayda bulunup bulunmadığı mahkeme tarafından değerlendirilir.

Yürütmenin durdurulması otomatik olarak verilen bir karar değildir. Talepte, işlemin hukuka aykırılık nedenleri ile uygulanmasının meydana getireceği zararların somut biçimde açıklanması gerekir. Mahkemenin yürütmenin durdurulmasına karar vermesi hâlinde dava konusu işlemin uygulanması, dava sonuçlanıncaya veya bu konuda yeni bir karar verilinceye kadar durabilir.

Ruhsat İptal Edildikten Sonra Yeniden Ruhsat Alınabilir mi?

Ruhsatın bir kez iptal edilmiş olması, her durumda aynı işyeri için bir daha ruhsat alınamayacağı anlamına gelmez. Yeni ruhsat alınıp alınamayacağı öncelikle önceki ruhsatın neden iptal edildiğine bağlıdır.

Ruhsatın iptaline neden olan eksikliklerin giderilmesi ve mevzuatta aranan şartların yeniden sağlanması durumunda yeni bir ruhsat başvurusu yapılması mümkün olabilir. Ancak yeni başvuru, önceki ruhsatın kendiliğinden yeniden geçerli hâle gelmesini sağlamaz. Başvurunun, yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat ve mevcut koşullar kapsamında ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Örneğin teknik bir eksiklik, yangın güvenliği tedbirleri, işyerinin fiziki şartları veya giderilebilir başka bir mevzuata aykırılık nedeniyle ruhsat iptal edilmişse eksikliklerin tamamlanmasının ardından yeni başvuru yapılabilir.

Buna karşılık işyerinin bulunduğu yerde ilgili faaliyetin yürütülmesini hukuken engelleyen kalıcı bir durum varsa veya özel mevzuat yeniden ruhsat verilmesine engel oluşturuyorsa yeni başvuru reddedilebilir. Bu nedenle eski ruhsatın iptal edilmesi ile yeni ruhsat başvurusunun reddedilmesi birbirinden ayrı idari işlemler olarak değerlendirilmelidir.

Belediye Yeni Ruhsat Vermek Zorunda mı?

Ruhsat başvurusu, idarenin herhangi bir gerekçe göstermeksizin kabul veya reddedebileceği bir talep değildir. Başvurucunun mevzuatta öngörülen şartları taşıması ve gerekli belgeleri sunması hâlinde idarenin başvuruyu ilgili düzenlemeler çerçevesinde incelemesi gerekir.

Ruhsat verilmesi için gereken bütün şartların sağlanmasına rağmen başvurunun hukuki dayanağı bulunmayan bir nedenle reddedilmesi, ret işleminin iptal davasına konu edilmesine yol açabilir.

Bununla birlikte ruhsat şartlarının gerçekten bulunup bulunmadığı somut olay üzerinden belirlenir. İşyerinin niteliği, faaliyet konusu, imar durumu, yapı kullanımına ilişkin şartlar, yangın ve güvenlik tedbirleri, çevresel koşullar ve özel faaliyet alanları için aranan ek izinler ruhsatlandırma sürecini etkileyebilir.

Dolayısıyla “Bütün evrakları verdim, belediye ruhsat vermiyor” şeklindeki durumlarda yalnızca belgelerin teslim edilmiş olması yeterli değildir. Başvurunun ilgili mevzuattaki maddi ve teknik koşulların tamamını karşılayıp karşılamadığı da incelenmelidir.

Yeni Ruhsat Başvurusu Neden Reddedilir?

Yeni ruhsat başvurularının reddedilmesinin birçok nedeni olabilir. Başlıca ret sebepleri şunlardır:

İşyerinin mevzuatta aranan fiziki şartları taşımaması,

Faaliyet konusunun işyerinin bulunduğu yerde yürütülmesinin hukuken mümkün olmaması,

İmar veya yapı kullanma şartlarının karşılanmaması,

Zorunlu belgelerin eksik olması,

İtfaiye raporu alınması gereken bir işyeri bakımından olumlu rapor sunulamaması,

Faaliyet için gerekli özel izin veya uygunluk belgelerinin bulunmaması,

İşyerinin ruhsatlandırılmak istenen faaliyet bakımından sağlık, çevre veya güvenlik şartlarını taşımaması.

Ancak ret gerekçesinin açık, somut ve mevzuata dayanması gerekir. İdarenin yalnızca önceki ruhsatın iptal edilmiş olmasına dayanarak yeni başvuruyu reddetmesi her olayda yeterli olmayabilir. Önceki iptal nedeninin devam edip etmediği, eksikliklerin giderilip giderilmediği ve yeni başvuru tarihinde ruhsat şartlarının mevcut olup olmadığı ayrıca değerlendirilmelidir.

Ruhsat Başvurusunun Reddedilmesine Karşı Dava Açılabilir mi?

