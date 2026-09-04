İmalat Sanayii Yatırımlarının Finansmanında Yeni Dönem: “Öncelikli Finansman Belgesi” Uygulaması Başladı

3 Eylül 2026 tarihli ve 33359 sayılı Resmî Gazete’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile getirilen düzenlemeler ana başlıklar itibarıyla aşağıdaki gibidir.

1. Öncelikli Finansman Belgesi İhdas Edilmiştir

Finansman programlarına başvuran projeler bakımından kredi tahsisinin Bakanlıkça belirlenen öncelik kriterlerine göre uygun olduğunu gösteren “Öncelikli Finansman Belgesi” uygulamaya alınmıştır.

Bu belge, mevcut Yatırım Projesi Teknoloji/Strateji Puanı Bildirim Belgesinden (“TSP Belgesi”) ayrı bir başvuru ve değerlendirme mekanizması oluşturmaktadır.

2. TSP Belgesine Başvurabilecek Yatırımlar Yeniden Belirlenmiştir

TSP Belgesi başvuruları esas itibarıyla aşağıdaki kapsamlardan birinde bulunan yatırımlar için yapılabilecektir:

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında bulunan yatırımlar,

kapsamında bulunan yatırımlar, Proje bazlı devlet yardımı kapsamındaki yatırımlar,

kapsamındaki yatırımlar, Stratejik Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar,

Teknoloji Alanları Listesi kapsamındaki geliştirme, üretim veya teknoloji yoğun kullanım projeleri,

Kritik Hammadde Listesi’nde bulunan elementlerin elde edilmesi, işlenmesi veya yüksek katma değerli süreçlerden geçirilmesine yönelik yatırımlar.

3. İmalat Sanayii Yatırımlarına Yeni Finansman İmkânı Sağlanmıştır

Öncelikli Finansman Belgesi başvuruları, imalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılar tarafından yapılabilecektir.

Böylece TSP Belgesi kapsamındaki stratejik veya teknoloji odaklı projelerin yanında, belirlenen koşulları karşılayan imalat sanayii yatırımlarının da Bakanlık değerlendirmesi üzerinden finansman programlarına erişebilmesi amaçlanmıştır.

4. Asgari Yatırım Tutarları Belirlenmiştir

Başvuru tarihi itibarıyla Ar-Ge harcamaları dâhil öngörülen toplam yatırım tutarının aşağıdaki sınırları karşılaması gerekmektedir:

Belge Türü Asgari Toplam Yatırım Tutarı İlave Mali Koşul TSP Belgesi 1 milyar TL Son mali yıl bilançosundaki özkaynak veya ödenmiş sermaye en az 50 milyon TL olmalıdır. Öncelikli Finansman Belgesi 100 milyon TL Tebliğ’de ayrıca bir özkaynak veya ödenmiş sermaye sınırı öngörülmemiştir.

5. Bazı Projelerde Teşvik Belgesi Olmadan Ön Başvuru Yapılabilecektir

Yatırım teşvik mevzuatı kapsamındaki desteklerden yararlanma imkânı bulunmayan yatırımcıların, stratejik ürün, teknoloji alanı veya kritik hammadde kapsamındaki projeleri için yatırım teşvik belgesi bulunmadan başvuru yapabilmesine imkân tanınmıştır.

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi veya proje bazlı destek kapsamında davet mektubu verilen ya da destek kararı alınan projelerde de teşvik belgesi düzenlenmeden ön başvuru yapılabilecektir; kesin başvuru değerlendirmesi ise teşvik belgesi düzenlendikten sonra yürütülecektir.

6. Başvurular Elektronik Portal Üzerinden Yapılacaktır

Bakanlık değerlendirmesine yönelik başvurular, Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik portal üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bakanlık değerlendirmesi tamamlandıktan sonra yatırımcının TSP Belgesi veya Öncelikli Finansman Belgesi ile birlikte aracı bankaya ayrıca finansman başvurusunda bulunması gerekmektedir.

7. Öncelikli Finansman Belgesinde İki Ayrı Değerlendirme Yöntemi Uygulanacaktır

Ek-5’te belirlenen teşvik programları kapsamında yatırım teşvik belgesine sahip yatırımlar için ek bir değerlendirme yapılmadan Öncelikli Finansman Belgesi düzenlenecektir.

Diğer başvurular bakımından ise Ek-6’da yer alan kriterler üzerinden puanlama yapılacak ve 50 veya üzerinde puan alan projeler için Öncelikli Finansman Belgesi düzenlenecektir.

8. Finansman Belgesi Kredi Tahsisini Tek Başına Garanti Etmemektedir

TSP Belgesi, yatırımcının ilgili finansman programından doğrudan finansman hakkı kazandığı anlamına gelmemekte ve finansman programını yürüten kuruluşu yükümlülük altına sokmamaktadır.

Öncelikli Finansman Belgesi de aracı bankaya yapılacak finansman başvurusunda kullanılacak bir uygunluk belgesi niteliğindedir; kredi değerlendirmesi ve tahsis süreci aracı banka nezdinde ayrıca yürütülecektir.

9. Faiz veya Kâr Payı Desteğine Sınırlama Getirilmiştir

Finansman Programından yararlanan yatırımcıların söz konusu finansman kullanımlarından doğan faiz veya kâr payı ödemeleri için ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında ayrıca faiz veya kâr payı desteği sağlanmayacaktır.

10. Birden Fazla Finansman Programına Eş Zamanlı Başvuru Yapılamayacaktır

Aynı anda birden fazla Finansman Programı için teknik değerlendirme süreci yürütülmesi durumunda yatırımcı yalnızca bir programa başvurabilecektir.

11. Program Limitlerinin Dolması Halinde Puan Sıralaması Yapılabilecektir

Finansman Programının sona ermesi, durdurulması veya programa ayrılan limitlerin dolması durumunda yeni başvurular durdurulabilecektir.

Mevcut Öncelikli Finansman Belgesi başvuruları ise gerekli görülmesi hâlinde puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı başvurudan başlanmak suretiyle değerlendirilebilecektir.

12. Yatırımcılar Açısından Genel Etki

Düzenleme, TSP Belgesine dayalı stratejik ve teknik değerlendirme sistemini korurken, imalat sanayii yatırımları için daha düşük asgari yatırım tutarına sahip ayrı bir Öncelikli Finansman Belgesi mekanizması getirmektedir.

Başvuru öncesinde yatırımın niteliği, yatırım teşvik belgesinin kapsamı, toplam yatırım tutarı ve Ek-5 veya Ek-6 kriterleri bakımından uygunluğu birlikte incelenmelidir.

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