Yeni ruhsat verilmesi için yapılan başvurunun reddedilmesi de idari işlem niteliğindedir. Ret işleminin hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa idari yargıda iptal davası açılabilir.

Bu davada mahkeme, başvurucunun ruhsat şartlarını taşıyıp taşımadığını ve idarenin ret gerekçesinin hukuken geçerli olup olmadığını inceler. Mahkemenin idare yerine geçerek doğrudan ruhsat vermesi değil, dava konusu ret işleminin hukuka uygunluğunu denetlemesi söz konusudur.

Başvurunun değerlendirilmesi sırasında;

Mevzuatta öngörülmeyen şartların aranması,

Mevcut olmayan bir eksikliğin ileri sürülmesi,

Teknik tespitlerin somut belge ve raporlara dayanmaması,

Eşit durumdaki başvurular arasında haklı bir neden olmaksızın farklı uygulama yapılması,

Ret kararının yanlış veya ilgisiz bir hukuki gerekçeye dayanması

işlemin hukuka uygunluğunu etkileyebilir.

Belediye Ruhsat Başvurusuna Cevap Vermiyorsa Ne Yapılabilir?

Uygulamada ruhsat başvurularının açıkça reddedilmesinin yanında, idarenin başvuruya uzun süre cevap vermemesiyle de karşılaşılmaktadır.

İdarenin başvuru hakkında hiç işlem yapmaması, ilgilinin süresiz olarak beklemek zorunda olduğu anlamına gelmez. Özel mevzuatta farklı bir süre bulunmadığı takdirde, bir idari işlemin yapılması amacıyla gerçekleştirilen başvuruya 30 gün içinde cevap verilmemesi hâlinde talep zımnen reddedilmiş sayılabilir.

Başvurucu, bu sürenin sona ermesinden itibaren genel dava açma süresi içinde idari yargıya başvurabilir. İdarenin verdiği cevabın kesin olmaması hâlinde ise ilgili kişi bu cevabı talebin reddi sayarak dava açabilir veya kesin cevabı bekleyebilir. Ancak kesin cevabı bekleme süresi de sınırsız değildir.

Bu nedenle başvurunun tarihi, idarenin verdiği ara veya kesin cevaplar, talebin niteliği ve uygulanabilecek özel mevzuat birlikte değerlendirilerek dava süresi hesaplanmalıdır.

Ruhsat İptali ile İşyerinin Kapatılması Aynı Şey midir?

Ruhsat iptali ile işyerinin kapatılması birbiriyle bağlantılı olmakla birlikte hukuken aynı işlem değildir.

Ruhsat iptali, işyerinin faaliyet göstermesine imkân veren ruhsatın geçerliliğinin sona erdirilmesidir. Kapatma, mühürleme veya faaliyetten men işlemi ise işyerinin fiilen faaliyet göstermesinin engellenmesine yöneliktir.

Ruhsatın iptal edilmesi, işyerinin geçerli bir ruhsata dayanarak faaliyetini sürdürmesini engelleyebilir. Ancak işyerinin fiilen kapatılması veya mühürlenmesi için de ilgili mevzuatta öngörülen şartların bulunması ve işlemin yetkili makam tarafından usulüne uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerekir.

Bu nedenle ruhsat iptali ile kapatma, mühürleme veya faaliyetten men işlemleri ayrı ayrı hukuki denetime tabi olabilir. Ruhsat iptaline karşı dava açılması da tek başına işyerinin faaliyetini sürdürebileceği anlamına gelmez.

Ruhsat iptalinin hukuka aykırı olması, yalnızca bu işleme dayanılarak gerçekleştirilen kapatma veya mühürleme işleminin hukuki durumunu da etkileyebilir. Ancak kapatma işleminin ruhsat iptalinden bağımsız başka bir hukuki sebebi bulunuyorsa bu durum ayrıca değerlendirilmelidir.

Ruhsatsız Şekilde Faaliyete Devam Edilebilir mi?

Kural olarak hayır. Mevzuat gereği ruhsata tabi olan bir faaliyetin geçerli bir ruhsat olmadan sürdürülmesi mümkün değildir.

Ruhsat iptaline karşı dava açılması, eski ruhsatı kendiliğinden yeniden geçerli hâle getirmez. İdari işlemler, mahkeme tarafından iptal edilinceye veya yürütmenin durdurulmasına karar verilinceye kadar hukuki sonuç doğurmaya devam eder.

Bu nedenle “Ruhsat iptaline karşı dava açtım, işyerini çalıştırmaya devam edebilir miyim?” sorusu yalnızca davanın açılmış olmasına bakılarak cevaplandırılamaz. Ruhsatın mevcut hukuki durumu, varsa yürütmenin durdurulması kararı ve işyeri hakkında tesis edilmiş kapatma, mühürleme veya faaliyetten men işlemleri birlikte değerlendirilmelidir.

Mühürlenmiş bir işyerinin mührün yetkili makam tarafından kaldırılması veya bu konuda hukuken geçerli bir karar bulunmaksızın yeniden faaliyete geçirilmesi ayrıca cezai sorumluluğa neden olabilir.

Ruhsat İptali Kararı Mahkeme Tarafından İptal Edilirse Ne Olur?

İdari yargıda verilen iptal kararı, hukuka aykırı bulunan idari işlemi hukuk düzeninden kaldırır. İptal kararları kural olarak dava konusu işlemin tesis edildiği tarihten itibaren hukuki sonuçlarını ortadan kaldırır. İdare de mahkeme kararının gereklerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.

Bununla birlikte mahkeme kararının somut olay üzerindeki etkisi, kararın gerekçesine ve dava konusu edilen işlemlere göre değerlendirilmelidir. Ruhsat iptaliyle birlikte kapatma, mühürleme veya başka idari işlemler gerçekleştirilmişse bunların hukuki durumu da ayrıca dikkate alınmalıdır.

Yeni ruhsat başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptal edilmesi durumunda ise mahkeme kararı her zaman doğrudan ruhsat verilmiş olduğu anlamına gelmez. İdarenin başvuruyu mahkeme kararında ortaya konulan hukuki esaslara uygun biçimde yeniden değerlendirmesi gerekebilir.

Ruhsat İptali Nedeniyle Uğranılan Zararlar Talep Edilebilir mi?

Hukuka aykırı bir ruhsat iptali veya ruhsat başvurusunun hukuka aykırı biçimde reddedilmesi bazı durumlarda maddi zarara yol açabilir. İşyerinin belirli bir süre kapalı kalması, ticari faaliyetin durması, kira ve personel giderlerinin devam etmesi veya mevcut sözleşmelerin yerine getirilememesi nedeniyle zarar meydana gelebilir.

İdarenin hukuka aykırı işlem veya eyleminden kaynaklanan ve gerekli şartları taşıyan zararların tazmini amacıyla idari yargıda tam yargı davası açılması gündeme gelebilir.

Ancak her ruhsat iptalinin veya ruhsat iptaline ilişkin her mahkeme kararının otomatik olarak tazminat hakkı doğurduğu söylenemez. Zararın gerçek ve belirlenebilir olması, zarar ile idari işlem arasında uygun nedensellik bağının bulunması ve idarenin hukuki sorumluluk koşullarının gerçekleşmesi gerekir.

İptal ve tam yargı davalarının birlikte mi yoksa ayrı mı açılacağı ile idareye önceden başvuru gerekip gerekmediği, somut olayın niteliğine göre belirlenmelidir.

Sonuç

Ruhsat iptali, bir işletmenin faaliyetini doğrudan etkileyen ve kimi zaman işyerinin tamamen kapanmasına yol açabilen önemli bir idari işlemdir. Aynı şekilde yeni ruhsat başvurusunun reddedilmesi veya idarenin başvuruyu cevapsız bırakması da ticari faaliyetin başlamasını ya da yeniden sürdürülmesini engelleyebilir.

Ruhsatın iptal edilebilmesi için mevzuatta öngörülen hukuki sebebin bulunması, aykırılığın somut olarak tespit edilmesi, işlemin yetkili makam tarafından tesis edilmesi ve uygulanması gereken idari usulün takip edilmesi gerekir. Giderilebilir bir eksiklik bulunmasına rağmen verilmesi gereken sürenin verilmemesi veya mevzuatın öngörmediği bir yaptırımın uygulanması işlemin hukuka uygunluğunu etkileyebilir.

Yangın güvenliği mevzuatına aykırılık da ruhsat başvurusunun reddedilmesine, faaliyetten men işlemine veya mevcut ruhsatın iptaline neden olabilir. Ancak itfaiye raporunun ilgili işyeri bakımından zorunlu olup olmadığı, aykırılığın hangi teknik tespite dayandığı ve uygulanacak yaptırımın mevzuatta öngörülüp öngörülmediği ayrıca incelenmelidir.

Daha önce ruhsatın iptal edilmiş olması her durumda yeni ruhsat alınamayacağı anlamına gelmez. İptal sebebinin ortadan kalkması ve ruhsat için aranan şartların yeniden sağlanması hâlinde yapılan yeni başvurunun, başvuru tarihindeki koşullar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

Ruhsat iptali, yeni ruhsat verilmemesi, işyerinin kapatılması ve yangın güvenliğine ilişkin işlemler her somut olayın özelliklerine göre farklı hukuki sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ruhsat dosyasının, denetim tutanaklarının, teknik raporların, tebligatların ve işlemin dayanağı olan mevzuatın birlikte değerlendirilmesi önem taşımaktadır.

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